La Bien Querida: “No soy una persona romántica, pero me gusta la idea de serlo en ls canciones”

Los periodistas musicales somos más prescindibles de lo que pensamos. Busco en Internet información sobre el octavo disco de La Bien Querida y encuentro frases mejores de los que yo manejo. Entre ellos, que es un disco que ensalza el amor propio como superior a otras formas de amor, aunque lo contradiga "Una estrella", canción rendida a lo que la autora siente por su hija. También leo que lo inspira "la necesidad de alejarse del mundo para poder encontrarse a sí mismo". Y un tercer apunte que dice que las principales influencias del álbum son Pavement, The Magnetic Fields y María Dolores Pradera. Nunca hubiera llegado a conclusiones tan precisas por mis maedios así que me limito a estar de acuerdo. Con todos ustedes, Ana Fernández-Villaverde, alias La Bien Querida, que ahora presenta por toda España su disco LBQ.

Pregunta. Desde el comienzo de su carrera, escribe sobre todo canciones de amor. ¿Va siendo más complicado o más sencillo con el paso del tiempo?

Respuesta. Cuando empecé a escribir canciones y cuando saqué mi primer disco en el 2009 pensaba en Julio Iglesias y me decía a mi misma que era posible labrarse una carrera cantándole al amor. Este disco es el menos romántico de toda mi carrera, quizá por el momento vital en el que me encuentro, me ha salido así. No sé si será algo pasajero, el tiempo lo dirá. Hablo de Amor con mayúscula, pero es más Amor propio que amor romántico, con excepciones de la exaltada “Noche de Bodas”. que habla del enamoramiento a primera vista, ese que luego se pasa y lo sabes pero el primer día te lo crees o quieres creértelo. De las primeras canciones a las nuevas han pasado 17 años y en estos años ha habido cambios propios de la edad y la experiencia. En cualquier caso, me he enamorado tantas veces en mi vida que no me resulta nada complicado escribir una canción de amor, otra cosa es que no me apetezca hacerlo.

P. Un cambio claro es que aquí parece que hay dos canciones de amor hacia su hija, “Una estrella” y “Un milagro”. ¿De qué forma el amor de madre ha cambiado tu forma de ver el amor?

R. Realmente “Una Estrella” es la única que le compuesto expresamente a mi hija. La canción “ Un Milagro” se la hice a mi amiga, la directora, actriz y performer Julia De Castro para su película On the go y habla de la idea de la maternidad y de la amistad. Existen muchos tipos de amor. He conocido y he experimentado lo que significa amar a una hija. Cada persona lo vivirá de una forma según sus circunstancias pero básicamente es un ser por el que darías la vida. Está por encima de todas las cosas y su felicidad es tu prioridad.

P. El tono general de las letras es más bien dulce, pero “S.O.S” se sale con un registro superamargo. Por mucho que maduremos, ¿siempre queda veneno en el desamor?

R. En muchos de mis discos tengo alguna canción venenosa y con mala leche. Es como que la necesito, me equilibra. Es una forma de venganza que me proporciona cierta satisfacción. Aunque es una venganza inofensiva porque no deja de ser una simple canción. Echando la vista atrás me acuerdo de: “El zoo absoluto”, “Arenas movedizas”, “Hechicera”, “Ojalá estuvieras muerto”, “Crepúsculo”, “Como si nada”, “Mala hierba”...pero ahora que lo dices sí, creo que “S.O.S” es la más cruda y amarga de todas, algo que se potencia con la producción de David.

P. Ha descrito este disco como el que mejor equilibrio tiene entre personaje y persona. ¿El personaje de un artista pop es una necesidad comercial, un recurso artístico para contar ciertas cosas tomando distancia o un poco de ambas? ¿Puede llegar a ser el personaje una rémora para expresarse?

R. El personaje te sirve de escudo para muchas cosas. Yo le canto muchísimo al amor y puede parecer que soy una persona super romántica y luego no lo soy. Pero me gusta la idea de poder serlo en las canciones.

