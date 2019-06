Los imprescindibles de este fin de semana para la Feria del Libro

Trescientas sesenta y una casetas y cerca de cinco mil firmas en 17 días, de los que ya se cumplen diez. Así pintan los números de la 78º edición de la Feria del libro de Madrid, que estará hasta el 16 de junio en el paseo de coches del Parque El Retiro con República Dominicana como país invitado. Este fin de semana, que corresponde al ecuador de la feria, es uno de los más vistosos, pues concentra las firmas más heterogéneas y porque suele acoger el mayor número de visitantes.

La pregunta más urgente: ¿cuáles son las mejores casetas y por qué? Eso depende, claro, de si se trata de una editorial o una librería, si en su oferta hay actualidad rabiosa o fondo literario de calidad. Todo suma al momento de tomar determinadas decisiones. Por esa razón conviene apelar al orden y hacer una jerarquía que permita saber lo básico: qué, dónde, cuándo y quién. La tarta -de momento- toca dividirla en sus trozos más grandes: los grupos editoriales, responsables de los desembarcos de mayor peso, aunque defendiéndose de una edición independiente que cada vez publica más y mejores libros.

La oferta se amplía hasta el punto de resultar excesiva, de ahí que valga la pena concentrar energías

Planeta y Penguin Random House son los dos grandes conglomerados que se disputan el mercado editorial en España. Ambos han comprado buena parte de los sellos independientes a lo largo de estos últimos años -Penguin Randmon House, por ejemplo, acaba de adquirir Salamandra-. Los dos grupos aglutinan en la actualidad los títulos más vistosos de la temporada: desde Alfaguara con 'Una historia de España', de Arturo Pérez- Reverte, que forma parte de esta selección en el aparatado libros, hasta Planeta, que con su sello general y otros como Tusquets, que cumple 50 años por cierto, se abre paso sacudiendo las aguas.

En el recorrido de la feria es más fácil perder el rumbo este año, porque la oferta se amplía, hasta el punto de resultar excesiva, de ahí que valga la pena concentrar energías en las casetas donde firman y se venden los mejores libros, ya sea ficción o no ficción. Toca abrir el recorrido en el apartado editores, que se solapa con el de las librerías. Aunque a simple vista parezcan lo mismo, no lo son. Aunque muchos autores de un grupo u otro se distribuyan en firmas en las librerías, la naturaleza de cada uno es distinta. A menos que se trate de La Casa del Libro o FNAC, el editor siempre aborda el libro de manera más acotada, acorde a la naturaleza de su personalidad editorial. No es lo mismo, ya ve usted, lector, una firma de Miguel Ángel Revilla que una de Vila-Matas. De eso se trata.

Tusquets, en pleno aniversario, trae a Luis Landero, que con su novela 'Lluvia fina' ha puesto de acuerdo a la crítica y a los lectores

Dos grandes grupos, decíamos. En el caso del primero, Planeta (210), merece la pena concentrarse en Seix Barral (211), Tusquets (186), Destino (211), Espasa (211), los sellos que publican en su mayoría ficción y narrativa, y los que pertenecen a la línea del ensayo literario como Ariel (212), así como el ensayo enfocado en historia, que es el caso de Crítica (212) y Deusto (212). Seix Barral saca pecho este año con la escritora estadounidense Siri Hustvedt, de quien el sello capitaneado por Elena Ramírez ha publicado buena parte de sobra, recientemente reconocida con el Premio Princesa de Asturias de las Letras. Otros autores del sello vuelven con nuevos libros: Antonio Muñoz Molina, Enrique Vila-Matas y un Juan Bonilla en estado de gracia con Totalidad sexual del cosmos. Le sigue muy de cerca Tusquets, en pleno aniversario, y con un libro que ha hecho pleno literario: Luis Landero, que con su novela 'Lluvia fina' ha puesto de acuerdo a la crítica y a los lectores.

EN sus apuestas más literarias, Planeta se desmarca con Problemas de indebida, una novela con la que el barcelonés Carlos Zanón ha devuelto la voz al detective Pepe Carvalho, el protagonista de la saga detectivesca de 25 libros creada por Manuel Vázquez Montalbán. La editorial Planeta y los herederos de Vázquez Montalbán llegaron a un acuerdo para que Zanón (Barcelona, 1966) diese continuidad a la serie del atípico detective, que en la prosa de Zanón se convierte no en una recreación, sino casi en un meta-carvalho , una lectura generacional y literaria propia, de la que Zanón ha salido por la puerta grande.

Penguin Random House Grupo Editorial aporta en el recorrido un crisol de sellos: Alfaguara (230), que acoge desde autores como Javier Marías, Mario Vargas Llosa o Arturo Pérez-Reverte -quien saca nueva novela en otoño y que con su recopilación Historia de España ha conquistado el tramo no ficción- hasta John Banville o Joel Dicker, que este año acude el fin de semana del 8 y el 9 de junio para firmar ejemplares de su más reciente libro: 'La desaparición de Stephanie Mailer'.

Alfaguara destaca con dos libros de mucho peso: 'Una noche en el paraíso' y 'Canciones para el incendio', de Juan Gabriel Vásquez

En el apartado relato, Alfaguara destaca con dos libros de mucho peso: 'Una noche en el paraíso', una colección de 22 relatos inéditos de Lucia Berlin y que forman parte de los no incluidos en la antología de relatos 'Manual para mujeres de la limpieza' (Alfaguara) y 'Canciones para el incendio', un volumen de cuentos de Juan Gabriel Vásquez que despunta por su elegancia, belleza y complejidad. El periodista Manuel Jabois se estrena en el catálogo de Alfaguara con 'Malaherba', una novela narrada en la voz de un niño que descubre el placer y el dolor, además de Patricio Pron y Ray Loriga, que firman regreso: uno como Premio Alfaguara de novela con 'Mañana tendremos otros nombres' y el otro, Loriga, con 'Sábado, domingo'.

