La crítica cultural como deporte de combate en España

La jornada inaugural de Arco estuvo marcada por una inesperada agresión: la fotógrafa y activista animalista Ruth Toledano acosó física y verbalmente a la crítica de arte de Marisol Salanova, colaboradora del diario ABC. El motivo es que Salanova había criticado la turbia gestión en el CNIO de María Blasco, pareja de Toledano repudiada de manera mayoritaria por su gestión hasta el punto de ser obligada a dimitir. Toledano la agarró del brazo, la llamó "hija de puta" y la amenazó de diferentes formas. Salanova no fue quien destapó el escándalo, pero sí una de las pocas especialistas en arte en denunciarlo, rompiendo la clásica ley del silencio que rige en el mundillo cultural ante la corrupción cometida por agentes progresistas. Probablemente eso es lo que sacó de quicio a Toledano. Y así, aunque no lo parezca, es como un crítico cultural se gana el respeto general, no bajando la cabeza donde casi todos lo hacen. Es el tipo de perodismo cultural que parece improbableque pueda hacer un día la Inteligencia Artificial.

En el sector de la música popular, debemos agradecer a Loquillo ser un gran indicador para señalar a los mejores críticos musicales, que son los que fueron objeto de sus agresiones físicas o verbales. Al periodista Ignacio Juliá le “tumbó de un puñetazo” por una crítica que no le había gustado. “Ese día descubrí el poder de la palabra escrita”, valoró luego Juliá. A otro periodista, Nando Cruz, le acusó desde un escenario de querer destruir su banda de rock and roll. “Hice crónicas negativas, pero dudo que fueran contra su banda, sino contra él”, explica. Loquillo tuvo épocas más refinadas, en las que enviaba coronas fúnebres a sus enemigos, “supuestos o reales”, según contaba en 1991 el crítico Diego Manrique, que comparó al cantante con un personaje de novela.

Por cierto, Nando Cruz también tuvo problemas serios con el festival Primavera Sound de Barcelona por una serie de artículos donde revelaba sus maneras mafiosas, tejemanejes económicos y abusos laborales. No pudieron denunciar al autor de los textos en el juzgado, al no haber ninguna base legal, así que lo hicieron ante el Consell de Informació de Catalunya, que emitió un veredicto abrumadoramente favorable a la serie de Cruz. Casi ningún periodista musical de Barcelona o del resto de España compartió sus artículos o le defendió en público, temerosos de que el Primavera Sound tomará represalias, pero al menos dejó claro que se puede hacer un periodismo cultural no domesticado, que cristalizó luego con su exitoso ensayo Macroestivales, el agujero negro de la música (Península, 2023).El festival dejó de acreditarle para sus eventos a pesar de tener subvenciones públicas.

Armas y letras

En el mundillo literario, el crítico Ignacio Echevarría fue apartado del suplemento Babelia de El País por una reseña negativa de El hijo del acordeonista, novela de Bernando Atxaga publicada en 2004 por Anagrama, la editorial del grupo Prisa. Cancelar la colaboración de Echevarría sirve también para mandar un mensaje al resto de firmas del suplemento, que aprenden ipso facto el precio de entregar una crítica cuestionadora de los lanzamientos "de la casa" . Poco después del incidente, Echevarría fue incorporado al prestigioso suplemento El Cultural, que entonces publicaba El Mundo.

Los críticos con más sustancia son los que más problemas generan en un gremio donde manda el conformismo y la huida del conflicto

También ocurre en el sector del ensayo, donde firmas como Gregorio Morán tuvieron problemas por sus críticas a la RAE en El cura y los mandarines (2015), radiografia del sector cultural español. Quizá el crítico más conflictivo de nuestro tiempo ha sido Carlos Boyero, cuyo criterio particular e insoborbable a la hora de valorar el cine le ha hecho chocar con productores, directores de periódico y hasta estrellas de cine. Pedro Almodóvar promovió una carta colectiva para expulsarle de El País, esteategia que tuvo un efecto rebote y que también multiplicó el estatus de Boyero. El patrón está claro: los críticos con más sustancia son los que más problemas generan en un gremio donde manda el conformismo y la huida del conflicto. Si te agreden, censuran o despiden normalmente es señal de que lo estás haciendo bien.