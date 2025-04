Javier Cercas publica 'El loco de Dios', su viaje con el Papa: "No creo que el próximo deshaga lo que ha hecho"

El escritor Javier Cercas, que ha relatado su viaje a Mongolia con el Papa Francisco en 2023 en 'El loco de Dios en el fin del mundo' (Random House) ha asegurado que, tras la hospitalización de 37 días del Pontífice, se ha especulado mucho sobre el futuro de la Iglesia y apunta que existe una "opinión muy generalizada" que cree que el mundo "gira en dirección contraria a las ideas" del Santo Padre.



"Hay una opinión muy generalizada y comprensible que dice que el mundo está girando en una dirección contraria a las ideas y al mundo de Francisco. No sé si decir que es un giro conservador porque no creo que quepa llamar a Trump o Musk conservadores. Ellos son otra cosa, poco recomendables desde luego", ha afirmado el escritor en una rueda de prensa en la sede del Instituto Cervantes de Madrid, con motivo del lanzamiento del libro este martes, 1 de abril.



En este sentido, considera que "no va a ser fácil" volver al mundo anterior a la llegada de Francisco porque "los cambios que ha imprimido son muy profundos" y advierte que no serán fácil "deshacerlos". "No va a ser fácil volver a lo anterior. No creo que el próximo Papa deshaga por completo lo que ha hecho Francisco. Los cambios que ha imprimido este hombre a la Iglesia son profundos. No desde el punto de vista dogmático, no desde ese punto de vista no, pero son importantes. Y yo no creo que sea fácil deshacerlos", ha comentado.



Cercas define al Sumo Pontífice como "un hombre de poder" que tiene una idea "muy clara" de lo que tiene que ser la Iglesia Católica y afirma que Francisco ha querido llevar a cabo algunos cambios, pero "la Iglesia no estaba preparada".



"Tenía una idea clara de la Iglesia, que ha aplicado hasta donde ha podido. Esto hay que decirlo. El Papa puede, en teoría, tomar todas las decisiones, esto es una monarquía absoluta, pero en la práctica no es muy conveniente. Tengo la certeza de que él quería hacer cosas que finalmente no ha hecho, porque ha creído que la Iglesia no estaba preparada", ha destacado el escritor.



En su exposición, Cerca insiste en que no va a haber una "contrarrevolución" porque Francisco "ha nombrado más cardenales que ningún otro Papa" y son los que decidirán el sucesor del Vaticano. "Los ha elegido para que continúen la línea que él ha iniciado", ha subrayado. Al respecto, valora que uno de los cambios que ha realizado el Pontífice es que el centro de la Iglesia "ya no está en Europa".



"El cambio ha sido tremendo. Los cardenales ahora son de Mongolia, otro de Papúa Nueva Guinea y eso demuestra que el centro de la Iglesia ya no está en Europa. Los detractores de Francisco son muy poderosos, y son muchos, y sueñan con darle un giro completamente distinto a la Iglesia. Yo creo que no va a ser tan fácil", ha apostillado.



En relación con el reciente estado de salud de Francisco en el Hospital Gemelli de Roma, Cercas ha comentado que es una situación normal "de una persona muy mayor" y ha asegurado que le mandará el libro, aunque cree que no lo leerá. "Que un señor de 88 años tenga problemas de salud es lo normal. Lo raro sería que estuviese corriendo maratones", ha remarcado.

Los actuales problemas de la Iglesia, según el Papa

Por último, Javier Cercas ha compartido algunos de los "problemas" actuales que considera Francisco que tiene la Iglesia, como el clericalismo, un asunto tildado por el Sumo Pontífice como "el cáncer de la Iglesia".



"Él está en contra de que el clero esté por encima de los fieles. Francisco dice que el sacerdote tiene que estar por delante del rebaño para guiarlo y, al mismo tiempo, tiene que estar dentro del rebaño porque forma parte de él. Y también tiene que estar detrás del rebaño para recoger y ayudar a los que no pueden salir. Pero jamás por encima", ha desvelado.



El segundo gran problema que ve el Papa en la Iglesia, según Cercas, es el "constantinismo" y la relación que existe entre la política y el catolicismo. "El emperador Constantino fue el que adoptó el cristianismo como religión del imperio. En ese momento, el poder y la religión se unen y eso es catastrófico. Lo dice Francisco y es una obviedad. Cuando el poder político y la religión se unen, catástrofe. El cristianismo no es una religión del poder y la Iglesia no puede estar junto al poderoso. Es una perversión absoluta", afirma el autor que añade que estos asuntos se debaten en el libro.



Además, revela que el cristiano ideal para el Santo Padre son los misioneros porque "son los que se parten la cara". Preguntado por la decisión de la Santa Sede de elegirlo a él para embarcarse en un viaje con el Papa, el escritor cree que fue porque es "ateo" y el Pontífice "se caracteriza por hablar con los que no son católicos".



"Es un acto de coraje el que han hecho. He tenido libertad absoluta para preguntar sobre todo. Ni siquiera me han pedido leer el libro antes", ha ensalzado y ha agregado que es "encomiable" la vocación del Papa para acercarse a quienes no piensan como él.

El papa Francisco, un hombre en "permanente" pelea

Sobre el libro, Javier Cercas recalca que no realiza una "defensa de la Iglesia" y que trata de entender cómo piensa y funciona la Iglesia. "Lo que hace la literatura no es juzgar, para eso están los jueces. La literatura está para entender, que es lo contrario de justificar. Entender es dar los instrumentos para no volver a cometer los mismos errores", ha señalado.



El viaje, según el autor, le ha servido para darse cuenta de la "complejidad" que tiene ser el Papa y describe a Francisco como un hombre "en permanente pelea consigo mismo y consciente de sus flaquezas y defectos". "Mi visión del Papa es mucho más compleja de la que era. Es un hombre de poder, siempre lo ha sido. Por eso tuvo problemas en Argentina. Fue un hombre muy conflictivo y ambicioso, con dotes de mando potentes que a veces se confundían con el autoritarismo. Es un hombre en lucha consigo mismo. Es un hombre en permanente pelea y muy consciente de sus propias flaquezas y defectos que ha peleado a muerte contra ellos", ha asegurado.



Uno de los detalles que le llama la atención de Francisco es que pide que recen por él, una petición que para el escritor representa unas palabras de "ayuda". "Llevar la Iglesia es algo muy grande y que supera. Lo mejor que se puede decir de un Papa es que es un cristiano sentado en la silla de San Pedro", ha sostenido el escritor.



El libro se enfrenta al "enigma central" de la vida que es saber si existe la resurrección de la carne y la vida eterna y presenta a un narrador "loco" que es una versión de Cercas. "Este es el libro más loco que he escrito porque está protagonizado por el loco de Dios y hay un montón de locos por las páginas. Para creer en lo que cree un cristiano hay que estar un poco loco. No lo digo yo, lo dice el Papa Francisco", asegura.