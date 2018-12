Las impresionantes imágenes de la I Guerra Mundial restauradas por Peter Jackson

Sólo él podía crear una fantasía así. Ya lo hizo con la trilogía de El señor de los anillos y el Hobbit, pero en esta ocasión Peter Jackson no partió de un manuscrito de literatura fantástica, sino de un elemento real. Se trata del documental They Shall Not Grow Old(Ellos no deben envejecer o Ellos no envejecerán), una cinta hecha con imágenes de la Primera Guerra Mundial a las que el cineasta aplicó la más avanzada tecnología para que los espectadores sintieran como en primera línea de fuego y fuesen capaces de entender qué vivió un soldado en aquellas trincheras.

El filme fue un encargo de la comisión de conmemoración 1914-1918 y del Museo de la Guerra Imperial, en ocasión del centenario del Armisticio del 11 de noviembre de 1918. El documental muestra la experiencia de los soldados británicos contenidas en las grabaciones de los archivos del Museo de la Guerra Imperial, que cedió parte del material al director. Jackson y su equipo restauraron digitalmente los documentos, ajustaron la velocidad de los fotogramas, lo colorearon y lo convirtieron al formato 3-D. El resultado final es absolutamente asombroso. Fue aclamado por los críticos por su trabajo de restauración, atmósfera "inmersiva" y representación de la guerra.

El mundo donde esto ocurrió no era un mundo silencioso o en blanco y negro. Ése es el punto de partida dl realizador Peter Jackson, quien procesó y restauró un total de cien horas de material para una película de treinta minutos. Con la intención de dar verosimilitud a los colores de las cintas, viajaron a muchos de los lugares donde tuvieron lugar estas batallas para reproducir el paisaje de la manera más fiel posible. Además de limpiar las imágenes de cualquier raya y desperfecto, borraron los rótulos –eran tomas que se incluían en los informativos- para dejarlas en sus elementos esenciales.

Tanto el espíritu como el título del documental se desprende del verso "Ellos no envejecerán, ya que los que quedamos envejecemos" del poema de 1914 Para los caídos. Su espíritu es propiciar una inmersión en ese mundo. El abuelo de Peter Jackson luchó en la guerra, de ahí que su intención fuera dar entender de la forma más directa posible "cómo era ser un soldado". Más que una película, esto debe ser una experiencia por eso, además de las cien horas originales de cintas, Jackson revisó 600 horas de entrevistas de 200 veteranos.

Impulsado por un interés personal, Jackson se dispuso a dar vida a la experiencia cotidiana de los soldados. Después de meses inmerso en los archivos de la BBC y los Museos de la Guerra Imperial, decidió usar las voces de los hombres que aparecen en las grabaciones para mostrar sus vidas: cómo comieron, durmieron o se hicieron amigos, cómo eran sus vidas lejos de las trincheras durante sus períodos de inactividad.

Este es el primer documental de Peter Jackson como director. Hasta entonces sólo había hecho el falso documental Forgotten Silver en 1995 y participado como productor de West Memphis Three West of Memphis en 2012. They Shall Not Grow Ol se estrenó simultáneamente en el BFI London Film Festival y en algunos cines en Reino Unido en octubre de 2018. Sin embargo, este 17 de diciembre se estrenó en Estados Unidos.