P. Algunas veces he escuchado comentarios del tipo que sus conciertos son ideales para hacer catarsis en grupos de amigas o para animar despedidas de soltera. Supongo que, aparte de mirar al público en los conciertos, tendrá datos de escuchas en Youtube. ¿Es su público abrumadoramente femenino? ¿De alguna franja concreta de edad?

R. Me sorprendió mucho que a una escucha del disco y a una posterior firma de discos que hice en Marilians vivieran mayormente hombres, se lo comenté a David Rodriguez (productor) y su teoría es que los hombres compran más vinilos que las mujeres, en fin, no sé. No tengo un público abrumadoramente femenino. Aunque parezca mentira las estadísticas me dicen que tengo 55% mujeres 45% hombres y la franja de edad que más me escucha es de 35 a 45. No pienso en eso pero, me lo has preguntado y te lo digo.

"Me gusta más la mñusica popular que el moderneo"

P. En Paprika había una fuerte influencia hispanoamericana, aquí no se nota tanto, pero deja frases del tipo “por ti dejaría la salsa”. Me gustaría saber que sacó del contacto con el latineo y si ha cambiado su forma de ver la música popular en algún aspecto.

R. Me metí en un grupo de salsa caleña y aprendí muchas cosas. Me encanta como viven la música y la alegría y la hermandad que les proporciona el baile y la música. Hace poco Björk hacía unas declaraciones en las que comentaba que le gustaba mucho la idea de gente de edad avanzada bailando salsa y bachata y lo bien que eso se veía socialmente y que ella quería hacer lo mismo con la música techno, que se veía perfectamente con 80 años bailando techno en un club. Yo prefiero el latineo al techno. La música popular me gusta mucho, supongo que más que el moderneo.

P. También me interesa saber si ‘Paprika’ funcionó mejor o peor que tus otros discos en Hispanoamérica.

R. No, nada en absoluto. Es que el primer día que el distribuidor lo subió a plataformas ya pusieron “pop independiente” … ¡vaya chasco¡ ¿Cómo que novedades ‘indie’? Mi conclusión es que es imposible salirse de esa etiqueta, haga lo que haga ya me van a meter en ese saco, así que este nuevo álbum deliberadamente ya digo que es lo más ‘indie’ que he hecho.

P. Ha dicho hace poco que ya no sabe si eres ‘indie’ y que la mayoría de artistas a los que se relacionan con esa etiqueta ya se distancian del término todo lo que pueden. ¿Cree que fue absurdo englobar a tantos grupos bajo esa denominación, que todavía se sigue usando en muchas ‘playlists’ o le encuentra algo de sentido?

R. Es que ahora todo es ‘indie’. El ‘mainstream’ se ha comido al ‘indie’ y se usa esa etiqueta como para vender un festival de música de calidad, de autor, ó sea, como para decirte que no es comercial. Pero ahora todo es comercial porque cualquier grupo llena un estadio 3 días. Hay muchas cosas que se me escapan. A mi los grupos ‘indies’ que me gustaban cuando era jovencita eran Los Planetas, los Beef, El Inquilino Comunista… eran imperfectos, no les gustaban a todo el mundo, no llenaban estadios y eso era lo que les hacía especiales.

P:¿Cómo a van a ser los directos de la gira ‘LBQ’? ¿Algún cambio reseñable aparte del material nuevo?

R. Con mi banda de siempre. Y con once nuevas canciones que incorporar al repertorio. Lo bueno de tener ocho discos publicados es que hay donde elegir y se pueden descartar del directo canciones que no te gustan, yo tengo unas cuantas que no me gustan.

P. Una pregunta sobre usted cómo oyente: ¿cuál es el último disco o canción que te ha emocionado?

Estuve viendo el Festival de San Remo y me obsesioné unos días con la canción “Lentamente” de Irama. Hay mucho nivel en Italia. Ellos sí que saben componer baladas. En este último disco la canción “Mundaka” está inspirada en la balada italiana.