A esta selección se suman Lumen (230), en cuyo catálogo publica desde clásicos como Virginia Woolf, Ernest Hemingway, Natalia Ginzburg, Elsa Morante, Rosa Chacel, Marcel Proust o Umberto Eco hasta recuperaciones como la que ha hecho de Iris Murdoch y Doris Lessing, de quien en ocasión de su centenario, se vuelve a publicar El cuaderno dorado. También en Lumen se ha publicado la primera novela de Luna Miguel, 'El funeral de Lolita'. Miguel firmará en Madrid este fin de semana, al tiempo que ejerce de editora en Caballo de Troya, que ha publicado Cambiar de idea, de Aixa de la Cruz, que explora las memorias y la autoficción y lleva ya su cuarta edición. Literatura Random House (230) acaba de publicar La muerte de Jesús, con la que J.M Coetzee cierra su más reciente trilogía, pero también a voces fresca como Nuria Labari, que se estrena en el sello con La mejor madre del mundo (Literatura Random House).

En Anagrama (189) las voces nuevas adquieren un nuevo brío con Cristina Morales y Lectura fácil, novela ganadora del Premio Herralde

En Anagrama (189) las voces nuevas adquieren un nuevo brío con Cristina Morales y Lectura fácil, novela ganadora del Premio Herralde y en el que la autora retoma su ficción propositiva, una literatura que acusa e interpela. Morales comparte catálogo con Javier Pérez-Andújar y su hilarante e increíble novela 'La noche fenomenal'. A ellos se suman clásicos contemporáneos como Martin Amis con su última colección de ensayos, 'El roce del tiempo', pero también con Houellebecq y su melancólica 'Serotonina' y, cómo no, las memorias del editor Jorge Herralde.

En este itinerario resultan imprescindibles sellos como Acantilado (194), que se caracteriza por sus excepcionales traducciones y que reúne autores imprescindibles de la mejor tradición literaria europea tanto clásica como contemporánea. También destacan Pre-Textos(155), que edita clásicos de ficción literaria hasta ensayo y poesía, o Renacimiento (322), cuyo catálogo tiene verdaderas joyas, desde recuperaciones de clásicos de la literatura española contemporánea y universal hasta elaborados ensayos literarios, además de una colección de poesía excepcional. Este año se estrena Círculo de Tiza (220), con su precioso catálogo de no ficción.

Amplían la ruta Alba Editorial (192), un sello con una impronta literaria enfocada en la calidad de las traducciones

Amplían la ruta Alba Editorial (192), un sello con una impronta literaria exquisita enfocada en la calidad de las traducciones así como en el esmero de sus ediciones, la mayoría de ellas concentradas en clásicos. Se suman Turner (179), Reino de Cordelia (293); Galaxia Gutenberg (191) o Salamandra (208), que comenzó como filial de la prestigiosa editorial argentina Emecé Editores y afianzó su recorrido hasta la confección de un catálogo que ofrece, especialmente, lo mejor de la literatura europea contemporánea (recientemente ha sido comprada por Penguin Random House). Hay que añadir sellos como la mítica Visor (148), especializada en poesía, así como Akal (163)y Almuzara (312).

Dentro de este apartado hay que destacar sellos más recientes pero cuya apuesta literaria es manifiesta. Hay que citar por supuesto a Errata Naturae (140) o Periférica (325), que forma parte del Grupo Contexto, un conglomerado que reúne distintos sellos, cada uno con una personalidad distinta, y a los que merece la pena dedicar especial atención: Libros del Asteroide (324), Nórdica (326), Impedimenta (324)y Sexto Piso (324). Están las todos concentrados a partir de la segunda mitad de la feria, es decir, desde la Biblioteca Eugenio Trías en adelante.

A las anteriores se suman editoriales enfocadas en el género ensayo como Capitán Swin (271) e incluso otras que se centran en el periodismo, como es el caso de Libros del K.O (317), el sello que editó Fariña, de Nacho Carretero. Siempre sorprenden Blackie Books (245), que este año presume de bestseller con Los Asquerosos, de Santiago Lorenzo,y Alpha Decay (307). También hay que tener en cuenta la clásica Silex (181) y su nueva Tres Hermanas (181)-enfocada en la recuperación, traducción e ilustración de clásicos-, además de Bartleby (266) o Demipage (266), esta última con una personalidad editorial y literaria importante. Imprescindibles también Antígona (308), Trama Editorial (276) -una editorial exquisita-y Fórcola (308), esta última con un ambicioso catálogo ofrece ficción y un apartado de ensayo y biografías memorable, con una inflexión humanística: desde historia y literatura hasta música. Libros buenos, bien editados y de enorme interés.

Editoriales especializadas como Páginas de Espuma (158), volcada completamente en libros de relatos, reclaman una visita atenta, por la belleza y calidad de su catálogo. También Cabaret Voltaire (298) o Candaya (219), esta segunda, una guerrera editorial catalana que ha apostado siempre por la mejor literatura contemporánea -sus editores descubrieron a Agustín Fernández-Mallo, por ejemplo-. Y con ellas algunas más pequeñas, pero que deslumbran con los autores que publican y con la calidad de sus ediciones, el mejor ejemplo es La uña rota (219), así como Pepitas de calabaza, Delirio(219) y La Bella Varsovia (174), una sólida editorial de poesía.