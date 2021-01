Efemérides para 2021

El año 2021 se presenta cargado de centenarios de acontecimientos históricos y nacimientos o fallecimientos de personajes, algunos tan importantes como Napoleón o Alfonso X el Sabio. El gobierno de coalición de Sánchez, previendo que no estará en el poder para disfrutar del centenario, va a celebrar por su parte algún “noventenario” de 1931, el año que vino la República. De momento ha anunciado que el 1 de octubre se conmemorará oficialmente el voto femenino, aprobado hace 90 años por las Cortes republicanas, y en vísperas de Nochebuena le cambió el nombre a la principal estación madrileña, Chamartín, rebautizándola Clara Campoamor, la diputada que logró sacar adelante el voto para las mujeres.

Nacimientos

Alfonso X El Sabio - 23 de noviembre de 1221

El último será el primero, entre los nacimientos destaca el más antiguo, el de Alfonso X el Sabio, que vino al mundo el 23 de noviembre de 1221. Si lo conmemoramos ocho siglos después de haber ocurrido no es por sus logros políticos o militares –reconquistó el Reino de Murcia, estableciendo la frontera entre Castilla y Aragón, pero el final de su vida fue amargo por la rebelión de su hijo - sino por su inmensa labor cultural.

Fue autor de las Siete Partidas, importantísima reforma jurídica, de las Tablas Astronómicas Alfonsíes, el Libro de los Juegos, las poéticas Cantigas de la Virgen y las satíricas Cantigas de Escarnio en galaico-portugués. Creó la Escuela de Traductores Toledo, un crisol de las tres culturas que convivían en España, cristina, judía y musulmana, que rescató textos de la antigüedad y tradujo libros árabes y hebreos al latín y al castellano, convirtiendo a este idioma en una lengua culta.

Baudelaire y Dostoyevsky - 9 de abril y 11 de noviembre de 1821

También en el ámbito cultural, el mundo literario celebrará el bicentenario de dos monstruos de las letras, Charles Baudelaire (nacido el 9 de abril de 1821), autor de Las Flores del Mal y prototipo del “poeta maldito”, la principal figura del simbolismo francés de quien los contemporáneos decían que era “el Dante de una época decadente”.

Y el ruso Fiódor Dostoyevski (nacido el 11 de noviembre de 1821), una cumbre de la novelística del siglo XIX, cuya pluma era un bisturí explorando la psicología humana que ha dejado un rastro desde Nietzsche a Sartre. Su enorme obra abarca clásicos como Crimen y Castigo o Los hermanos Karamazof, que siguen conmoviendo conciencias.

Carmen Laforet- 11 de noviembre de 1821

Dentro de las letras hispanas es el centenario de Carmen Laforet (nacida el 6 de septiembre de 1921), una escritora que con sólo 23 años ganó con su novela Nada el Premio Nadal, el más prestigioso de nuestros certámenes, en su primera convocatoria, 1944. Fue toda una revelación, pues en aquella época había pocas mujeres en los foros literarios españoles, y menos tan jóvenes.

Berlanga y Fernando Fernán Gómez - 12 y 28 de junio de 1921

Dos leyendas del cine español nacieron con pocos días de diferencia hace 100 años: el director Luís García Berlanga en Valencia, el 12 de junio de 1921; y el actor, escritor y realizador Fernando Fernán Gómez, oficialmente en Buenos Aires el 28 de junio, aunque existen dudas sobre el dato, pues él decía haber nacido en Lima y en agosto.

Fernán Gómez procedía de una saga familiar teatral y, descubierto por Jardiel Poncela, comenzó su carrera en el escenario. Luego pasó al cine, interpretando unas 200 películas y muchas series de TV. También dirigió 27 películas y escribió una docena de obras de teatro y otras tantas novelas, siendo el primer “cómico” que ingresó en la Real Academia Española, en 1998, tres años después de recibir el Premio Príncipe de Asturias de las Artes.

Berlanga en cambio pertenecía a una familia terrateniente e implicada en política. La militancia republicana de su padre le empujó a alistarse en la División Azul para redimir culpas familiares. Tras intentar estudiar derecho, su afición al cine le llevó al Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas de Madrid, que funcionaba como escuela, donde conoció a Barden. En 1951 ambos dirigieron al alimón Esa pareja feliz, que supuso una revelación, la irrupción de dos jóvenes cineastas que marcarían el nuevo cine español. Aunque irregular en su genio, Berlanga realizó cintas memorables como Bienvenido Mr. Marshall, Plácido o El verdugo, quizá la mejor película del cine español.

