Karla Sofía Gascón: “Se juntó el hambre con las ganas de comer, estaba deseando que me dejaran en paz”

Karla Sofía Gascón se sienta en una mesa rodeada de periodistas y dispara titulares en cada frase: “Soy menos racista que Gandi y menos de Vox que Echenique”, bromea al poco de comenzar una comida con la prensa en la sede de la editorial Almuzara que acaba de publicar su último libro: ‘Lo que queda de mí’ (Almuzara). El libro mezcla realidad y ficción en una historia en la que la cineasta invita al lector a desentrañar qué momentos son de carácter autobiográfico. Las luces de Hollywood deslumbran tanto que pueden llegar a quemar y hasta a achicharrar carreras como le ocurrió a Gascón, que hace un mes era trending topic mundial después que se descubrieran polémicos tuits antiguos de carácter racista. De actriz del momento a la cancelada del año en menos de 24 horas: “Se juntó el hambre con las ganas de comer, estaba deseando que llegara el 3 de marzo y me dejaran en paz”, apunta sobre los días previos a la gala de los Oscar en la que estuvo nominada en la categoría de mejor actriz protagonista.

Preguntada por la intencionalidad de aquella campaña de desprestigio la actriz es tajante: “Desde que se crearon las redes habré escrito 20.000 publicaciones, que escogiera justo las palabras adecuadas para hacer daño no es algo casual”. Y continúa: “¿Por qué no han sacado todas las cosas que yo he puesto contra la extrema derecha, contra la Iglesia, contra la Inquisición…? Han buscado los términos para crear la imagen de una persona que no es la que es. Me han llamado la señora de Vox sin conocerme en absoluto porque les han hecho creer eso.” “Hay muchísimos intereses políticos, económicos y de todo tipo, también muchos intereses de joder por joder. No iba a pensar que iba a ser en aquel momento, me cortaron toda la felicidad. Es así la vida, cuando crees que estás bien te viene una enfermedad, pierdes a tu pareja…”

“Me gustaría saber qué es lo que hubieran dicho muchos de los que me han criticado qué hubieran dicho ellos después del 11-S o el 11-M”, señala la actriz que reconoce que después de toda la vorágine, prefirió apartarse: “Me di cuenta de que no iba a servir de nada”.

Respaldada por sus compañeros

Gascón afirma que se ha sentido muy respaldada por sus compañeros de profesión y recuerda que siempre ha sufrido el acoso desde las redes: “He estado sometida a una masacre en redes sociales mucho antes que esto”, apunta sobre los insultos por ser una mujer trans. Aunque admite que este último episodio le sobrepasó: “No me daba cuenta de la posición que estaba en frente del mundo”.

El libro llega a la editorial Almuzara después de otro sello se interesara y diera marcha atrás tras la polémica, aunque según quiere dejar claro Gascón, sin haber firmado ningún contrato previamente. Según la editorial no es un true fiction convencional ni una autobiografía tradicional. Es el testimonio de una transformación profunda, una historia que no teme enfrentarse a nada. Sirva el último párrafo de la obra para ilustrar este espíritu: “No busco redención, busco seguir siendo. No quiero compasión, quiero que mi voz se escuche por lo que es: un testimonio de lucha, de amor, de libertad. Que nadie nos arrebate el derecho a equivocarnos, porque sin error no hay evolución, sin sombra no hay luz, sin caída no hay vuelo. Y yo, después de todo, sigo volando”.