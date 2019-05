Hombres G: "Ahora definiría mejor la sociedad un tema llamado '¿Estamos gilipollas... o qué?'"

Hombres G son gamberros, canallas y unos enamoradizos que no se muerden la lengua o, al menos, eso muestran sus letras. La banda madrileña creó a las "chicas cocodrilo", invitaron a quien les escuchaba a "pasárselo bien", a despertar con "un salto mortal" y, por qué no, a dar un paseo por su Venezia particular para comprarse "un jersey a rayas". Ahora han 'resurgido', porque, aseguran, lo necesitaban.

El grupo radicado en la capital ha lanzado un nuevo disco, Resurrección (Altafonte Music), con once nuevos temas en los que a través del pop y el pop-rock muestran una versión más melancólica y romántica de la banda madrileña formada por David Summers (vocalista, bajista y compositor), Dani Mezquita Hardy(guitarrista y teclista), Rafa Gutiérrez (guitarra) y Javier Molina (batería).

En una entrevista con Vozpópuli, Summers asegura que necesitaba "resurgir" después de ocho años sin sacar adelante un proyecto. Habla de la censura, el miedo a caducar, de perder el norte o de la etiqueta con la que han tenido que lidiar durante toda su carrera, la de "pijos".

Ahora existe la tiranía de las redes. Todos los idiotas están a la luz, antes también había, pero no los veías tanto" David Summers

El éxito les enganchó realmente jóvenes, han llegado a decir que vivieron "una popularidad asfixiante", incluso "acoso". Han cantado letras como "deja que las niñas se acerquen". Summers asegura que la situación fue "mucho más divertida de lo que parece, pero es cierto que a veces era un poco incómodo".

No solo eso, recién cumplida la mayoría de edad hay artistas a los que el éxito no les pilla preparados. En su caso, tuvieron que bajar a la tierra en el año 1993, cuando rozaban la treintena. "Cuando paramos en ese año fue porque habíamos perdido un poco el norte", asegura Summers.

El vocalista, bajista y compositor del grupo asevera que solo estaban "agotados". "Necesitábamos parar para saber a dónde queríamos ir", añade.

Entre los años 1992 y 2002, Hombres G no sacó disco alguno, pasó una década entre Historia del bikini y Peligrosamente Juntos (ambos de la mano de Warner Music), disco con el que reconquistaron al público con temas como Lo noto.

Iban a vengarse de "ese marica"

Desde sus inicios, con sus polos, cazadoras vaqueras, camisas estampadas y camisetas remangadas, Hombres G eran la definición perfecta de gamberrismo y canallismo. Crearon letras en las que reprochaban a un "mamón" que les devolvieran a "su chica" o se "retorcería entre polvos pica pica". También cantaban que iban a vengarse de "ese marica".

En la actualidad, no tienen tan claro que esas letras se pudiesen publicar. "Imagino que ahora no se podrían lanzar esos tema", señala. Aunque lo tienen claro: "Nosotros vamos a seguir cantándolos, eso os lo aseguro".

También han indicado que a día de hoy hay "represión psicológica". Summers considera que en la actualidad hay más censura que durante la Transición. "Ahora existe la tiranía de las redes", afirma. "Todos los idiotas están a la luz, antes también había, pero no los veías tanto", añade. Para el vocalista de la banda madrileña, "antes éramos más felices y teníamos más privacidad".

No solo eso, si su tema '¿Estamos locos... o qué?' (1987) se publicase ahora, cree que definiría mejor a la sociedad actual otro título: "Ahora sería más... '¿Estamos todos gilipollas... o qué?'".

"Ni con Vox ni con ninguno"

Los 'artistas de la ceja' lanzaron un comunicado y leyeron un manifiesto a favor del PSOE de Pedro Sánchez justo antes de la celebración de las elecciones generales del pasado 28 de abril. Los resultados dieron a los socialistas la victoria y la posibilidad de formar gobierno, dejando a las formaciones de derecha y extrema-derecha en la oposición.

Sin embargo, Hombres G no se casa con nadie. Summers asegura que no solo que haya entrado Vox en el Congreso con tanta fuerza no es lo mejor para la cultura, sino que "ni con ellos ni con ninguno". "Si alguno hace algo por la cultura no será por la música", reivindica.

La etiqueta de "pijos"

Los integrantes de Hombres G también pusieron rostro a una tribu urbana. A pesar de englobarles dentro de los géneros rock, pop-rock, pop y new wave, han tenido que lidiar toda su carrera con la etiqueta de "pijos", algo que no siempre han llevado bien. "Los géneros no son importantes, lo esencial es transmitir, intentar hacer buenas canciones, defenderlas con honestidad y nada más", asegura el artista.

En realidad, y a pesar de asegurar que ellos no suelen "escuchar grupos de ahora", recientemente la mítica banda se ha unido a uno de los fenómenos musicales nacionales, Taburete.

Ambos grupos han compartido escenarios en un tour. Los de Willy Bárcenas representan asimismo a una juventud más acomodada. Hay quienes consideran que son los que recogen el testigo de Hombres G, pero Summers asegura que no tienen "nada que ver musicalmente con ellos".

"Cada banda tiene su propia personalidad y nosotros no le damos nuestro testigo a nadie", afirma. Les tienen "mucho afecto" y que les desean "lo mejor". "Sinceramente, me da un poco igual si son pijos o no, son buenos chicos", defiende.

Hombres G regresa así con Resurrección, y aseguran que "entre los músicos de cierta edad existe ese miedo a caducar" pero que "siempre" han sido lo que querían ser y ahora lo son "más que nunca".

La banda madrileña cuenta con un libro que se llama Así son Hombres G (editorial Erisa) y ,tras hablar con Vozpópuli, ha quedado claro cómo son. Tienen ganas de continuar dando guerra, de crear y de compartir con su "increíble público" lo que tienen entre manos. Entre sus planes solo hay una cosa clara, "continuar".