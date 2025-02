‘Johanne Sacreblu’, el cortometraje mexicano que responde con sarcasmo a ‘Emilia Pérez’

'Johanne Sacreblu', el cortometraje mexicano que responde con humor y sarcasmo a la polémica película ‘Emilia Pérez’, nominada a 13 premios Oscar, fue una manera de hacer activismo no solo a favor de los mexicanos sino de la comunidad transgénero en México y Latinoamérica. “Esto principalmente es una forma de activismo, no es un producto, no es algo que esté hecho con la intención de lucrar. De hecho, esa fue la razón de que se haya puesto el cortometraje de forma gratuita en redes sociales, porque no está hecho con el fin de ganar dinero, sino de dar un mensaje”, dijo a EFE Ashera, quien participó en el equipo del cortometraje.

A decir de sus participantes, ‘Johanne Sacreblú’, que ha dado la vuelta al mundo desde su publicación en YouTube el pasado 25 de enero, inició como una broma de Camila Aurora, una activista transgénero que buscaba mostrar su descontento por cómo ‘Emilia Pérez’, del director francés Jacques Audiard, reflejaba a los mexicanos y a las personas trans. “Camila hace videos en TikTok. Ella dice que todo esto comenzó siendo un video, que ella quería hacer, ahora sí que un 'meme', y cuando ella vio que las personas se estaban interesando más y más en el proyecto, en que se hiciera realidad y demás, fue cuando, de algún modo, se empezó a organizar todo”, rememoró Ashera.

A partir de ahí inició todo un trabajo en el que se abrió una convocatoria para que seguidores de la creadora de contenido se unieran y así lograr el cortometraje en menos de una semana, tras reunir una recaudación de más de 15.000 pesos (unos 725 dólares) a través de la plataforma Gofundme.

Proyecto surgió del coraje

Yeylan Torres, quien coprotagoniza el cortometraje interpretando a Arturo Ratatouille, señaló que el proyecto nació del coraje que sintieron tras ver ‘Emilia Pérez’. “Lo que más nos dio coraje a nosotros fue cómo la misma película trata de una manera ofensiva todas las situaciones que nos duelen como país, en México, y que muestra la transición de una mujer trans no como si fuera trans desde un inicio, sino que muestra una razón equivocada del por qué transicionó”, señaló.

‘Johanne Sacreblu’ sigue a la familia Sacreblu, una importante productora de cruasanes en Francia, que mantiene una intensa rivalidad con los Ratatouille, dedicados a la producción de baguetes. En el centro de la historia está Johanne, una mujer trans heredera de los Sacreblu, quien debe enfrentarse a Arturo Ratatouille, un hombre trans y representante de la familia rival. Ambos personajes compiten para demostrar qué alimento representa mejor a Francia, en una trama cargada de ironía y referencias culturales.

El trabajo involucró a decenas de personas entre actores, cantantes y personal como Ashera, que trabajó en la elaboración de ratas de peluche, elaboradas a mano y que fueron personajes importantes en el proyecto. “Fui parte del equipo que fabricó las ratitas, el caballo rata de Napoleón, y estuve apoyando en cosas en general de la producción”, dijo.

El proyecto, que en menos de una semana ha logrado poco más de dos millones de visitas en YouTube, ha logrado un impacto mediático que ni los participantes en el cortometraje imaginaban.

Buscan ampliar la historia

Ahora se preparan para expandir la historia, pues Camila quiere completar su visión, incorporando escenas eliminadas, nuevos personajes y una producción de mayor calidad para presentarla en cines.

Para ello, han abierto una nueva recaudación en la plataforma Gofundme, donde planean recaudar un mínimo de 120.000 pesos (unos 5.800 dólares) para cubrir gastos como pago a los actores, al equipo de producción, alimentación, transporte, maquillaje, utilería y vestuario, entre otros. Más allá de la parodia, ‘Johanne Sacreblu’ también abrió un debate sobre la representación de la comunidad trans en el cine y quién tiene derecho a contar ciertas historias.

Camila ha sido vocal en su crítica a la actriz Karla Sofía Gascón y al director Jacques Audiard por su interpretación de la identidad trans desde una visión externa y poco matizada.

“Fue toda una falta de respeto hacia nosotros como mexicanos y más por ser (Emilia Pérez) mexicano y mujer trans pues fue como un insulto doble”, zanjó Torres.