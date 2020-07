Ciclos Iturgaiz: "El spot de Podemos con los Power Rangers es de vergüenza ajena"

Casi cualquiera puede grabar hoy un álbum usando un tecladito y un ordenador. Lo que no resulta tan sencillo es irritar, descolocar y hacer reír a los adictos a la política vasca con unas letras que no dejan títere con cabeza. Se bautizaron inspirándose en el actual cabeza de lista del PP y fueron los primeros sorprendidos en su vuelta. "Por un lado, Iturgaiz es un personaje que bien podría haber sido creado por Stephen King, una especie de Carrie White del que casi todos se descojonan, incluso sectores de su propio partido, pero que en un momento muy jodido se ofrece a dar la cara como responsable del PP en Euskadi", explica Ricardo Gómez, autor de todas las respuestas de esta entrevista con Vozpópuli.

La comparación da para más: "No quiero frivolizar con la novela de Carrie, ya que mi admiración por la protagonista es total. Y en este caso, la venganza de Carlos Iturgaiz podría ser que vuelve a ser elegido candidato del PP vasco, ya sin ETA, y arrastra tanto al PP como a Ciudadanos al ridículo más espantoso. Por otra parte, el nombre compuesto de Ciclos Iturgaiz también es un homenaje a grandes bandas de los ochenta como Derribos Arias y sobre todo a Lavabos Iturriaga", confiesa.

Gómez acaba de publicar 'Los crímenes de la Vuelta 83', una novela negra sobre ciclismo y la movida madrileña

Xabier Arzalluz solía ser especialmente cruel con Iturgaiz, preguntando en público si la derecha vasca no tenía algo mejor que un candidato cuyo único título era el de acordeón. ¿Estamos ante un comentario clasista? "Arzallus era hábil en el chiste fácil, aunque con Iturgaiz delante cualquiera puede parecer de los Monty Python. Ahora, un título en sí, como decía Arzallus, no lo otorga todo, y si no, fíjense en Jorge Fernández Díaz y sus declaraciones políticas. Hostia, que ha estudiado ingeniería y se le presupone que debe creer en las leyes de la física, no en los pastorcillos de Fátima", ironiza.

“No soy tan mala persona”

Luego continúa: "Arzallus tenía razón en cuanto a la derecha vasca, ya que para eso ya está el PNV, que pactaba con Aznar. El PNV es una especie de Feijoó que todo lo mide muy bien y se aprovecha del conservadurismo vasco y del miedo al cambio, igual que en Galicia, donde, a pesar de la existencia de organizaciones políticas y sindicales de la izquierda muy potentes, el miedo a 'lo que vendrá' se impone. Y ahí, el PNV son unos artistas. Además, es habitual el trasvase de votos entre PP y el PNV", señala.

El caso es que, en este río revuelto, Ciclos Iturgaiz volverá a subirse a las tablas. "Lo anuncié en Twitter pero se ha tenido que posponer. Justo acabo de publicar 'Los crímenes de la Vuelta 83' (Antipersona), una novela negra sobre el ciclismo de los ochenta, la movida madrileña… y aprovechando la presentación del libro que haré el próximo 10 de julio en Ordizia, daremos un concierto. Lo que pasa es que, debido a la situación actual por el coronavirus, el concierto será con el aforo muy limitado, para unos pocos colegas, aunque trataremos de emitirlo vía streaming", promete.

¿Cuál ha sido hasta ahora su momento preferido de Iturgaiz en la campaña? "Lo más relevante ha sido lo del lo del balbuceo que ha visto todo el mundo el otro día. Hasta yo lo pasé mal, lo cual me llevó a reflexionar sobre que no soy tan mala persona como creía. La historia es que lo de Iturgaiz tampoco sorprende. Estamos hablando de un señor que no sabía decir Herri Batasuna sin equivocarse. Que igual era canguelo, ojo. Por eso, qué gran idea la del invento ese de decir 'batasunos' y evitar bochornos innecesarios", recuerda.

