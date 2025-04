La melodía estridente de Europa: wokismo y pérdida de identidad

Todavía en algunas ocasiones se oye en misa o en una conferencia la melodía estridente de un móvil que no consigue silenciar su dueño, situación que nos traslada a otros tiempos donde este episodio era más frecuente aún. Pero una melodía por definición es armónica, ya que tiene un ritmo y un tono creados para resultar agradable para el deleite del que la escucha. Pero en este caso su “compositor” busca claramente que llame la atención y no pase desapercibida, decisión que lleva convertir la “melodía estridente” es un oxímoron, que en muchas ocasiones es agónico ya que se prolonga el intento de silenciarlo se eterniza la llamada hasta recorrer el pasillo de la iglesia de turno y salir por la puerta, para la desesperación de los que la escuchan.

Bien, pues una de las melodías más estridentes y agónicas de alcance universal ha sufridio desde hace décadas la Unión Europa y occidente en general, que ha llevado a la pérdida de su esencia, de sus raíces, por una “composición yankee” que se ha difundido por toda nuestra civilización, que hace que Europa no necesite de una leyenda negra creada por otras naciones enfrentadas, porque ya tiene como hilo musical el relato del globalismo wokista.

¿Pero qué es el globalismo wokista?

El pasado lunes 10 de marzo estuvo el famoso politólogo Agustín Laje en Madrid, invitado por la fundación Neos. En un encuentro con su director general Javier Martínez-Fresneda habló de wokismo y de globalismo. Esta teoría viene de EEUU, y no nace de manera espontánea, ya que se engendra del mundo académico y ha sido financiada por las élites. Nació en Europa pero saltó a la fama en “orquestas” estadounidenses, donde se remasterizaron y divulgaron. Laje define esta ideología como una dictadura de las minorías, que han sufrido algún tipo de opresión y que esto les legitima en su victimismo artificial, que les concede el derecho a dominar a las mayorías opresores. Los opresores son el patriarcado, heteronormatividad, sisgénero, sisnormatividad, racismo, xenofobia, neocolonialismo, belleza hegemónica, gordofobia, capacitismo físico... Y la interseccionalidad de todos estos relatos de minorías oprimidas las valida para ser la melodía estridente de moda, o subcultura dominante y hegemónica, como diría Laje. De tal manera que cancelan todo intento de superar estas “piezas” musicales con otras aunque haya otras más “armónicas” y menos ideologizadas.

También habló el politólogo en la conferencia de la nueva derecha. Definiéndola como la triple unión que hace que los conservadores pongan la tradición al servicio del progreso, a los nacionalista a que no confunden la patria con el estado y a libertarios no progresistas que defienda el valor de la familia, de la vida y de la sociedad civil; como una posible solución a la melodía estridente de Europa.

La melodía silenciosa de China

Mientras, China sin llamar la atención es como una melodía silenciosa -otro oxímoron- ya que para 2050 se ha propuesto ser la mayor potencia económica y geopolítica del mundo. Por eso puja y no quiere soltar el control de Canal de Panamá , o quiere convertir Canarias en su base en el Atlántico, quiere dominar muchos puntos de todos los continentes por multiples intereses, para la extracción de materias raras, el control del comercio, el dominio militar...Y todo con grandes virtudes del viejo occidente como la discreción, la constancia y la claridad de ideas, y vícios globalistas como no ser ecosostenible.

Aranceles a diestro y siniestro, Groenlandia, la libertad de movimientos que ha dado a Elon Musk, la escenificación en la Casa Blanca con Zelenski, el cierre de múltiples partidas de dinero para financiar el globalismo a través de USAID... Es decir, todas las medidas estridentes, estrambóticas e ininteligibles que Trump ha realizado en los pocos días que lleva en el poder tienen desconcertados y atemorizados a muchos, ya que son un cúmulo de decisiones que no se sabe cuál es su intencionalidad pero parecen tener algún sentido, otra cosa es que se esté de acuerdo o en desacuerdo con lo que pretende, porque no se entiende el sentido o porque no se comparte. Algo parecido ocurre con Putin, Milei... se muestran extravagantes pero saben lo que quieren. Ese continuo desconcierto y estridencia “musical”, que proyectan al mundo, tiene de bueno algo que también tiene China: les importa lo que puedan pensar sobre ellos, siempre y cuando den pasos en sus políticas, que tienen una finalidad clara. Y tienen de diferentes que frente a la discreción china hay descaro yankee o ruso, por lo menos en apariencia.

En todo caso, ya hablemos de una “melodía estridente de Europa”, “una melodía silenciosa de China” o de “la estridencia musical intencionada de América y Rusia" hay que saber que son realidades muy complejas, que buscan sus intereses y que a veces tenemos adhesiones a algunas de ellas sin tener bien claro lo que pretenden, lo que está pasando en nuestra cultura y cómo nos afecta.