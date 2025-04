Inés Martín Rodrigo: “La orfandad es un estado que te rompe y te parte en dos"

El duelo es un proceso intangible, una vivencia que se desliza entre las sombras de la conciencia, un vacío que se expande cada vez que nos enfrentamos a la pérdida. Es como si, al perder a alguien importante en nuestra vida, se nos despojara de una parte de nosotros mismos, de los recuerdos que nos anclaban a esa persona, de la esencia de su presencia en nuestras vidas. A menudo, el mayor miedo no es la pérdida en sí, sino el temor de olvidar, de que el recuerdo de esa persona se desdibuje lentamente hasta desvanecerse por completo. Es curioso cómo intentamos aferrarnos al pasado con todas nuestras fuerzas, como si, al revivirlo, pudiéramos mantener a esa persona viva en nuestra memoria. Pero la memoria, tan caprichosa y frágil, también es un río que se lleva los detalles, las voces, las caras, y lo que ayer parecía claro, hoy se disuelve en la niebla del olvido.

Es precisamente en este territorio de la memoria y la ausencia donde Inés Martín Rodrigo (Madrid, 1983) nos sitúa con su nueva novela ‘Otra versión de ti’. La periodista, que ganó el Premio Nadal en 2022, vuelve con una narrativa profundamente emotiva y reflexiva que gira en torno a Candela, una escritora que, marcada por la pérdida de su madre en su adolescencia, desaparece misteriosamente. La narradora de esta historia, su pareja Andrea, se convierte en la detective involuntaria de un enigma mucho más profundo que una simple desaparición: la obsesión de Candela por recuperar los recuerdos de su madre. A través de fragmentos de diarios, entrevistas con neurólogos sobre el poder de la memoria, documentos médicos y recuerdos dispersos, Andrea intenta desentrañar las piezas de un rompecabezas que Candela dejó inconcluso. Este viaje de reconstrucción se convierte en un espejo del propio duelo de Andrea, una reflexión sobre cómo el pasado nos moldea y la fragilidad de los recuerdos.

Hablamos con la autora sobre lo que significa atravesar un proceso de duelo y sobre cómo las pérdidas pueden llegar a transformarnos en otra versión de nosotros mismos.

P. ‘Otra versión de ti’ trata sobre la memoria, la pérdida y la identidad. ¿Cómo nació la idea de esta historia?

R. Más que a una idea, este libro responde a una necesidad vital. De hecho, yo estaba escribiendo otra novela, estaba inmersa en otra historia, pero mi padre, que llevaba enfermo muchos años, con un cáncer desde hace más de una década, entró en la fase terminal de la enfermedad y, tras una agonía muy dolorosa, murió.

Esa muerte, además de dejarme huérfana de padre y de madre, me situó en un lugar completamente distinto en mi vida. Ya no solo estaba en un lugar vital diferente, sino también en un espacio literario distinto, porque para mí vida y literatura son las dos caras de la misma moneda. Me resultaba imposible continuar escribiendo la novela en la que estaba trabajando porque yo era una Inés distinta y, por lo tanto, mi literatura también debía ser distinta en ese momento. Llevaba tiempo dándole vueltas a la idea de la memoria, un tema presente en todos mis libros de un modo u otro, porque es crucial en mi vida. Eso hizo que sintiera la necesidad de escribir esta historia y agarrarme a ella como un ancla que me fijara al suelo en un momento de crisis personal muy profunda.

P. ¿Cuánto tiene Candela, la protagonista del libro, de usted?

R. El libro se titula ‘Otra versión de ti’ porque, entre otras cosas, es otra versión de mí, de Inés Martín Rodrigo. Toda mi ficción se nutre de mi propia vida y realidad. En eso no soy nueva ni única, muchos autores lo han hecho desde siempre. Thomas Wolfe, por ejemplo, decía que para que una obra creativa tenga valor, debe estar inspirada en la propia vida del creador. O sin ir más lejos, Joan Didion, que en muchas de sus novelas construía personajes protagonistas basados en ella misma o en personas que había conocido. Ella misma, al responder una pregunta similar a esta, dijo: "Eso era el material que tenía". Y es cierto, la vida del escritor puede convertirse en material para su escritura. En este caso, ha sido así.

Mi propia vida ha sido el material al que recurrí para escribir una historia de ficción. En ese juego de espejos que es la literatura, vida y ficción se entrelazan de manera caleidoscópica, nutriéndose mutuamente para construir la historia de Candela y Andrea.

P. La relación entre la fotografía y la memoria es clave en la historia. ¿Tiene una conexión personal con este tema? ¿Cómo surgió esa analogía?

R. Soy una persona muy curiosa, y la curiosidad es un motor vital y creativo para mí. Al investigar sobre la memoria, un tema fascinante y complejo del que aún sabemos poco, me encontré con la fotografía como un arte capaz de retener el pasado. Cada vez que haces una fotografía congelas un instante que deja de formar parte del tiempo y se conserva en tu memoria.

