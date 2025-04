Jonathan Roumie, protagonista de 'The Chosen': "Tenemos fans en el Vaticano"

The Chosen se ha convertido en la serie de moda entre los creyentes y presume también de haber sorprendido a los ateos. Con una fórmula basada en el crowdfunding y la ambición de las grandes producciones, estrena su quinta temporada este 10 de abril con la proyección de los dos primeros capítulos en los cines, al mismo tiempo que su estreno en la plataforma Contra+.

The Chosen. La última cena, título de esta temporada, tuvo su premiere europea en Madrid, con la presencia de los actores protagonistas Jonathan Roumie (que interpreta a Jesús), Shahar Isaac (Pedro) y Vanessa Benavente (María), así como otros miembros del elenco como Amber Shana Williams (Tamar), Andrew James Allen (Poncio Pilato) y Alaa Safi (Simón el Zelote).

En una entrevista a Vozpópuli, Jonathan Roumie destacó que su principal objetivo es "contar la más importante de las historias y hacerlo de la mejor manera posible". Por ello, esta serie busca una "gran calidad de producción", similar a "cualquier serie de Netflix o Amazon", con un nivel "igual o superior".

"Lo que ha hecho que sea un éxito ha sido poder contar la historia de tal manera que Jesús, sus discípulos y los personajes de la historia se vean como personas más cercanas de lo que hemos visto hasta ahora, porque nunca se había contado la historia de esta manera", destaca el protagonista de esta serie.

Además, saca pecho de un éxito que alcanza a quienes no están vinculados con el cristianismo. "El 30% de nuestro público no profesa ninguna fe específica. Estamos llegando a algo, a través de esta historia, que a la gente le gusta, lo necesita", ha señalado.

Preguntado acerca de la reacción que The Chosen ha suscitado en el Vaticano, Roumie ha afirma que no tiene una "reacción oficial" de la Santa Sede, aunque sí ofreció la serie al Papa Francisco y sabe que "alguien la ha visto". "Tenemos fans en el Vaticano, pero no existe una reacción oficial como tal", ha agregado el actor que interpreta a Jesús.

En esta nueva temporada, la serie arranca con la mesa servida. A pesar de que el pueblo de Israel recibe a Jesús como rey y sus discípulos esperan su coronación, Jesús da la vuelta a la situación en la fiesta religiosa judía y los líderes religiosos, amenazados, intentarán que esa sea la última cena de Jesús.

Roumie adopta un carácter diferente para interpretar a un Jesús que ahora muestra una "rabia perfectamente válida", al expulsar a los mercaderes del templo. "Es un espacio sagrado para aquellos que van a dedicar un momento de devoción, de fe, y tendrían que estar ahí los más pobres. Sin embargo, es un lugar en el que se está haciendo dinero, hay una extorsión de estos pobres y también animales en espacios que deberían ser sagrados y de Dios", explica sobre algunas de las escenas de esta nueva temporada.

Preguntado acerca de las sensaciones de rodar una serie que tiene lugar en el territorio en el que en la actualidad Israel libra una guerra con Palestina, Roumie no se siente con la "suficiente información" para hablar sobre este conflicto y asegura que The Chosen "funciona de forma independiente a la política". "Tenemos una historia que es la que queremos contar y queremos hacerlo de la mejor manera posible. Eso es básicamente lo que hacemos", recalca el actor.

"Auténtico, real y humano"

Shahar Isaac, actor que se mete en la piel de Pedro, explica a Vozpópuli que el éxito de The Chosen, que en su estreno en los cines estadounidenses ha alcanzado los 11 millones de dólares de recaudación, radica en la "humanidad de los personajes". "No pensamos en ellos como dioses, sino como humanos con fallas como nosotros, personas que no son perfectas", ha resaltado.

"Al fin y al cabo, tenemos esa obsesión por explorar su humanidad y pensar en cómo podrían vivir, y buscar esa realidad que es sucia, no es perfecta. Quienes miran se ven a ellos mismos porque no es algo perfecto, sino algo real. Es lo que buscamos: algo auténtico, real y humano", ha resaltado este actor.