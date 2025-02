Beyoncé y Kendrick Lamar brillan en los Grammy 2025

El Crypto.com Arena de Los Ángeles fue el escenario de la 67.ª edición de los Premios Grammy, donde la Academia de Grabación reconoció lo mejor de la industria musical en el último año. La noche estuvo marcada por momentos memorables, discursos emotivos y actuaciones inolvidables.

Con 11 nominaciones, Beyoncé llegó a la ceremonia como la artista más nominada de la noche. A pesar de llevarse solo tres galardones, su triunfo en la categoría de “Álbum del año” con Cowboy Carter fue histórico. Este trabajo marcó su transición al género country y la consagó como una de las figuras más versátiles de la música actual.

Kendrick Lamar arrasa en la noche

El rapero californiano fue el gran ganador de la velada al llevarse cuatro premios, incluyendo “Grabación del año” y “Canción del año” por Not Like Us. Su actuación en vivo fue una de las más ovacionadas, reafirmando su estatus como uno de los artistas más influyentes de la industria.

La cantautora Chappell Roan se alzó con el premio a “Mejor artista revelación”, superando a talentos emergentes como Benson Boone y Sabrina Carpenter. Su disco The Rise and Fall of a Midwest Princess la posicionó como una de las nuevas figuras del pop a seguir.

Sabrina Carpenter también tuvo una noche triunfal al ganar en la categoría de “Mejor interpretación pop en solitario” con Espresso, además de llevarse el premio a “Mejor álbum vocal pop” por Short n' Sweet.

En el género rock, The Beatles fueron galardonados con la “Mejor interpretación de rock” por Now and Then, mientras que The Rolling Stones se llevaron el premio a “Mejor álbum de rock” por Hackney Diamonds.

Lista completa de ganadores principales

Grabación del año:

Not Like Us – Kendrick Lamar

Álbum del año:

Cowboy Carter – Beyoncé

Canción del año:

Not Like Us – Kendrick Lamar

Mejor artista revelación:

Chappell Roan

Mejor interpretación pop en solitario:

Espresso – Sabrina Carpenter

Mejor álbum vocal pop:

Short n' Sweet – Sabrina Carpenter

Mejor interpretación de rock:

Now and Then – The Beatles

Mejor álbum de rock:

Hackney Diamonds – The Rolling Stones