Felipe de Edimburgo - 10 de junio de 1921

Hay un centenario de nacimiento que en realidad es un cumpleaños, porque su protagonista sigue vivo: Felipe de Edimburgo, el marido de la reina Isabel de Inglaterra, un personaje singular y no sólo por su longevidad.

Nació el 10 de junio de 1921 en la idílica isla de Corfú, en la residencia de verano de los reyes de Grecia, pues era nieto del rey Jorge I, pero al año siguiente la monarquía fue derrocada y a él lo sacaron del país en un buque de guerra inglés, metido en un cajón de fruta. En vez de criarse en un palacio, creció en el exilio, lo que le convertiría en un desarraigado para toda su centenaria vida. Para acentuar este hado, su padre abandonó a la familia y su madre fue internada en un manicomio. Cuando conoció a su prima lejana Isabel, heredera del trono británico, Felipe tenía 18 años y era guardiamarina en la Academia Naval inglesa. Era más pobre que las ratas, no tenía hogar ni familia, ni siquiera país –decía ser “danés”-. Pero poseía dos cosas que no tenía ella: belleza física en grado superlativo y la sangre real más real de Europa. Era un auténtico adonis y a diferencia de Isabel, cuya madre no pertenecía a la realeza, Felipe descendía de reyes y emperadores por los cuatro costados. La reina Victoria de Inglaterra, el zar Nicolás I de Rusia, los reyes de Dinamarca y de Grecia estaban entre sus abuelos. Isabel tenía 13 años y se enamoró perdidamente de él. Antes de casarse Felipe tuvo que renunciar a sus títulos de príncipe de Dinamarca y de Grecia, y a la Iglesia Ortodoxa en la que había sido bautizado. En Inglaterra le dieron el tratamiento de Alteza Real, pero nunca le reconocieron el título de “príncipe consorte”, que sí había tenido el marido de la reina Victoria. Aunque en la intimidad familiar dicen que es él quien manda, en la vida pública ha estado obligado a caminar siempre un paso por detrás de la reina.

Fallecimientos

Asesinato de Dato – 8 de marzo 1921

El obituario de 2021 se inicia, cronológicamente, con algo más que un fallecimiento, un magnicidio. El 8 de marzo de 1921 Eduardo Dato, jefe del gobierno, volvía del Senado a su casa en coche oficial, atravesando todo el centro de Madrid. Tres anarquistas catalanes montados en una moto con sidecar, que habían estudiado su rutina, le esperaban en Cibeles. Siguieron al coche hasta la Puerta de Alcalá, y cuando aflojó para bordearla, se acercaron y vaciaron los cargadores de sus pistolas Mauser, 20 tiros, contra la trasera del coche. Dato recibió tres disparos, el primero y mortal en la cabeza, y otro en la espalda “mortal en la mayoría de los casos”, según la autopsia. Ingresó cadáver en la Casa de Socorro de Buenavista. Era el cuarto presidente asesinado en medio siglo, desde Prim. “El fracaso de la Policía española es evidente y comprobado en todas las ocasiones”, escribió en ABC una persona ponderada como el escritor Wenceslao Fernández Flores.

Napoleón - 5 de mayo de 1821

Napoleón, una figura cósmica en la Historia, solo comparable a Alejandro Magno, Napoleón, el amo de Europa durante tres lustros, llevaba encerrado seis años en la Isla de Santa Helena, el lugar más recóndito que habían encontrado los ingleses, cuando falleció de cáncer de estómago. Era el 5 de mayo de 1821 e inmediatamente surgió el rumor de que lo había asesinado su carcelero, el despiadado coronel Hudson Lowe. El cianuro encontrado en sus cabellos tras la repatriación del cadáver a Francia, alimentaría las sospechas.

