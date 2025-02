Julianne Moore denuncia que Trump ha prohibido su libro infantil en las escuelas de EEUU

La actriz Julianne Moore ha denunciado en Instagram que la administración de Donald Trump ha prohibido su primer libro infantil, titulado 'Freckleface Strawberry' (Cara de fresa pecosa), en las escuelas de Estados Unidos dirigidas por el Departamento de Defensa. "Es un gran shock para mí. No puedo evitar preguntarme qué hay de controvertido en este libro", ha señalado en una publicación de la red social.

Según explica la actriz, el libro, que se publicó en 2007, es una historia semiautobiográfica y trata sobre una niña de siete años a la que no le gustan sus pecas, pero que finalmente aprende a vivir con ellas cuando se da cuenta de que es diferente 'como todos los demás'. "Es un libro que escribí para mis hijos y para otros niños para recordarles que todos luchamos, pero estamos unidos por nuestra humanidad y nuestra comunidad", ha indicado Moore.

Moore, cuyo último trabajo es 'La habitación de al lado' de Pedro Almodóvar, asegura que está "realmente" triste y que nunca pensó "ver esto en un país donde la libertad de expresión es un derecho constitucional". La actriz revela que se ha enterado de la prohibición a través de Pen America, una organización que se define en su página web por proteger la libertad de expresión en Estados Unidos.

"Me siento particularmente aturdida porque soy una orgullosa exalumna del liceo americano de Fráncfort, una escuela del Departamento de Defensa. Crecí en el seno de una familia militar, con un padre veterano de la guerra de Vietnam, y me llena de orgullo su servicio a nuestro país", ha destacado la actriz, que añade que es "desolador" pensar que niños como ella "no podrán leer un libro escrito por alguien cuya experiencia es similar a la suya".