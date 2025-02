Jesús G. Maestro contra la manipulación: una guía filosófica para la era posmoderna

Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI de Jesús G. Maestro es una obra que se adentra en el análisis crítico de la sociedad contemporánea y los múltiples desafíos que enfrenta el individuo en la era posmoderna que nos ha tocado en suerte (o en desgracia) vivir. Jesús G. Maestro, un catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Vigo, es ampliamente conocido reconocido por su enfoque agudo y provocador en otras tantas píldoras en formas de video de YouTube, presenta en este libro una propuesta filosófica destilada, destinada a proporcionar herramientas de autodefensa intelectual para el joven -y no tan joven- contra la manipulación y la desinformación.

El libro se estructura en varias secciones que abordan temas clave como la educación, la política, la filosofía, la literatura, y el feminismo. Maestro sostiene que el conocimiento crítico y científico es fundamental para navegar por un mundo cada vez más complejo y lleno de engaños, bulos, productos comerciales y un sinfín de distracciones y caramelos varios. A través de un lenguaje claro y accesible, nuestro autor desentraña las trampas del discurso dominante y propone un método de pensamiento que invita a los lectores a cuestionar las verdades establecidas y a desarrollar una actitud crítica y reflexiva. Sobre todo, ante la temible triada: miedo, mentira y culpa, que tantos réditos dan a quienes comercian con nuestras vidas y haciendas, amén de nuestros patrimonios.

Uno de los aspectos más destacados del libro es la forma en que Maestro aborda el tema del miedo. Según el autor, el miedo es una herramienta de control utilizada por diversas instituciones para mantener a la sociedad en estado de inveterada sumisión. Maestro analiza cómo el miedo se manifiesta en diferentes aspectos de la vida cotidiana, desde la política hasta la educación, y ofrece estrategias para superarlo mediante el fortalecimiento de la mente crítica. Esto es, mediante la lectura y provecho de la literatura del Siglo de Oro español, tan sublime y didáctica como denostada en los planes de estudio actuales.

Otro tema central del libro es la mentira. Maestro argumenta que la sociedad contemporánea está plagada de mentiras y distorsiones que dificultan la comprensión de la realidad. A través de ejemplos concretos y un análisis detallado, el autor muestra cómo las mentiras se utilizan para manipular la opinión pública y mantener el statu quo. En este sentido, la obra se convierte en una llamada a la acción para que los lectores desarrollen la capacidad de discernir la verdad de la falsedad.

El autor también dedica una parte significativa del libro a explorar la culpa y su impacto en la sociedad. Según Maestro, la culpa es otro mecanismo de control que se utiliza para mantener a las personas en un estado de dependencia emocional. El libro ofrece una reflexión profunda sobre las raíces de la culpa y cómo puede ser superada mediante el conocimiento de primera calidad, tanto teórico como práctico; es decir, leyendo las referencias arriba comentadas y viviendo una vida equilibrada alejada de ideologías y abrazada al saber.

La mujer en Lorca o Cervantes

En cuanto al feminismo, Maestro ofrece una visión crítica y polémica que invita a la reflexión, que torna más que sugerente cuando analiza el rol de la mujer en la obra de autores como Lorca o Cervantes. El autor cuestiona algunos de los postulados del feminismo contemporáneo, especialmente ese que parece decirnos que solo se puede ser feminista desde el odio menos disimulado a los hombres por el mero hecho de serlo, y propone una revisión de estos a la luz del pensamiento crítico, denunciado cómo los medios de comunicación de todo pelaje ilustran a diario esa imagen androfóbica sin disimulo ni recato.

Mención aparte merece el apartado que dedica a la Universidad, esa institución que, bajo su criterio, resulta cada vez menos compatible con la libertad y con la inteligencia. Una Universidad que se ha echado en los brazos de los intereses más espurios, como la ideología, la política o la burocratización. Como bien dice Jesús G. Maestro: “el éxito de la educación es un autodidactismo encubierto” (p. 154). La Academia de estos tiempos busca la felicidad, no la inteligencia. Apariencia de libertad, no auténtica libertad. Y así pasa: la ignorancia, que no se puede disimular, campa por sus respetos, entre idealismos, deficiencias emocionales y lagunas intelectuales. La burocracia ha sepultado a la tarea docente, principal cometido de todo profesor universitario que se precie, a pesar de que hoy en día esté completamente denostada, pues ningún profesor compite con otro por dar más clases. Maestro ofrece un rayo elocuente: la Universidad es una ruina en todas partes, no solo en España, lo que sucede es que algunos han hecho negocio de dicha ruina (los anglosajones).

En resumen, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI es una obra que no deja indiferente. Con un estilo directo y una capacidad única para desentrañar las complejidades de la sociedad moderna, Jesús G. Maestro invita a los lectores a adoptar una actitud crítica y reflexiva frente a los desafíos del presente. El libro se convierte así en una herramienta valiosa para aquellos que buscan comprender mejor el mundo en el que vivimos y desarrollar una perspectiva filosófica que les permita enfrentar los problemas contemporáneos con una mente abierta y preparada. Pero quede el lector avisado: ni va a leer páginas complacientes ni agradables o amables. Va a leer la verdad, al menos la verdad para el profesor Maestro, con todo lo que ello comporta.