Emilia Pardo Bazán - 12 de mayo de 1921

Quería ante todo ser escritora, pero su figura trasciende el mundo de las letras. Emilia Pardo Bazán (fallecida el 12 de mayo de 1921) fue una mujer que rompió barreras en su época. Muy joven, desde la lejana provincia gallega mantenía correspondencia y amistad con polos opuestos del pensamiento español, como Menéndez Pelayo y Giner de los Ríos, y con Clarín o Juan Valera. En París se tuteaba con Víctor Hugo, en Madrid se hizo amante de Galdós –que intentó sin éxito que ingresara en la Real Academia- y de Lázaro Galdeano, el famoso coleccionista. Se declaraba católica y carlista, pero rompía todos los esquemas de la religión y el conservadurismo. Y efectivamente, logró ser una gran escritora.

Caruso, 2 de agosto de 1921

La muerte de Enrico Caruso (2 de agosto de 1921) fue la del primer ídolo de masas en el sentido moderno. Considerado el mejor cantante de ópera de la historia, su suerte fue coincidir con el auge del disco y la radio. En 1902 logró vender un millón de ejemplares de su grabación de un aria de la ópera Pagliacci. Su popularidad era tan inmensa que incluso el cine, que era mudo, lo reclamaba, y protagonizó cinco películas en las que obviamente no se le oía cantar. Fue durante 17 años el primer tenor del Metropolitan de Nueva York, grabó unos 260 discos y se hizo inmensamente rico. Falleció con sólo 48 años.

Santo Domingo de Guzmán – 6 de agosto de 1221

Se cumple el VIII centenario de la muerte de Santo Domingo de Guzmán (6 de agosto de 1221). Pertenecía a una familia de la nobleza castellana y su madre, estando embarazada de él, tuvo una visión espantosa, un perro con una antorcha que salía de su vientre. Santo Domingo de Silos la tranquilizó, su hijo iba a encender el fuego de Jesucristo en el mundo por medio de la predicación. Efectivamente, Domingo crearía la Orden de Predicadores o Dominicos, una de las más importantes e influyentes de la Historia, con la idea de convertir a los herejes cátaros mediante la prédica y no por la fuerza –como al final se hizo-. Llegó a crear más de 60 conventos, aunque eso le agotó al punto de morir exhausto a los 50 años.

Política

Independencias americanas – 1821

Los acontecimientos políticos más trascendentales para España –y para todo un continente– que se conmemoran en 2021, son las sucesivas declaraciones de independencia de países hispanoamericanos que se sucedieron en 1821 marcando la pérdida de aquel inmenso Imperio español, aunque una guerra sin esperanzas se mantuviera todavía durante unos años. La victoria militar de Bolívar en la batalla de Carabobo (24 de junio), supuso para España la pérdida de Venezuela. Luego el Congreso de Cúcuta proclamó la República de Gran Colombia (Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador) y Bolívar juró la presidencia (3 de Octubre).

Más al Sur, el caudillo libertador de Argentina, José de San Martín, proclamó solemnemente la independencia del Perú en la Plaza Mayor de Lima (28 de julio).

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica firmaron en la ciudad de Guatemala el Acta de Independencia de la República de las Provincias Unidas del Centro de América (15 de septiembre). Un proyecto unificador que duraría poco, por desgracia.

Y finalmente en Méjico fue proclamado nada menos que el Imperio Mexicano (28 de septiembre de 1821). Curiosamente, también podría celebrarse el V centenario de la conquista de Méjico por Hernán Cortés (13 de agosto de 1521), aunque es dudoso que el gobierno español se atreva a conmemorar algo tan políticamente incorrecto.

Venta de Florida - 17 de julio de 1821

Para completar el proceso de liquidación del Imperio español de América, también se cumple el bicentenario de la venta de Florida a Estados Unidos (17 de julio de 1821). Se vendió de saldo, 5 millones de dólares, y ha sido muy criticada como una muestra de decadencia, dejadez e incuria de España. Pero si tenemos en cuenta que los colonos norteamericanos instalados en nuestras tierras ya habían proclamado la República de Florida, que el ejército norteamericano hacía incursiones a través de la frontera cuando quería, y sobre todo, la situación general en el continente que hemos relatado antes, la verdad es que la venta era un buen negocio aunque hubiera sido gratis.