Me pareció interesante trasladar esa equivalencia a los recuerdos en nuestra mente: cómo, con el tiempo, las imágenes mentales de las personas queridas se difuminan y se vuelven borrosas, del mismo modo que las fotografías también se deterioran hasta desaparecer. Existen herramientas para preservar las imágenes, pero con la memoria no es así; no podemos evitar olvidar. Esa conexión me pareció muy poderosa.

P. ¿Qué tan difícil fue escribir sobre la pérdida y la ausencia sin caer en el drama absoluto?

R. Sin caer en el sentimentalismo también. Creo que la novela es sensible, pero no sentimental. La línea es muy fina cuando se trata un tema tan delicado como la pérdida, y sin darte cuenta puedes traspasarla. Tenía como referencia a Joan Didion, que escribió ‘El año del pensamiento mágico’ y ‘Noches azules’ sobre la muerte de su hija con una distancia casi quirúrgica. Eso es lo que intenté hacer también.

La voz de Andrea, la principal en la novela, es caótica pero honesta, buscando que el lector se sumerja en su mente y la acompañe en su incertidumbre sobre dónde está Candela. Por otro lado, la voz de Candela en primera persona es contenida, casi aséptica. Andrea incluso dice que la frialdad de Candela a veces le asusta, pero en realidad es una forma de protección, un recurso que también trasladé a la escritura.

P. El libro se describe como “un alegato del amor al amor”. ¿Cómo definiría este concepto en la historia?

R. Es una historia de amor y de la búsqueda del amor cuando todo pende de un hilo. Candela ya ha sufrido quiebras en su vida, especialmente con la muerte de su madre, y cuando pierde a su padre teme desmoronarse de nuevo. La orfandad es un estado que te rompe, te parte en dos, y eres consciente de que nunca volverás a caminar erguida del todo.

Ante esto, Candela no huye del amor de Andrea, pero necesita recomponer esa relación incluso poniendo distancia. Por eso, la novela es un alegato del amor al amor: una búsqueda incesante del amor a pesar de la pérdida, el dolor, la muerte y la enfermedad.

P. La novela trata sobre la necesidad de entender el pasado para poder seguir adelante. ¿Cree que recordar con precisión es siempre necesario?

R. ¿Sabes lo que pasa? Que es imposible recordar con precisión, y eso es algo de lo que se da cuenta Candela. Quizás, precisamente porque lo comprende, ese castillo de naipes que estaba intentando construir —el libro sobre su madre— se le viene abajo. A través de la investigación que emprende, hablando con expertos en neurología, neurociencia y psicología, descubre que la memoria no es verdad, sino un constructo vital. Es una herramienta a la que recurrimos para poder seguir viviendo cuando la ausencia condiciona nuestra vida.

Joan Didion escribió que nos contamos historias a nosotros mismos para poder vivir. Y esas historias que nos contamos, a veces, las construimos a través de la memoria, recurriendo a ella para seguir adelante cuando se nos acaban los motivos para hacerlo. En ese sentido, la memoria no es verdad, nunca es certera; es, en definitiva, un constructo vital.

P. Candela parece buscar respuestas sobre su madre en los demás. ¿Cuánto cree que depende nuestra identidad de la memoria de otros?

R. Si te das cuenta, y lo puedes comprobar en tu propia vida con algo que te pasó hace un tiempo y que viviste con alguien —un familiar, un amigo, quien sea—, ese hecho concreto lo recordarás de un modo completamente diferente a como lo haga la otra persona. La memoria está filtrada por una multitud de condicionantes externos, desde las emociones hasta los sentimientos.

P. ¿Qué papel juega la culpa en el proceso de duelo de Candela? ¿Cree que la pérdida siempre nos deja con la sensación de no haber hecho o sabido lo suficiente de la persona que se va?

R. La culpa es un sentimiento inevitable cuando se atraviesa el duelo: esa sensación de culpabilidad por seguir viviendo mientras la otra persona ya no está. Es cierto que es una culpa que no es racional en absoluto y que debe trabajarse en terapia. Por otra parte, creo que también está asociada a la educación, ya sea cristiana o católica, y la tenemos muy arraigada en nuestra forma de vivir.

P. Acompañar a alguien en su dolor implica ceder espacio, tiempo y a veces identidad. ¿Qué papel juega la persona que acompaña en este sentido?

R. A mí me interesaba muchísimo esa persona; de hecho, por eso, desde el principio tuve clarísimo que la protagonista de la novela, o mejor dicho, la voz principal, tenía que ser Andrea. Creo que, de la misma manera que para poder cuidar bien es fundamental cuidarse, también lo es la figura del cuidador. Me interesa mucho poner el foco en esa persona que acompaña, en quien no está atravesando directamente lo que vive Candela, quien no tiene que enfrentarse a la agonía de un padre ni al doloroso proceso de sedación, pero que sufre porque su pareja sufre. Me interesaba muchísimo ponerme en su lugar porque creo que lo hacemos muy pocas veces. Siempre nos centramos en el doliente principal, por decirlo de algún modo. Pero, ¿qué pasa con la persona que está al lado del doliente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo percibe a ese doliente?

