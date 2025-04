Jeanette: “La versión que ha hecho Selena Gómez de mi éxito me parece muy bonita”

La clase nunca se pierde, por eso cuando has llevado tu carrera con amor y buena letra puedes resurgir en cualquier momento. Es lo que le ha ocurrido este mes a la legendaria Jeannette: lanzó una preciosa colaboración con el pujante Lucas Bun y después se encontró la sorpresa de que la superventas internacional Selena Gómez había hecho una adaptación de uno de sus mayores éxitos, “El muchacho de los ojos tristes”. De repente, incluso la revista Rolling Stone la llamó para interesarse por su actividad actual, que es una gira por centroamérica para presentar su disco a medias con Juan Bau, cantante melódico de su generación.

Vayamos por partes, primero preguntarle por “Como un cristal”, melodía por perfecta y melancólica donde brilla su voz vulnerable. “Yo había ya escuchado cosas de Lucas y me parece un cantante espectacular. Tiene que llegar a algún sitio algún día en este mundo. Creo mucho en él. Y entonces, cuando Luis Troquel -autor de la pieza- me hizo llegar la canción me gustó mucho y decidí grabarla. Y que me guste a mí una canción es bastante complicado, yo no soy de grabar cualquier cosa. Me han hecho muchísimas propuestas que no he querido hacer. Lucas me decía que la canción sonaba muy años setenta, y quizás también por esto me gustó tanto”, explica.

Lo que no esperaba nadie es que durante la promoción de “Como un cristal” llegase Selena Gómez desde el otro lado del charco con una adaptación de “El muchacho de los ochos tristes”, que Manuel Alejandro le compuso en los ochenta. “Me parece una versión original, muy diferente y con cambios en la canción tal como la escribió Manuel Alejandro. Pero es muy bonita. Como también lo es otra versión de esta misma canción que en sus conciertos canta una chica llamada Elyanna”, celebra Jeanette.

Su carrera siempre destacó por su estricta integridad artística, no en buscar el éxito a cualquier precio. Eso ha facilitado que suene relevante décadas después. “No es que sea estricta, soy quizás selectiva. Además he tenido la gran suerte de trabajar con gente muy muy muy buena. Muy profesional. Con compositores como Manuel Alejandro, José Luis Perales… Con grandísimos productores artísticos, como Rafael Trabucchelli. He estado rodeada de gente muy buena y he tenido la suerte de que lo fuera también la música, las letras, los arreglos… Todo era muy bueno y eso hace que perdure, que haya gente que haga versiones y las canciones sigan estando ahí”, constata.

¿Piensa en grabar más canciones inéditas a partir de ahora? “No lo sé. Estoy muy contenta con lo que ya tengo. Y ya tengo cierta edad, tampoco estoy buscando más trabajo, ya tengo bastante. Cuento con un repertorio precioso, y además, si fuera a grabar algo nuevo yo sé que cuando subo al escenario la gente va a querer escuchar lo que siempre ha conocido. Pero nunca se sabe. Si yo viera oportunidad de hacer algo muy muy bueno sí que lo haría, sin ninguna duda”, comparte.

Artista A Lucas Bun le conocen los musiqueros más exquisitos hace años y el gran público por su participación en el Benidorm Fest, donde no consiguió clasificarse para la final de Eurovisión pero dejó a muchos con la boca abierta por su talento y potencia como cantante. Le preguntamos qué es lo que más aprecia de Jeanette. “Cantar con ella es un sueño hecho realidad. Su voz es un emblema y ha marcado generaciones, así que compartir música con ella es un honor. Además, siento que nuestras sensibilidades se encontraron de una manera muy orgánica, sin forzar nada. Ha sido mágico”, destaca.

Quintaesencia del pop

También ayudó encontrarse en “Como un cristal”, una partitura perfecta para ambos. “Creo tiene esa magia de las grandes canciones de Jeanette, con una melodía sutil que te envuelve y te lleva en un viaje. Habla del amor como algo que puede brillar o hacerte sangrar, jugando con esa dualidad en un pop resplandeciente con ecos psicodélicos. Es de esas canciones que, sin darte cuenta, se quedan contigo”, comparte. Muchos oyentes se han quedado con ganas de más y querrán saber cuál es el siguiente paso. "Estoy preparando un proyecto que me tiene muy ilusionado. Quiero seguir explorando sonidos y contar historias desde un lugar más sensorial y onírico. A la vez, siento que todavía estoy en ese proceso de encontrar un punto en el que mi música se sienta más ‘casa’, en el que mi identidad y sonido tomen un camino más firme. Pero, aunque siga en ese recorrido, experimentar siempre será parte de lo que soy”, adelanta. Un poco de orden y un poco de aventura.

"Jeanette empieza a cantar y es como si no hubiese pasado el tiempo”, opina Luis Troquel, compositor de la última pieza que ha cantado

Hablamos también con el autor de la canción, el periodista musical Luis Troquel, conocido también por su afición a componer. Sus piezas las han cantado estrellas como Rosa López, Los Planetas y Rosalía, entre otros. Se muestra especialmente orgulloso de “Como un cristal”. “Hay canciones que las buscas y otras que te encuentran ellas a ti. A golpe de repentina inspiración. ‘Como un cristal’ llegó así, directa del inconsciente en un momento exageradamente turbulento para mí. Con la cabeza a mil, sin apenas darme cuenta, me encontré cantando bajito la melodía de principio a fin. Y eso me calmó un poco. Al cabo de pocos días, me acordé de la situación, empecé a canturrearla y me encontré diciendo: ‘tus labios son como un cristal que cortan mi corazón cuando me besas’. Lo dejé ahí, y ya más adelante la retomé”, recuerda.

¿Qué le hizo pensar en Lucas Bun y Jeanette? “Un día estaba con Lucas y se la canté diciéndole ‘esta es una melodía muy Jeanette’. Y como a él le gustó mucho, y a ella le había entusiasmado un vídeo que le envié de Lucas, se me ocurrió proponerles cantar juntos. En el mismo tono los dos. Estaba claro que las voces casarían bien, aunque no imaginaba que tanto”. Como periodista musical, ¿qué lugar cree que tiene Jeanette en la historia del pop español? “Han sido las generaciones posteriores las que han reivindicado a Jeanette como quintaesencia del pop, pero en realidad, ya su primer éxito de adolescente al frente de Pic-Nic fue precursor del posterior fenómeno indie. Pic-Nic era un grupo de folk alternativo que de repente arrasó. Y luego, en toda su carrera como solista, siempre ha interpretado la canción melódica como si de pop se tratara. Eso la hacía diferente. Más cercana. Y como por arte de magia, sigue manteniendo ese mismo ángel en su voz. Empieza a cantar y es como si no hubiese pasado el tiempo”, resume.