Power Rangers podemitas

En el fondo, presentan la figura de Iturgaiz como alguien que se mueve entre el héroe trágico anónimo y los cálculos de supervivencia inseparables de la política. "Da un poco de pena. Se metió en el PP en una época dura, y seguramente haría sus números y diría, joder, si no me matan puedo vivir de esto. Tiró una moneda al aire y le salió cara. Pero ostras, pasado el tiempo, que no sé si está casado o tiene pareja o amigos o algo, pero, si yo fuera alguien cercano le diría: mira, Carlos, déjalo, tienes pelas, has cotizado toda tu vida en la política, cómprate un yate, hazte una operación de estética y desaparece. Disfruta la vida y empieza de cero. Sé un poco como Quique, el de Verano Azul, con una actitud más contemplativa. En definitiva, no hables que siempre habrá alguien dispuesto a reírse de ti", opina.

"Estoy a favor de hacer el gamba, pero la puta mierda de los Power Rangers de Podemos ha sido de nivel nueve sobre diez”, destaca

Por supuesto, el momento más hilarante de la campaña no es obra de Iturgaiz. De manera involuntaria, Podemos hizo reír a cualquiera que viese su spot inspirado en los Power Rangers, que combinaba cutrez técnica y diálogos de aficionado. "Siempre estoy a favor de hacer el gamba y del desfase. Ahora, la prueba del nueve es la vergüenza ajena. Y la puta mierda de los Power Rangers de Podemos ha sido de nivel nueve sobre diez. Es más, hubiera sido más apropiado que lo hubiera hecho el PNV, con el cabezón del Ortuzar haciendo el gag en plan 'mirad cómo conectamos con los jóvenes'. Pero Podemos… ¿quién coño dirige el cotarro en Euskadi? El spot les ha quedado como a esos grupos que iban a grabar su primera maqueta y fiaban la portada al colega jevi que sabía hacer dibujos y grafías molonas", señala.

Derecha donostiarra

Sobre Bildu, está claro que andan metidos en la búsqueda de una nueva identidad. "Hoy en día, ya no tiene tanto morbo votarles. Antes llevar la papeleta de HB al colegio electoral era como esas primeras experiencias de juegos y tocamientos, bien heterosexuales u homosexuales. ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Iré al infierno?", recuerda. Ciclos Iturgaiz también son autores de una canción satírica sobre las habilidades musicales de los hermanos Muguruza, figuras de prestigio casi intocable en la cultura vasca contemporánea.

“Hubo mosqueos por la canción que les dedicamos al equipo ciclista Euskaltel, nos llamaban etarras y españolazos”, recuerda

Ciclos Iturgaiz pertenecen claramente a la cultura hípster, la misma etiqueta que se ha colgado a Borja Semper, político que abandonó el PP por desacuerdos con su estrategia. "A mí no me la pega un tío con una parka de tres cuartos posando en el puto peine de los vientos en plan afectado mientras escucha la puta mierda indie de garrafón de Vetusta Morla", opina.

Reconoce el mérito de Semper de haber militado en el partido mientras estaba amenazado por ETA, pero encuentra que responde a un arquetipo social vasco que no le resulta convincente. "Las facultades de Derecho de Euskadi están llenas de pijos clasistas que no han pisado un aula en su vida y que pasan el tiempo en la biblioteca vieja de la uni hablando en voz alta de sus putas fiestas en Ibiza. ¿Qué tipo de medidas sociales propone Semper? Intuyo que las mismas que sus colegas que ahora están dirigiendo los departamentos de recursos humanos de las empresas de Gipúzkoa. Claro que parte de la culpa la tiene esa ciudad llamada Donostia, donde salen todos clonados, siendo casi imposible distinguir entre Mikel Erentxun, Xabi Alonso y Borjita Semper", remata.

¿Cuál es la canción que más problemas ha traído al grupo?"La de “Flautas, putas y escopetas”, que trata sobre el Alarde. Todos los años llegan algunos mails de gente indignada, y es que Irún es una ciudad muy chunga, como dice la letra de la canción; paso fronterizo, puticlubs, farlopa y policías cuestionables. También hubo mosqueos con la versión de Kraftwerk sobre el Euskaltel. Nos llamaban españolazos y etarras a partes iguales. A ver, aclárense, A o B. Es que claro, ciclismo y Euskaltel. Había gente que era del Euskaltel. ¿Cómo coño puedes ser de una puta compañía telefónica? En Bilbao sí que recordamos que en un concierto hubo gente que se rayó mucho. No estaban preparados para Ciclos Iturgaiz", recuerda.