Se retira Kris Kristofferson, caballero del 'country'

Existen ventajas en una jubilación a tiempo: entre ellas, la posibilidad de paladear los elogios sobre tu carrera, en vez de perderte los de tu obituario. Es el caso de Kris Kristofferson, cantante y actor que la semana pasada decidió abandonar el mundo del espectáculo. En España se le conocía más como actor que como músico, pero millones de personas reconocían su carisma cada vez que aparecía en pantalla. Los 84 años parecen una edad razonable, aunque resulta bastante inusual que no haga gira de despedida. El motivo es la incertidumbre causada por la covid-19, que prolongaba demasiado el tiempo de espera. Con Kristofferson perdemos un espléndido representante de la vieja masculinidad: oficial del Ejército, piloto de helicóptero, estudiante de Oxford y profesional de la música y el cine, donde participó en más de setenta producciones (con algún título clásico y varios de culto).

A pesar de moverse entre Nashville y Hollywood, la música siempre fue lo primero para él: "Las otras cosas nunca hubieran ocurrido si yo no hubiera sido compositor. Con el paso del tiempo he aprendido a apreciar lo especial que es una canción comparada con otras disciplinas del arte, porque la puedes llevar contigo en tu corazón y forma parte de ti. La música siempre ha sido tan natural para mí como volar para un pájaro”, explicaba en una entrevista con el diario británico The Guardian en 2008.

Una de las cimas de su carrera fueron los Highwaymen, supergrupo country junto a Johnny Cash, Willie Nelson y Waylon Jennings

Su carrera en la industria musical fue extraordinariamente exitosa. No todo el mundo puede presumir de que sus composiciones hayan sido cantadas con entusiasmo por estrellas de la talla de Janis Joplin (“Me And Bobby McGee”), Waylon Jennings (“The Taker”) y Johnny Cash (“Sunday Morning Coming Down”), esta última, por ejemplo, ganó el premio a mejor canción de 1970 que otorga la Asociación estadounidense de Música Country (CMA). Además de convencer a estrellas internacionales, también se hizo amigo de grandes nombres del country como George Jones y Lefty Frizell.

Los señores de la carretera

Otra de las cimas de la carrera de Kristofferson fue su condición de miembro de los Highwaymen, supergrupo country formado junto a Cash, Willie Nelson y Waylon Jennings. Prácticamente hablamos de un monte Rushmore del country más turbio e inconformista. Los expertos recomiendan disfrutar su poderío en el monumental Live: american outlaws (2016), compuesto por tres cedés y un DVD.

En el rodaje de "Ha nacido una estrella" los empleados de producción mantenían siempre llena su botella de dos litros de tequila José Cuervo

Otro de sus momentos de mayor brillo fue dar réplica a Barbra Streisand en la película musical Ha nacido una estrella (1977), recientemente resucitada con enorme éxito por Lady Gaga y Bradley Cooper. La imagen icónica de Streisand adorando el pecho desnudo de Kristofferson terminó de convertirle en símbolo sexual global, mientras su éxito creciente contribuía (sin prisa, pero sin pausa) a que su vida personal descarrilase a lo grandes.

Un ejemplo que ha contado el propio Kistrofferson en varias entrevistas: durante ese rodaje, en su camerino siempre había una botella de dos litros de José Cuervo, que el personal de producción mantenía siempre llena. Al final de cada día, no tenía claro cuánto alcohol había bebido. Cuando empezó a sentir que tenía un problema, el médico le explicó que su hígado tenía el tamaño de una pelota de fútbol y que moriría si no lo dejaba. Pensar sobre su reciente hija pequeña le animó a ceñirse al vino.

En los últimos tiempos, su memoria había empezado a deteriorarse, como consecuencia de los años de boxeo y fútbol americano. A pesar de los problemas, prometió mantenerse en los escenarios mientras pudiera recordar cómo tocar y cantar su repertorio, que logró hacerse un hueco en el exigente canon de la música popular estadounidense. La mayoría de sus canciones suenan tan frescas como el primer día.