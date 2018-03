La extraña historia de la Calderona, del corral de las comedias a la alcoba de Felipe IV

Es uno de los lugares más hermosos del barrio de las letras. El jardín donde siempre florece el laurel y por el que el poeta se paseaba leyendo sus breviarios. El oratorio, dependencia en la que, en sus años más piadosos y convertido ya en sacerdote, el Fénix de los ingenios celebraba misa diaria. No hay rincón de la casa de Lope de Vega que no sea especial, hasta su emplazamiento encierra una paradoja: está ubicada en el número once de la calle Cervantes, su mayor oponente y enemigo literario, a quien tiene muy cerca, a unos pocos pasos en el convento de Las Trinitarias. Sin embargo, ahora la conocida Casa Museo tiene un motivo más para visitarla.

En ocasión de la renovación del programa La pieza invitada, los visitantes a la Casa Museo podrán ver un retrato de una actriz del Siglo de Oro: María Inés Calderón, famosa actriz de la época conocida por el sobrenombre de ‘la Calderona’. El retrato, de autor anónimo y datado en el primer tercio del siglo XVII, remite a la ida teatral y literaria del Madrid del Siglo de. El lienzo lleva por título Alegoría de la vanidad y se exhibirá hasta el 17 de junio en el Estudio de la Casa Museo, la estancia que Lope usó como lugar de trabajo y lectura, y donde escribió algunas de sus piezas más conocidas, como El perro del hortelano o El caballero de Olmedo.

El personaje resulta tan atractivo como misterioso. La vida de María Inés Calderón queda todavía, a día de hoy, por estudiar, dado que mucho de lo que se ha dicho de ella permanece aún por comprobar y hay en todos los estudios una parte de leyenda no demostrada. Según la versión más común, María Inés fue una famosísima actriz que nació en Madrid en 1611 y falleció en 1646. Niña expósita, fue adoptada por un tal Juan Calderón, productor teatral para las compañías que venían de gira a Madrid. Debutó muy joven, con 16 años, en el Corral de la Cruz, ocasión en la que parece conocer al rey Felipe IV, un encuentro del que surgirá una sonada relación.

Estos amores reales fueron tan intensos que Felipe IV la obligó a dejar los escenarios, protagonizando enfrentamientos incluso con la reina Isabel de Borbón. De esta relación nacería el futuro Juan José de Austria, que sirvió como militar y llegó a ser Virrey de Flandes. En torno a 1642 se obliga a la Calderona a dejar Madrid y enclaustrarse en Valfermoso de las Monjas (Guadalajara), con apenas 35 años. El retrato que hoy se exhibe permanecía en el Monasterio de las Descalzas Reales, por lo que raras veces es posible verlo. De manera paralela a esta nueva edición de la pieza invitada, la Casa Museo Lope de Vega ha programado visitas especiales todos los jueves y viernes a las 13:00 horas en las que se profundizará en el misterio de la vida de esta actriz, así como en el mundo teatral del Siglo de Oro.

Dato importante:

El acceso al museo se hace mediante visitas guiadas en grupo (máximo 15 personas). Es imprescindible reservar con antelación, llamando al teléfono 914 29 92 16 o escribiendo un correo electrónico a casamuseolopedevega@madrid.org. El museo abre de martes a domingo de 10:00 a 18:00 h.