La presidenta del 'Bundestag' reivindica importancia de conmemorar fin de II Guerra Mundial

La presidenta de la Cámara Baja del Parlamento alemán o 'Bundestag', la cristianodemócrata Julia Klöckner, reivindicó este martes la importancia de conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto en el que la paz en el Viejo Continente no es "una conclusión inevitable".



En un comunicado dedicado al anuncio de la celebración en el 'Bundestag' de un acto conmemorativo en esa cámara parlamentaria el próximo 8 de mayo en memoria del fin de la Segunda Guerra Mundial, Klöckner sostuvo que ese conflicto planetario fue el más "brutal y sangriento de la historia". "Recordamos y no olvidamos", abundó la segunda autoridad política germana, sólo por detrás del presidente de la República Federal de Alemania.



Klöckner también lamentó, en alusión a las restricciones contra la COVID-19, que "hace cinco años, la pandemia impidió que las víctimas de la guerra fueran conmemoradas". "Esto hace que el recuerdo sea aún más importante hoy, en un momento en que la paz en Europa no es una conclusión inevitable", aseveró. El próximo 8 de mayo Alemania conmemora los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y el fin de la dictadura nacionalsocialista.



Ese día está previsto que Klöckner, en presencia del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, quien intervendrá en el 'Bundestag', el canciller y los diputados participen en un acto conmemorativo en el edificio Reichstag, donde tiene su sede la Cámara Baja del Parlamento de Alemania.



En dicho acto Klöckner también pronunciará un discurso y "tres jóvenes leerán textos de diarios, cartas y libros de testigos contemporáneos que también eran jóvenes al final de la guerra y recuerdan aquella época", según el comunicado del 'Bundestag'.