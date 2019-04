Esto es todo lo que se sabe de la octava y última temporada de 'Juego de tronos'

La batalla final entre vivos y muertos de Juego de tronosestá a punto de ocurrir. El próximo lunes se estrena en España la octava y última temporada de la saga, y los últimos teaser, las imágenes que ha compartido la plataforma de streamingHBO y las declaraciones de los propios creadores no han dejado de dar pistas sobre qué se espera a partir del 15 de abril.

A escasos días de que comience la temporada ocho del auténtico fenómeno televisivo, ya se conocen algunos de los detalles de una de las sagas que mayor número de espectadores ha enganchado desde su estreno en 2011.

Estreno de la octava temporada de 'Juego de tronos'

El pasado 14 de enero, HBO desveló a través de las redes la fecha de estreno. Lo hizo de una forma bastante peculiar, señalando que desde ese momento quedaban 90 días, 23 horas, 55 minutos y 27 segundos para poder ver la última temporada. En definitiva, los últimos capítulos de la serie se podrán ver a partir de la noche del próximo domingo 14 de abril en EEUU y las 3.00 horas de la madrugada del día 15 en España.

¿Cuántos episodios tendrá y cuánto durarán?

Desde hace ya unos meses también se conoce que la última temporada de la adaptación televisiva de la obra de Goerge R.R. Martintendrá seis episodios. Será la más corta, sin embargo, los capítulos durarán más.

Los episodios serán de una hora o más:

Capítulo 1: 54 minutos

Capítulo 2: 58 minutos

Capítulo 3: 60 minutos

Capítulo 4: 78 minutos

Capítulo 5: 80 minutos

Capítulo 6: 80 minutos

No solo eso, también se sabe quiénes estarán al frente de cada episodio. El director de dos de los capítulos más impactantes y espectaculares de la saga, en el que se celebra la llamada Boda roja y el del paseo de la vergüenza de Cersei, David Nutter, dirigirá los episodios uno, dos y cuatro de esta última temporada.

Además, Miguel Sapochnik, que dirigió la fastuosa Batalla de los bastardos, estará al frente del tres y el cinco.

Por último, el episodio seis ,que cerrará la serie, lo dirigirán el creador de la serie y de las novelas, George R.R. Martin, junto a D. B. Weiss y David Benioff.

La batalla final

A principio del mes de marzo se comenzaron a desvelar detalles de la batalla final entre vivos y muertos. El propio coproductor ejecutivo de la serie, Bryan Cogman, aseguró que lo que habían pedido al equipo de producción que hiciese este año "nunca se ha hecho en la televisión o en una película".

La intención es que fuera la batalla más larga vista en el cine. En las anteriores batallas, el protagonista normalmente ha sido Jon Nieve, sin embargo, en esta ocasión son 20 miembros de reparto y todos quieren su hueco.

Se sabe que el episodio final requirió 11 semanas de grabación (entre ellas 55 noches). "Imagina hasta 750 personas trabajando toda la noche durante casi tres meses y medio, en un campo rural abierto, a baja temperatura con lluvia y viento", dijeron los creadores.

No solo eso, uno de los protagonistas de Juego de tronos, Peter Dinklage (da vida a Tyrion Lannister), afirmó que "la batalla final hace que la de los bastardos parezca un parque temático".

Mark Rissmann y Frank Blake, entre los nuevos fichajes

En esta última temporada habrá también nuevos rostros. Se contará con actores como el alemán Mark Rissmann, al que se le ha visto en otras producciones como Into the Badlands y The Last Kingdom. En esta ocasión dará vida a Harry Strickland.

También estarán en Juego de tronos el irlandés Frank Blake, conocido por formar parte de la serie de Netflix Las crónicas de Frankenstein, en la que aparece otro de los que ha formado parte del reparto de Juego de tronos, Sean Bean (Ned Stark).

Además de estos, estarán en la saga Danielle Galligan y Bronte Carmichael. La primera es una actriz irlandesa y escritora que ha protagonizado filmes como Strangers in the Park (2017) y Beautiful Youth (2018) y aquí dará vida a Sarra, nieta de la duquesa de Walder Frey.

La segunda, es una actriz infantil británica reconocida por interpretar el papel de Madeline Robin en la película Christopher Robin (2018) de Marc Forster.

¿Y después qué?

Con las series que enganchan siempre pasa, uno quiere que llegue el final pero no, porque teme que se quede ese vacío y esa intriga que se mantiene entre capítulo y capítulo. Sin embargo, para los seguidores de la trama y el tipo de serie, ya tienen un proyecto en marcha.

Ya se prepara la precuela de Juego de tronos, la que previsiblemente se titulará la La larga noche y cuya protagonista será la actriz británica Naomi Watts. Ocurrirá miles de años antes de Juego de tronos y a Wats se suman Miranda Richardson, Naomi Ackie, Josh Whitehouse, Jamie Campbell Bower, Ivanno Jeremiah, Sheila Atim, Toby Regbo, Georgie Henley, Alex Sharp y Denise Gough.

La precuela la ha concebido el creador de filmes como Kick Ass, Kingsman o X-Men, Jane Goldman, que irá de la mano del autor de la saga literaria George R.R. Martin.

Según las primeras informaciones de HBO, habrá que esperar al menos un año después de que termine la última temporada de la serie de Jon Snow, Arya Stark o Cersei Lannister para poder ver la precuela.

De momento, los espectadores esperan ansiosos la última temporada de la saga que ha logrado récords de audiencia (comenzó en 2011 con 2,5 millones de espectadores y acabó la séptima con 10,26). Y se sabe, además, que Rosalía estará en un disco oficial de la serie.

Aún quedan muchas incógnitas por resolver.

Último 'teaser' e imágenes de la última temporada