Javier Fesser: "La vida es muy divertida y lo que no pienso es disimularlo"

Javier Fesser se ha convertido en un experto en diseccionar las desgracias humanas y conseguir, casi sin proponérselo y dejando de lado lo más obvio, que suene una carcajada casi al unísono en las salas de cine, una virtud de la que pocos cineastas pueden presumir. Prueba de ello son los más de 3,2 millones de espectadores que vieron en los cines 'Campeones', su anterior comedia, triunfadora además en los premios Goya, donde reivindicó el lugar de la comedia en unos galardones que rara vez se abren al humor, y seleccionada para representar a España en los Oscar.

Su nueva película, 'Historias lamentables', cuatro relatos que reivindican el orgullo del perdedor y del fracasado, no podrán compartirse de momento en comunidad, en una sala de cine, sino que llegarán directamente a Amazon Prime Video este jueves 19 de noviembre. Unos meses más tarde, está previsto que se proyecten en las salas y entonces habrá que ver si el 'milagro Fesser', sinónimo de éxito en taquilla cada vez que llega a los cines, podrá aportar su granito de arena para remontar la crisis de las salas o si ya será demasiado tarde.

Su apuesta en esta ocasión es una comedia coral. Como protagonistas, el espectador descubrirá a Ramón, un joven a punto de heredar el imperio de su padre; Bermejo, un calculador compulsivo y obsesionado con el orden; Ayoub, un joven africano sin papeles que se topa con una mujer que ha perdido los escrúpulos; y Alipio, un empresario que intenta huir de manera desesperada de la ruina en la que ha metido a su familia.

El humor es una herramienta magnífica para comprender al que no piensa como tú, para ponerte en los zapatos de quien no vive tu realidad o ve el mundo de una manera distinta, y además es muy poderosa porque no eres consciente de que estás aprendiendo o viviendo una experiencia que no es la tuya"

Como ocurre en todas sus películas, el director siempre imprime una pátina de humor y un tono amable a las debilidades y las fisuras de la idiosincrasia española. Ahora, en un momento de crispación política e incertidumbre social, cree que "cuando las historias están basadas en la realidad, pero están contadas con humor", pueden unir mucho, tal y como señala en una entrevista a Vozpópuli. "El humor es una herramienta magnífica para comprender al que no piensa como tú, para ponerte en los zapatos de quien no vive tu realidad o ve el mundo de una manera distinta, y además es muy poderosa porque no eres consciente de que estás aprendiendo o viviendo una experiencia que no es la tuya", señala.

Fesser (Madrid, 1964) es consciente de que "cuanto más maltrata la película al personaje, más divertido es para el espectador". Además, en este caso, aunque "los personajes parecen sacados del tebeo, permiten una identificación clara". "Nos suceden historias lamentables en todo momento, pero las tratamos de disimular con mayor o menor éxito", señala el director. Sin embargo, al menos en su caso, el humor sale de una manera "natural y espontánea" porque no es su objetivo. "La vida es muy divertida y lo que no pienso es disimularlo", dice.

Algunos estamos quejándonos y algunos trabajando para que la nueva situación sea un poco mejor. Yo soy bastante optimista y creo que la vida, cuando no te lo pone fácil, cuando te pone dificultades, es cuando te brinda ideas nuevas. Es muy fácil sentarte, quedarte dormido cuando hace calorcito y estás a gusto"

En cuanto a lo que está sucediendo este 2020 con la pandemia por coronavirus y hasta qué punto el realismo absurdo de estas 'Historias lamentables' puede quedarse pequeño, Fesser ha señalado que el país está viviendo una "situación nueva" y ante ella hay dos actitudes: "Algunos estamos quejándonos y algunos trabajando para que la nueva situación sea un poco mejor. Yo soy bastante optimista y creo que la vida cuando no te lo pone fácil, cuando te pone dificultades, es cuando te brinda ideas nuevas. Es muy fácil sentarte, quedarte dormido cuando hace calorcito y estás a gusto", afirma.

Cines y plataformas: "Hay espacio para todos"

"A todos nos dan miedo los cambios, pero es un miedo absurdo que lo que hace es paralizarnos. Tengo muy claro que mientras que las películas tengan sentido, nos emocionen, nos hagan reír y nos hagan felices de una manera u otra habrá lugar para encontrarnos con ellas en cualquier sitio", ha destacado Fesser sobre la decisión de llevar esta película directamente a las plataformas.

El director de 'El milagro de P. Tinto' (1998), 'La gran aventura de Mortadelo y Filemón' (2003) y 'Camino' (2008) es consciente de que "la risa es muy agradable en grupo", algo que este estreno pierde al llegar directamente al salón de casa, pero también reivindica que las plataformas y los cines se pueden potenciar mutuamente porque "hay espacio para todos" y apuesta por adaptarse a los nuevos tiempos. "El miedo a perder nuestra zona de confort no nos va a llevar nunca a nada", apunta el cineasta.

En cualquier caso, Fesser es optimista respecto a la situación de los cines españoles, que mantienen abiertos solo la mitad de sus establecimientos ante la pandemia y que reclaman ayudas para sobrevivir. "Estoy seguro de que volverán a ser un punto de referencia para los espectadores. La experiencia de ver una película en el cine es irremplazable. Todo lo que vaya a cambiar será para mejorar la situación de todos, y cuando sobrepasemos esta lamentable situación todos saldremos fortalecidos", resalta el director.