Juan Magán, la venganza alegre del rey electrolatino

La música latina lleva años pasando por encima de los prejuicios de la industria española. Quien mejor describe la brecha entre ambos mundos es Juan Magán (Badalona, 1978), sin duda el peor tratado de nuestros superventas internacionales. Esta reflexión suya de 2017 merece repetirse: “Sobrevive esa categoría que llaman ‘pachanga’, que para mí remite al juego, algo gracioso, que no tiene valor cultural. Meter todo en ‘pachanga’ es ocultar nuestra riqueza y diversidad sonora . Deberíamos usar los términos de cada género: salsa, merengue, bachata… Tengo que tratar con esos prejuicios a diario. Me consideran peor que a cualquier artista pop. En España somos de letras y no valen mis cifras de ventas. Los números no sirven para nada. Hay gente que ve incompatible la palabra 'arte' con hacer música latina. Si bajaran el IVA cultural, seguramente a mí me seguirían cobrando el 21 por ciento”, explicaba hace dos años.

Juan Magán contra el machismo pop

Quizá no lo parezca, pero estamos ante uno de los músicos más atentos a no caer en el sexismo en su trabajo. "Intento cuidar mis vídeoclips: hay dos excepciones en las que sí que salen mujeres florero, joyas y coches carísimos. El productor de aquel momento trabajaba así, y pensó que iba a quedar muy bien. Pero nunca más voy a repetir eso. Voy a tratar de aparecer como soy en la vida real. Si me piden poner un coche que nunca podría comprar, no quiero que salga en el vídeo. Si me piden cantar rodeado de diez mil mujeres, tampoco lo voy a hacer porque esas cosas no me pasan en la vida real. No quiero faltarle el respeto a una mujer, ni a un hombre, ni a un animal nunca más en mis videoclips", explicaba hace un año en una entrevista con el diario ABC.

Más explícito se mostró en otra charla de 2017: "Intento no hacer letras que no me gustaría que escuchara mi hija. Ahora es tiempo de quitarse tapujos, mira la escena 'trap', donde cualquier barbaridad vale. Hay canciones mías como Soy un Don que no dejo escuchar a mis hijos. Sí pueden oír Te voy a esperar, Si no te quisiera y Mal de amores. Lo que no es aceptable es censurar a quienes dicen palabras explícitas pero no a quienes usan metáforas para decir lo mismo. Hay cierta desventaja de la música latina: las canciones en inglés no escandalizan porque no las entendemos, así que suenan todo el rato en la radio nacional, por muchas salvajadas que contengan", explicaba. Éxitos globales como el de Magán contribuyen a que la industria del pop en castellano trate de tú a tú a la anglosajona.