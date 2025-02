La historia del rey más breve de España: una miniserie sobre sus 229 días en el trono

Luis I de España fue el monarca más fugaz de la historia del país: apenas 229 días desde su coronación hasta su muerte, unos años que son solo un paréntesis en los libros de historia y que, sin embargo, han sido fuente de inspiración para la serie La vida breve, una comedia que puede verse en Movistar+ a partir de este jueves 13 de febrero.

Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, responsables de series como Reyes de la noche, son los creadores de esta producción, que repasa el efímero reinado del primer Borbón que nació en España, hijo de Felipe V y María Luisa Gabriela de Saboya, y que tuvo que casarse a la temprana edad de 15 años con Luisa Isabel de Orléans, que entonces solo contaba con 12. Carlos Sholz y Alicia Armenteros se meten en la piel de los jóvenes monarcas, mientras que Javier Gutiérrez da vida a Felipe V y Leonor Watling interpreta a Isabel de Farnesio, su segunda esposa.

Entre los escándalos palaciegos, los delirios, los escarceos sexuales y los desnudos a toda velocidad entre salón y salón, el espectador puede pensar que lo que aquí se muestra es ficción aliñada con picardía y mala leche. Sin embargo, lo más sorprendente de esta serie fue, precisamente, real como la vida misma y el margen para la inventiva se limitó a evocar la personalidad de Luis I.

"Felipe V tuvo que abdicar porque estaba fatal; Luis I buscaba asesoría sexual en su padre en unas cartas que están en la BNE, y él le hacía luz de gas; la figura del confesor existió; la corte está inspirada en los personajes reales de la época; y a Luisa Isabel de Orléans la tuvieron que encerrar porque su comportamiento era inadmisible", cuenta a Vozpópuli Cristóbal Garrido.

Para Adolfo Valor, "los perdedores son más interesantes que los triunfadores", uno de los motivos por los que se sintieron atraídos por el corto reinado de Luis I, que recibió el "sambenito" de "el breve", y cuyo contexto se convirtió en "caldo de cultivo" para generar varias historias en seis episodios de media hora. Mientras que Luis I era el primer Borbón que nacía en España y "no estaba especialmente preparado", su madrastra, Isabel de Farnesio, fue tratada en los libros como "un ogro", si bien esta serie trata de humanizar y entender por qué era así. Además, le obligaron a casarse con Luisa Isabel de Orleans, que "ha pasado a la historia de manera injusta como una loca", en palabras de Valor, y que solo era "una chica rebelde que no quería casarse con un chaval al que no conocía de nada".

"Este chaval, que tenía un sueño e ilusiones por ser un rey diferente, a lo mejor sí que soñó un país distinto" (Cristóbal Garrido)

La poca información que recogen los libros de historia acerca del personaje de Luis I les sirve a los creadores de La vida breve para fabular sobre su persona y, por qué no, imaginar lo que podría haber sido España si hubiese continuado con su reinado. No obstante, tal y como aseguran, la decisión de "reducir el presupuesto de la corona" ante un país "en las últimas" y con "gente muriéndose de hambre" no era una invención de "los guionistas pogres", sino que fue una de las pocas medidas políticas que tomó y que no le dejaron aplicar, ya que Felipe V y Farnesio "maquinaron" desde La Granja para "reducir esa orden".

"Cuando Luis estaba muy malito le cogían la pluma y le hacía firmar lo que tenía que firmar. Ahí nos ponemos a elucubrar con lo que pudo haber sido y no fue, una España que no llegó a ser. La historia de España está llena de momentos de lo que pudo haber sido este país y no acabó siendo. Este chaval, que tenía un sueño e ilusiones por ser un rey diferente, a lo mejor sí que soñó un país distinto", agrega Garrido.

La historia se repite

Los creadores de La vida breve reconocen que existen similitudes entre el reinado de Felipe V, que tuvo un paréntesis durante los meses de reinado de su hijo Luis I, y el rey emérito, aunque señalan que los paralelismos son meras coincidencias y que no hubo intención de traer el pasado a la actualidad. "Felipe V fue el primer emérito de la historia y tampoco sabían qué hacer con él, y cuando el hijo intentaba buscar su sitio, su hueco y hacer las cosas a su manera, tenía que cargar con el peso del otro. El pueblo seguía pensando en el otro, porque no se había muerto, y todos los problemas que le habían dejado seguían estando. Desembarazarse de esa losa fue muy difícil. Claro que hay paralelismos, pero no se fue a Abu Dabi sino a La Granja de Segovia", cuenta Valor. "Los Borbones siempre se han enfrentado a los mismos problemas y han saludo más o menos igual. La historia se repite y en este caso también", agrega Garrido.

"Claro que hay paralelismos, pero no se fue a Abu Dabi sino a La Granja de Segovia" (Cristóbal Garrido)

Más allá de guiños al presente, una de las intenciones de los directores de esta serie, el propio Valor y Diego Núñez, era lograr una producción "de época", pero que este carácter "no estuviera por encima de todo y que no fuese un abordaje solemne", por lo que recurren a un lenguaje contemporáneo que contraste y divierte. "Queríamos meternos en este periodo histórico pero sobre todo estar muy cerquita de los personajes, que resultara muy contemporánea, no por hacer cosas locas que no correspondiesen a la época, sino por no mirar el periodo con una distancia que no se volviese pesada", aclara Núñez.

En ese reflejo del pasado en el presente, La vida breve evoca los enfrentamientos dialécticos de Luis I y su Consejo, en los que se respira mucha actualidad. "Mira lo que cuesta aprobar los presupuestos generales. Ahora nos tiramos meses y entonces también. Había grupos de presión, lobbys, empezando por la iglesia católica y todos los nobles que se daban literalmente codazos por darle el almuerzo al rey, porque no le servía un camarero sino un marqués, ya que eso luego tenía privilegios. Había triquiñuelas y maniobras para mantener el statu quo, que era lo que les permitía seguir viviendo bien mientras el porquero y su hijo comían barro desde que amarecía hasta que se ponía el sol", concluye Valor.