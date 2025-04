Kalenn: "Siempre supe que quería dedicarme a la música, pero me daba mucha vergüenza compartir mis canciones"

En el competitivo mundo de la música emergente, Kalenn ha sabido destacar con un estilo fresco y unas letras que conectan de manera profunda con su audiencia. Su sonido es una fusión de géneros que desafía etiquetas, explorando nuevas formas de transmitir emociones a través de la música.

Tras el éxito de su presentación en la emblemática Sala Clamores de Madrid, el artista regresa con un nuevo tema, ‘Pelis de terror’. La canción ahonda en el dolor de una ruptura amorosa, capturando la sensación de quedar atrapado en el pasado mientras la otra persona sigue adelante. A través de su letra, Kalenn aborda el sentimiento desgarrador de ser borrado de la vida de alguien que una vez lo fue todo.

En esta entrevista para Vozpópuli, el cantante nos habla sobre su proceso creativo, las influencias que han marcado su camino y sus aspiraciones para el futuro.

Un camino de constancia

Kalenn siempre supo que quería dedicarse a la música, pero dar el primer paso no fue fácil. “Siempre he sabido que quería dedicarme a ello, pero me daba mucha vergüenza compartir mis canciones. Sin embargo, mis amigos me animaron a subir covers de versiones de otros artistas y empecé prácticamente así. Luego ya me fui animando a componer y a sacar música propia”, recuerda el artista.

Para él, lo más importante es que la música transmita emociones reales. Sus canciones no siempre nacen de experiencias personales; muchas veces, una conversación o incluso una película pueden ser el punto de partida. “La mayoría de letras sí que hacen referencia a mi vida, cosas que me han pasado, pero muchas veces también son de conversaciones con amigos o amigas. O incluso hay veces que he visto una película y como que te metes un poco en el papel y escribes así la canción”, relata.

Sus letras suelen ser profundas y emocionales, algo completamente intencional. Para Kalenn, la música es su refugio y su forma de expresarse. No le gusta escribir por escribir; cada palabra debe tener un significado. Si una de sus canciones logra conectar con alguien que está pasando por algo similar, siente que ha cumplido su propósito. Su sonido se ha moldeado con influencias tanto nacionales como internacionales. “Siempre he escuchado más música de fuera, estilo James Arthur, Lewis Capaldi, Adele, porque yo soy muy eso, de baladas. Pero luego también aquí, pues estilo más Belén Aguilera o Marina Reche”, explica.

Kalenn también entiende que la inspiración no siempre llega sola y que la disciplina es clave en la industria musical. “Si te quieres dedicar a esto, muchas veces te tienes que obligar a componer. No puedes decir, bueno, cuando me inspire. No, porque tienes que sacar música”, afirma con determinación.

Antes compaginaba la música con otros trabajos, pero ahora invierto todo mi tiempo en ella" (Kalenn, cantante)

‘Pelis de terror’, un tema que casi descarta

Su nuevo sencillo nació hace un año, pero estuvo a punto de no ver la luz. “Como es un tema que hice hace tanto, ya le tenía un poco de tirria. Lo típico de que ya lo has escuchado un montón… porque yo soy muy perfeccionista, entonces lo escuchaba una y otra vez y pensaba a ver qué cosa puedo cambiar, a ver qué puedo mejorar. Pero se lo enseñaba a mis amigos y amigas y a todos les encantaba. Entonces, al final sabía que iba a gustar a la gente, pero sí que le tenía un poquito de tirria. Pero le he vuelto a coger cariño”, explica el cantante.

El videoclip del tema también fue un reto creativo, pero una oportunidad para explorar una estética diferente. Al artista le gusta implicarse en todo el proceso creativo. La idea está inspirada en el cine de terror de los 80 y 90, y sigue una narrativa cuyo eje central es el miedo. Lo más interesante es que fue el propio artista quien ideó el concepto, aportando su visión personal al proyecto. “Las pelis de terror que más me gustan son las de los ochenta, noventa. Entonces me gustaba mucho que fuese esa inspiración. Era más difícil encontrar un sitio ochentero, la ropa, todo… Pero me apetecía ese rollo tipo ‘Scream’, rollo Michael Myers, todo ese estilo. Y yo creo que al final se consiguió.”

Un futuro prometedor

De cara al futuro, su plan es seguir haciendo música y explorando nuevos sonidos. Quiere tocar en más lugares, llegar a nuevas personas y, sobre todo, seguir disfrutando de este camino. La música es lo que le mueve, y mientras haya algo que decir, seguirá componiendo.

Con una voz auténtica y una pasión evidente, Kaleen sigue marcando su propio camino en la industria musical. Su próximo proyecto promete ser una muestra de su crecimiento como artista y una experiencia sonora que no dejará indiferente a nadie.