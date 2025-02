Halfdan Ullmann, nieto de Ingmar Bergman: "Es muy difícil ser cineasta si procedes de una familia obrera"

Describe el cine como "la mejor droga de todos los tiempos" y, aunque nunca ha recibido consejos sobre la compleja industria audiovisual, de pequeño tuvo en sus abuelos maternos a los mejores narradores de historias que uno pueda imaginar: la actriz Liv Ullman y el cineasta Ingmar Bergman. Si bien el director de Persona y Sonata de Otoño nunca imaginó que su nieto iba a seguir sus pasos, los cuentos con los que estimuló su imaginación dieron sus frutos años después y ahora Halfdan Ullmann debuta en la dirección.

La tutoría es el debut de este cineasta, que ganó en la pasada edición del Festival de Cannes la Caméra d'Or, un galardón que reconoce la mejor ópera prima del certamen, y que acaba de llegar a los cines españoles. Se trata de un thriller psicológico que se desarrolla en una escuela de primaria. Allí tiene lugar la reunión entre una profesora y los progenitores de Armand y de Jon para resolver un incidente en el que se cree que se han sobrepasado ciertos límites.

Tal y como cuenta Ullman (Oslo, 1990) a Vozpópuli en una entrevista por videoconferencia, hace varios años trabajó en una escuela infantil, primero como profesor y más tarde en un departamento de mediación, lo que le dio cierta perspectiva para "retratar la escuela, los personajes y cómo manejan los problemas". "Es una olla a presión en la que las emociones entran en ebullición. Cuando la película se desarrolla en una escuela se convierte en una microsociedad, nos habla de liderazgo, de las relaciones entre lo público y lo privado. Haber trabajado allí me dio inspiración visual", cuenta.

En concreto, La tutoría (Armand, en su título original) está inspirada en un hecho real ocurrido durante un viaje escolar, también con ciertas connotaciones sexuales, que le llevó a imaginar dónde habían aprendido lo que sabían y cómo eran sus padres. Al fin y al cabo, tal y como señala, "siempre que hay un conflicto entre ellos, porque deja de ser un asunto entre niños y empieza a ser un asunto de los padres y de cómo se sienten en esta situación". "Pensé que, si no mostraba a los niños, el reflejo de ellos en el espejo de sus padres estaría más claro. Te haces una idea de los niños a partir de lo que son los padres", ha señalado.

Famosos y prejuicios

Elizabeth, madre de Armand, a quien interpreta la actriz Renate Reinsve, es una artista conocida a quien todos admiran pero que también despierta ciertos prejuicios, una decisión muy "deliberada", según explica el director del filme, interesado en mostrar las consecuencias de las apariencias y de las opiniones sobre los actores, que "no siempre son auténticos". "Esta película habla sobre prejuicios, y los prejuicios hablan sobre asumir información fragmentada", apunta.

En este sentido, y preguntado por los posibles vínculos biográficos entre esta actriz y la experiencia de su abuela, el cineasta señala que La tutoría contiene una escena en la que varias personas tocan a la protagonista, que está inspirada en cómo ha observado que se trata a su abuela, una relación que, si bien no ha sido violenta, sí ha sido "muy invasiva". En cualquier caso, asegura que no es tanto una defensa de las figuras públicas sino de cómo el público se relaciona "con aquellos personajes a los que admira".

Ullman reconoce haber llegado al cine en un momento de homogeneización artística y echa en falta una "perspectiva" en el cine que abarque diferentes clases. "Es muy difícil ser cineasta si procedes de una familia obrera, porque lleva muchos años en los que no se gana un salario. Para una persona que procede de una familia de clase media o alta, que puede contar con apoyo de casa, hay más posibilidades de convertirse en un artista. Lleva tiempo ganar dinero y tiempo convertirse en buen cineasta, en buen músico, y las consecuencias tristes son que hay demasiada gente que procede de la misma clase y de la misma dimensión", critica.

Preguntado acerca del cariz que ha tomado el asunto de Karla Sofía Gascón y las críticas sobre sus tuits, Ullman ha reconocido que no fue duro para él "entender por qué esto tuvo serias consecuencias". "Creo que no fue bueno del todo lo que escribió recientemente y creo también que ella se puso a la defensiva. Es muy triste, porque sería una historia muy bonita si esto no hubiera sucedido. Pero cuando todo esto afloró, no aprecié lo que escribió, para ser honesto", ha señalado el director noruego.