P. En la sinopsis se dice: “pérdidas que dotan de presencia a las antiguas ausencias y que a su vez generan nuevas ausencias”, ¿cómo cree que el duelo se convierte en un ciclo que nunca termina del todo?

R. Creo que el duelo es un estado de ánimo. En la novela lo describo como la danza macabra del duelo, una danza en la que todos, incluso quienes rodean a Candela, a su hermana o a la mujer de su padre, terminan formando parte. Y es que el duelo comienza a transitarse incluso antes de que se produzca el deceso y, desde mi experiencia, nunca termina. Aprendes a convivir con él, pero he tenido que asumir que me acompañará siempre, porque el duelo es la evidencia de la ausencia, y esa ausencia estará siempre presente. Lo que sí es cierto es que, gracias a la escritura de esta novela, en parte, he aceptado esas ausencias y he aprendido a mantenerlas en mi vida de una manera que no me provoque tanto dolor.

P. En una entrevista comentaba que la literatura no puede ser una aspirina o un ibuprofeno que nos cure el mal que tengamos, ¿pero qué papel cree que juega en nuestra vida?

R. Yo la terapia la hago en terapia. Voy al terapeuta, algo que he tenido que hacer muchas veces en mi vida, la última de ellas hace relativamente poco, y luego escribo. Quien busque terapia en la escritura se está equivocando, al igual que quien la busque en la lectura.

Lo que sucede es que "terapia" es una palabra que, como el amor, de tanto usarse se ha desgastado. De tanto recurrir a ella, ha perdido casi todo su significado. Es importante, además, en un momento como el que vivimos, en el que la salud mental es una preocupación creciente, tener clarísimo que la terapia debe ser ejercida por los terapeutas, no por la literatura ni por la autoayuda.

A mí la escritura no me sirve en un sentido utilitario, porque no concibo la literatura desde esa dimensión, y creo que es un error hacerlo. Escribo para tratar de entenderme, para comprender lo que me pasa, para descifrar el mundo en el que vivo. Hasta que no lo verbalizo en la página, no lo entiendo con la misma claridad. Es como si la escritura me ayudara a pensar lo que pienso, y creo que en este caso la redundancia es adecuada y conveniente.

Una vez en la página, lo que espero es que quienes me lean me comprendan, que entiendan lo que pienso y, si puedo ayudar a que alguien comprenda un poco mejor la realidad que habitamos, bienvenido sea.

P. Tras ganar el premio Nadal, ¿siente presión por esta nueva novela?

R. El Premio Nadal me ha colocado en un lugar donde la atención hacia mí es mucho mayor. Soy consciente de que ahora hay más ojos puestos en mi trabajo, y agradezco esa atención; es un regalo enorme poder ser leída por tanta gente. Cada vez que escribo una nueva novela, mi objetivo es mejorar como escritora, y creo que con esta obra lo he logrado. He alcanzado el propósito que me había planteado; era un reto grande, uno que asumí de manera consciente, y creo que lo he superado. De hecho, aunque es algo difícil para mí de admitir, me siento contenta y hasta orgullosa, aunque reconozco que la palabra "orgullosa" me resulta un tanto resbaladiza.

He escrito la novela que quería, de la manera en que quería escribirla, y desde luego, es la mejor novela que podía haber escrito. A partir de aquí, ya no depende de mí; es asunto de los lectores. Ellos serán quienes se acerquen a la obra y quienes tengan la última palabra. Porque, al final, los lectores siempre tienen la última palabra.

P. ¿Qué espera que los lectores se lleven de ‘Otra versión de ti’?

R. Cada lector encuentra su propia novela, y Otra versión de ti es un libro con múltiples capas, como una matrioska que, al abrirse, revela temas como la familia, la identidad, la memoria o el amor.

Lo que espero es que los lectores se miren en ese espejo que es toda novela, en ese reflejo que devuelve cada libro, y que de algún modo se reconozcan en él. Creo que esta historia tiene algo con lo que cualquiera puede identificarse, porque no hay nada más universal que la muerte, pero tampoco hay nada más universal que el amor o la familia, ya sea la que nos toca o la que elegimos.

En definitiva, mi deseo es que los lectores encuentren en alguna o varias de sus páginas un reflejo de sí mismos y que, una vez terminada la lectura, quizás descubran una versión de ellos que desconocían. Al menos, a mí me ha servido para eso.

P. ¿El último libro que se haya leído y que recomiende?

R. Pues a ver, acabo de terminar de leer un libro que me ha gustado muchísimo. Es de la editorial Nabona y se titula ‘En parejas’. Me ha sorprendido mucho, y se está hablando poquísimo de él. Está escrito en verso y me ha descolocado porque es una narración muy virtuosa, y, al final, igualmente habla del amor.