La inolvidable niña de 'ET' cumple 50 años

La actriz Drew Barrymore, uno de los rostros más reconocidos de Hollywood, llega a la cincuentena en plenitud. Lejos quedan los años en que, siendo una niña, tuvo que ingresar en una clínica de desintoxicación. Apartada, desde 2020, por voluntad propia de la interpretación, actualmente triunfa en el espectáculo de su mismo nombre, apostando por la empatía con el público que la vio crecer.

El susto de la pequeña Gertie al descubrir a ET y la dulzura de su personaje, forma parte de la historia del cine. Drew Barrymore tenía siete años cuando triunfó en la gran pantalla con este clásico de Steven Spielberg, en 1982. A tan temprana edad obtuvo su primera nominación a los Globos de Oro, como mejor actriz revelación y a partir de ahí su pie no soltó el acelerador.

El mundo de la interpretación no era algo ajeno para la pequeña Drew. Procedente de una familia con tradición actoral por parte paterna, su tío-abuelo Lionel Barrymore interpretó al villano Mr. Potter de `¡Qué bello es vivir!´ (Frank Capra, 1946) y tanto su padre como sus abuelos eran actores. Todo parecía llevar a Drew Barrymore a continuar felizmente con el legado, pero algo se torció.

Con tan solo trece años fue ingresada en una clínica de desintoxicación, por consumo de drogas y alcohol, además de dos intentos de suicidio. El título de su autobiografía que publicó en 1991, con catorce años, habla por sí solo: `Little Girl Lost´, (`La niña perdida´). Una historia de superación personal que cuenta con desgarro, cómo a los nueve años, la pequeña actriz comenzó a consumir alcohol, a los once, marihuana y a los doce años a esnifar cocaína.

La actriz Drew Barrymore.

Fue a mediados de los años 90 cuando Drew Barrymore, ya recuperada, volvió a las pantallas. `Batman Forever´ (Joel Schumacher, 1995), `Scream´ (Wes Craven, 1996) o `Todos dicen I love you´ (Woody Allen, 1996) devolvieron de nuevo la imagen de la actriz, que conservaba el encanto de siempre.

En numerosas entrevistas, la actriz californiana consideró como principales hitos profesionales, su personaje en `ET´ en 1982 y la creación de su propia productora, Flower Films en 1995, junto a su socia Nancy Juvonen.

Impulsoras de numerosos proyectos cinematográficos en Hollywood, uno de los títulos más emblemáticos que, además conseguía aunar las dos facetas profesionales de Drew Barrymore en ese momento, productora y actriz, fue `Los Ángeles de Charlie´ (Joseph McGinty Nichol, 2000). Un éxito rotundo que tuvo secuela en 2003 con `Los Ángeles de Charlie: Al límite´, a las órdenes del mismo director.

Otro título por destacar en la filmografía producida por Flower Films fue la película `Donnie Darko´ (Richard Kelly, 2000) que acabó convirtiéndose en un largometraje de culto.

La vida familiar.

Si bien la actriz consiguió remontar con éxito su faceta profesional, su vida personal sufrió diferentes altibajos a lo largo de los años, por relaciones y matrimonios fallidos. Pero, como también ha confesado en diferentes entrevistas, el nacimiento y crianza de sus dos hijas anclaron definitivamente a Drew Barrymore en la estabilidad y la felicidad.

Conseguida su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2004 y el Globo de Oro y el Premio SAG (Sindicato de Actores) en 2010 por la película `Grey Gardens´ (Michael Sucsy, 2009), la actriz culminó su buena racha casándose con William Kopelman. Fruto de ese amor, llegaron Olive en 2012 y Frankie en 2014.

Si bien el matrimonio se rompió haciéndole perder pie de nuevo, la voluntad de esta artista para sacar adelante a sus hijas pudo con todo y tomó una decisión. En 2020 anunció que se tomaba un descanso en su faceta como actriz y paralelamente arrancaba, junto a la cadena estadounidense CBS, su incursión como conductora de un programa televisivo con su propio nombre, `El show de Drew Barrymore´.

En plena pandemia mundial el nuevo proyecto comenzó de manera virtual, con malos resultados de audiencia, pero la voluntad de Barrymore siguió adelante y continuó firmando temporadas. El programa de televisión le permitía trabajar y conciliar su maternidad, tema que consideró prioritario, pero además la audiencia comenzó a responder capítulo a capítulo.

Elaine Bauer, ejecutiva de la cadena CBS que fue quien propuso a Barrymore para esta nueva aventura profesional, supo ver la conexión que podía producirse con el público. “No basta con ser conocido –comentó en una entrevista a Los Ángeles Time, acerca de esta elección- se necesita cierta cercanía y calidez”. Y estas características las reunía de sobra.

Era famosa pero, por su periplo vital, la gente sentía que la conocía. Los espectadores habían asistido a su irrupción meteórica con Steven Spielberg y su caída en el abismo. Pero también a su recuperación y sus nuevos éxitos. Glamur cinematográfico y vulnerabilidad humana integrados en una misma figura, llevan el sello de la oportunidad. Tanto es así que en 2023 Drew Barrymore fue galardonada con el Premio MTV a la Mejor presentadora por el programa que lleva su nombre.

Ahora, a sus 50 años -los cumple el 22 de febrero-, se encuentra en un momento en que puede hacer recuento de lo vivido y experimentado, y puede presumir de una vida de éxito tanto en lo personal como en lo profesional.

Apartada por decisión propia de la interpretación, ha optado por centrarse en un estilo de vida donde parece sentirse, al fin, en su elemento. Conduce con éxito su espectáculo televisivo donde imprime un sello propio, con tal naturalidad y cercanía que a veces se convierte en noticia. Es editora desde 2021 de su propia revista, `Drew´, caracterizada según sus propias palabras por el optimismo. “Esta palabra no puede faltar en ninguno de los proyectos en los que me involucro”, comentó en la presentación de su flamante publicación.

Además tiene su propia marca de cosméticos y artículos de decoración para el hogar, Flower. Teniendo en cuenta que, el cuidado de sus hijas está en el primer lugar de sus prioridades, Drew Barrymore llega a la cincuentena llena de proyectos y vitalidad.

Parece que todo sea el resultado de haber tomado, al fin, las riendas de su vida y tener las cosas claras. Tal y como ha publicado recientemente en sus redes sociales, haciéndose eco de un poema de Josie Balka: "Imagina cuánto más lejos llegarías si fueras amable contigo mismo, si te ofrecieras tanta compasión como la que das a los demás, cuán diferente se sentiría tu viaje”. El viaje de Drew Barrymore parece conducirle a un buen destino.