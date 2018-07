Seis inéditos de Philip Roth que leeremos en septiembre

Dicen algunos que Philip Roth ya había muerto en 2012, cuando anunció que dejaba por completo la escritura. Sin embargo, los que tenían fe, los que aún confiaban en que el norteamericano regresara del país de los ágrafos, la perdieron por completo con la noticia de su muerte en mayo de este año. Llegó entonces la orfandad definitiva y la opción de la re-lectura como acompañamiento.

Para los huérfanos, sin embargo, quedan matices suficientes. A lo largo de medio siglo de carrera literaria, Philip Roth escribió sobre una amplia y variada cantidad de temas: sobre su propia obra y la de los escritores que admiraba; también sobre el proceso creativo y el estado de la cultura norteamericana. Muchos de esos textos se reúnen en ¿Por qué escribir?, una selección elaborada por el propio autor,y que Literatura Random House publica el próximo 6 de septiembre.

Dividido en tres secciones, este volumen incluye los textos más importantes de Lecturas de mí mismo (2011), donde destacan, entre otros, los artículos y entrevistas de la época de la publicación de El lamento de Portnoy (1969), las confesiones sobre el desasosiego y frustraciones sexuales de su mítico personaje Alexander Portnoy, un hombre proveniente de la clase media judía de la Nueva Jersey de los años 40 y que sembró polémica en una Norteamérica marcada por la agitación política y la revolución sexual.

La segunda parte del libro contiene el texto íntegro de El oficio (2011), una sección de conversaciones de Roth con otros escritores así como la exploración de autores como Primo Levi , Aaron Appelfeld , Ivan Klima, Milan Kundera , Edna OBrien , Mart Mcarty , Singer y Bruno Schulz. Por último, la tercera parte de este libro, que lleva por título Aclaraciones, invluye una colección de catorce piezas tardías nunca antes traducidas al español, recogidas en este volumen por primera vez, seis de ellas permanecían inéditas también en lengua inglesa.

En esta última sección destacan Mi Ucronia, un relato sobre la génesis de La conjura contra América; Errata, una carta abierta a Wikipedia que escribió en 2012 en la web de The New Yorker para corregir algunos de los errores ofensivos sobre su vida y obra que aparecían en la enciclopedia online, así como La implacable intimidad de la ficción, un discurso pronunciado en su ochenta aniversario que celebra el estilo de vida rebelde de Mickey Sabbath, el protagonista de una de sus obras maestras, El teatro de Sabbath, un ex titiritero atrapado por la lujuria y al que muchos definen como Portnoy viejo.

También se incluyen dos largas entrevistas concedidas después de que Roth se retirase, que constituyen unareflexión sobre su labor vital como escritor: "Día tras día me he enfrentado a la página en blanco, indefenso y desprevenido. Escribir era para mí una forma de supervivencia". Una retrospectiva de los ensayos y entrevistas más destacados de Roth. Su literatura, su obra, su país. Una entrega afortunada para los huérfanos de la obra de uno de los más grandes escritores del siglo XX.