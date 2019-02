Los 20 increíbles pósters de la octava temporada de Juego de Tronos

Apenas quedan unas semanas para que se estrene la octava y última temporada de Juego de Tronos y la HBO ya ha comenzado con su maquinaria de promoción.

Si hace escasos días, veíamos un nuevo vídeo de la serie en el que se vislumbraba el posible encuentro de Arya con uno de los dragones de Daenerys, ahora la compañía ha publicado 20 increíbles pósters con todos los personajes sentados en el trono.

Este lanzamiento lo ha hecho, además, junto al hashtag #ForTheThrone que en seguida se ha convertido en tendencia en Twitter, y acompañado de la frase "gana o muere".

El estreno de la octava temporada de Juego de Tronos llegará el 14 de abril. Se espera que los últimos capítulos tengan una duración mayor que de lo normal.

Win or die #ForTheThrone.Retweet this Tweet to see who remains in the realm. pic.twitter.com/6b5GYM5GWQ