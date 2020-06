¿Quién fue Junípero Serra? Primer santo hispano en Estados Unidos

Misionero mallorquín en California, y primer santo hispano de Estados Unidos, Junípero Serra se ha convertido en uno de los personajes más atacados durante las últimas semanas, a raíz de las protestas antirracistas del movimiento 'Black Lives Matter'.

Sin embargo no es la primera vez que el fraile español que vivió durante el siglo XVIII es atacado. Durante la última década, el movimiento indigenista americano ha destrozado varias estatuas del religioso. En 2017, una estatua dedicada a Serra apareció decapitada en Santa Bárbara (California), y la semana pasada otra de sus esculturas presente en un parque de San Francisco fue derribada por un pequeño grupo de manifestantes.

Activists just toppled the Junipero Serra statue in Golden Gate Park here in San FranciscoNow they’re onto Francis Scott Key, slave owner and writer of the Star Spangled Banner pic.twitter.com/Ykv0hFMZvK