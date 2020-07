Jude Law interpretará a uno de los protagonistas de la película 'Peter Pan y Wendy'

El actor Jude Law está a punto de cerrar un acuerdo con Disney para encarnar a uno de los personajes de la nueva película de acción real titulada 'Peter Pan and Wendy'. El guapo británico, de 47 años, interpretaría al villano del filme, al Capitán Garfio, según ha adelantado este miércoles la edición digital de 'Variety'.

David Lowery, director de 'Pete’s Dragon', se pondrá tras las cámaras en esta nueva adaptación de la novela de J.M. Berrie, de la que se ha encargado también del guion junto a Toby Halbrooks.

Aunque todavía el actor se encuentra en conversaciones, todo parece ir por el buen camino y el acuerdo estaría a punto de cerrarse debido al interés que tiene Law en interpretar a Garfio.

De ser así, el actor seguirá los pasos de actores como Dustin Hoffman, Jason Isaacs o Garret Hedlund, que interpretaron anteriormente al malvado pirata.

Jude Law continúa compaginando trabajos en el cine y en el mundo de las series. Acaba de volver a interpretar a Lenny Belardo en la segunda temporada de 'The Young Pope', titulada 'The New Pope'. Su próximo trabajo es la miniserie de misterio 'The third day', una apuesta británica que se rodó en 2019 y que podría estrenarse este otoño.

El estreno será en los cines y no en Disney+

El clásico animado de Disney de 1953 sigue siendo la versión cinematográfica más famosa acerca de Peter Pan, el niño que no quería crecer, y el mágico mundo de Nunca Jamás.

Otros estudios probaron suerte con sus propias apuestas como 'Hook' (1991), de Steven Spielberg, o 'Pan' (2015), de Joe Wright, aunque ambas quedaron por debajo de las expectativas comerciales que se tenían.

Fuentes consultadas por Disney aseguran que se espera que la película se estrene en cines y no en la plataforma Disney+, como ocurrió con el reboot de 'La dama y el vagabundo'.

Disney continúa con adaptaciones de los clásicos

El estudio continúa de esta manera la senda de adaptaciones con acción real de algunos de sus clásicos animados. El año pasado, tanto 'Aladdin' como 'The Lion King' superaron la barrera de los 1.000 millones de dólares en la taquilla mundial.

De hecho, la compañía anunció en febrero que ya prepara una continuación de 'Aladdin', aunque por ahora se desconoce si repetirán su director, Guy Ritchie, y los actores de la primera entrega, entre ellos Will Smith, Mena Massoud y Naomi Scott.

El estreno del remake de 'Mulan' será el 24 de julio

Entre los próximos 'remakes' también está la nueva versión de 'Mulan',cuyo estreno se vio aplazado por la crisis del coronavirus y que, en principio, ahora está previsto para el 24 de julio.

Disney trabaja en muchos más proyectos de este estilocomo 'Hércules', 'The Little Mermaid', 'Cruella' (sobre la villana de 'One Hundred and One Dalmatians', 1961), 'The Hunchback of Notre Dame' (El jorobado de Notre Dame) o 'Robin Hood'.