Guerra de independencia de Grecia - Febrero-marzo de 1821

En paralelo a las independencias americanas, podría citarse el levantamiento en armas de los griegos contra la dominación turca (febrero-marzo de 1821). Más allá de la importancia local, fue la primera manifestación del nacionalismo, la nueva idea política que sacudiría a Europa en los siglos siguientes, provocando terribles males, incluidas las dos Guerras Mundiales. Sin embargo la independencia helena tuvo un halo de romanticismo que haría a Lord Byron ir a Grecia para apoyar a los patriotas, encontrando en cambio la muerte.

La Comuna de París – Marzo-mayo de 1871

La primera toma del poder por el proletariado según Marx, la Comuna de París, duró dos meses, de marzo a mayo de 1871, y terminó en un baño de sangre. Hace 150 años el pueblo parisino, sometido a terribles penurias como consecuencia de la Guerra Franco-prusiana, y a la represión cuando protestaba, se levantó en armas el 18 de marzo. Anarquistas, socialistas y republicanos de diversas tendencias formaron el gobierno comunista que rigió la capital hasta su reconquista, dos meses después, por el gobierno provisional que había desplazado al emperador Napoleón III. Los communards asesinaron a un centenar de personas, empezando por el arzobispo de París, pero serían sometidos después a una represalia desproporcionada por el gobierno Thiers. Se calcula que entre 10.000 y 20.000 personas (incluidas mujeres y algunos niños) fueron fusiladas en ejecuciones colectivas sin juicio.

Desastre de Annual - 22 de julio-9 de agosto de 1921

Horror comparable al que provocó la Comuna en Francia, causó en España el Desastre de Annual, la mayor catástrofe militar de la era colonial. El ejército de la Comandancia de Melilla, 18.000 hombres al mando del general Fernández Silvestre, había realizado un espectacular avance desde Melilla en los primeros meses de 1921, lo que le llevó a desperdigarse en múltiples posiciones. Pero era una fuerza mal equipada, mal organizada y, sobre todo, mal mandada. Fernández Silvestre carecía en absoluto de información sobre el terreno y sobre el enemigo, y cuando las tribus rifeñas bajo mando de Abdelkrim comenzaron sus ataques, no se dio cuenta de la importancia de la ofensiva enemiga. Tras perder posición tras posición, el 22 de julio de 1921 Fernández Silvestre entró en pánico. Pese a que tenía una considerable fuerza de 5.000 hombres en la base de Annual, ordenó la retirada, que se convirtió en una huida desordenada hacia Melilla. Murieron 9.000 españoles y 2.500 soldados indígenas, muchos de ellos pasados a cuchillo por los rifeños tras ser hechos prisioneros.

Ciencia y cultura

Descubrimiento de la insulina – Mayo de 1921

En estos momentos en que ponemos todas nuestras esperanzas en los avances científicos para combatir el coronavirus y volver a la normalidad, deberíamos regocijarnos con el centenario de una medicina tan importante como la vacuna de la covid-19: la insulina, que daría la vida a cientos de millones de diabéticos.

Frederick Banting, un cirujano canadiense de 29 años, que daba clases para redondear sus ingresos, descubrió por casualidad la relación entre las secreciones del páncreas y la diabetes. En mayo de 1921 comenzó sus experimentos con la ayuda de un becario de 21 años, el americano Charles Best, y el respaldo de John Macleod, un escocés catedrático de Fisiología en la Universidad de Toronto. Tan exiguo equipo científico descubrió la insulina, uno de los medicamentos más benéficos de la Historia.

Catedral de Burgos – Julio de 1221

En el campo de la cultura hay que celebrar gozosamente el VIII centenario de la catedral de Burgos. Fernando III el Santo había enviado al obispo de Burgos a Francia, para buscar a su prometida, y allí el prelado descubrió el nuevo “estilo francés”, el gótico. Burgos estaba en el Camino de Santiago y era rico, de modo que el obispo decidió traerse unos maestros franceses para levantar lo que sería el primer templo gótico de España, poniendo la primera en julio 1221. Trabajaron rápido para la época, y terminaron la catedral en menos de 40 años. Sin embargo sería en el siglo XV cuando se le añadió su elemento más característico, las soberbias agujas caladas, construidas en gótico germánico por el maestro alemán Juan de Colonia. En 1984 la Unesco declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad a la catedral de Burgos, el primer monumento español que alcanzó ese reconocimiento.