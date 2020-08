Qué es el 'Kpop', el género de música coreana que supera al reggaeton

El 'K-pop' es un género de música coreana que está influenciado por el pop, el jazz, el hip-hop, el reggae y la electrónica, entre otros. Surgió a principios de los años 90 y desde ese momento ha tenido un crecimiento exponencial, creando un movimiento cultural seguido por millones de fans alrededor del mundo. Actualmente, este estilo de música se ha coronado como el más escuchado en YouTube en lo que va del 2020.

Existen diferentes grupos de 'K-pop' que han marcado tendencias en todo el mundo. Su estilo de música, moda, coreografía o cosmética son unas de las características que hacen de estos grupos un fenómeno distinto, innovador y revolucionario.

La cultura coreana tiene estándares de bellezas marcados por una estética muy fina. Tener la piel limpia o el pelo y la ropa con un estilo marcado, son unas de las características típicas de la moda proveniente de Corea del Sur. Estas tendencias han influido en el 'K-pop', genero el cual tiene como 'núcleo' las industrias basadas en agencias de talentos en buscas de 'korean idols' (ídolos coreanos).

Ídolos coreanos

Cientos de coreanos realizan audiciones buscando firmar un convenio con alguna agencia de entretenimiento. En la mayoría de los casos, estos artistasdeben realizar 'entrenamientos' en los que se les inculcan clases de canto, idiomas, baile y de lenguaje. El fin de estas lecciones es crear el prototipo de un artista 'casi perfecto'.

De este tipo de proceso han surgido grupos musicales de la talla de BTS, EXO y Girls' generation. La estrategia de negocio del 'K-pop' no se limita solamente a la música, estos artistas generan gran cantidad de contenido en las redes sociales y medios de comunicación, en la que demuestran lo que representan dentro de su cultura, así como lo que viven en su entorno casi en el día a día.

El 'K-pop' supera el reggaeton

Una de las características principales de los fanáticos del 'K-pop' es su fidelidad y la devoción con la que siguen y apoyan a sus grupos favoritos. Según un análisis realizado por 'Kworb.net' dos de los primeros tres grupos/artistas más escuchados entre el primero de enero y el 26 de agosto del 2020 en YouTube pertenecen al género de música surcoreano.

Estos números muestran cómo el 'K-pop' ha destronado al reggaeton del podio de la música internacional. No obstante, en el top cinco, tres de los artistas son raggaetoneros.

BTS

Este grupo ha roto diferentes récords, entre ellos podemos destacar que en el 2018 con la canción 'Black Swan' superaron a 'Hello' de Adele como el tema musical con mayor cantidad de países en las que ocupó el primer lugar, BTS logró hacerlo en 104 naciones. De igual forma, el 21 de agosto de este año, el grupo estrenó 'Dynamite', canción con la que volvió a superar a Adele, esta vez como la pieza musical con más vistas y visualizaciones en una semana en la historia de Youtube.

Esta banda fue formada en el 2010 en Seúl, capital de Corea del Sur y está compuesta por siete artistas masculinos: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. Su influencia en la música mundial los corona como los artistas más vistos de lo que va de este 2020.

BlackPink

Si BTS está compuesto solo por hombres, BlackPink lo está solo de mujeres, siendo el tercer grupo de artistas con más visualizaciones en YouTube en lo que va del 2020. BlackPink está integrado por cuatro cantantes: Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa.

A pesar de que debutó el 8 de agosto del 2016, en poco tiempo se ha convertido en uno de los principales grupos musicales a nivel mundial. El 26 de junio estrenó su canción 'How you like that', rompiendo cinco Récords Guinnes el mismo día que salió.

Fue reproducido 86.3 millones de veces durante sus primeras 24 horas, convirtiéndose en el vídeo de YouTube más visto, el vídeo musical más visto y el vídeo de 'K-pop' más reproducido. De igual forma, dicho lanzamiento fue realizado 'en vivo', siendo visto por 1.66 millones de usuarios, convirtiéndose en el estreno de vídeo más visto y el estreno de vídeo musical más visto.

Este viernes BlackPink estrenó 'Ice Cream', un nuevo tema musical en compañía con la cantante Selena Gómez. Durante gran parte del día ha sido el tema más hablado en la red socialTwitter.

#ICECREAM es #1 en iTunes con un total de 32 países, hasta ahora estos son los países de America Latina donde es #1. @BLACKPINK@selenagomez🇬🇹 Guatemala🇵🇾 Paraguay🇲🇽 Mexico🇵🇦 Panama🇨🇷 Costa Rica🇪🇨 Ecuador🇵🇪 Peru pic.twitter.com/kN6PslNJqt — BLACKPINK Latino🍦 (@BPINKLATINO) August 28, 2020