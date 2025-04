Gerard Oms, el "coach" que reivindica a Mario Casas desde el cine de autor en 'Muy lejos'

Mario Casas dedicó un mensaje muy bonito a Gerard Oms al recoger el premio ex aequo al mejor actor que ganó en la pasada edición del Festival de Málaga por su actuación en Muy lejos. Oms no solo es el director del filme y protagonista en la vida real de la historia que narra, sino que es su coach desde hace seis años y lo ha acompañado en la preparación de papeles como el de No matarás, la película con la que ganó el primer premio Goya de su carrera artística.

Oms es responsable, de alguna manera, de la deconstrucción del ídolo adolescente en el que se convirtió Mario Casas con sus primeros papeles con películas como Tres metros sobre el cielo, y también es responsable de su reinvención a través del cine autoral con esta ópera prima, que se estrena este viernes en los cines españoles después de haber triunfado a su paso por Málaga.

"Mario es un gran actor y muy versátil, quien ha seguido de cerca su carrera lo sabe. Quien se ha quedado en el recuerdo del chico de la moto lo desconoce, pero ha pasado por muchos géneros y grandes papeles", ha defendido en una entrevista a Vozpópuli el coach ahora director, que se estrena en la dirección de largometraje con un drama social que nace de su propia experiencia.

El punto de partida Muy lejos es la única parte ficcionada de esta historia, en la que unos hinchas del Español viajan a Utrecht para ver un partido de fútbol. Cuando Sergio (Mario Casas) decide quedarse en la ciudad y buscarse la vida de la manera más precaria en lugar de regresar a Barcelona con su familia empiezan las coincidencias con la vida real del director. David Verdaguer, Carlos Prieto o Ilyass El Ouahdani lo acompañan en el reparto.

"En 2008 hice un viaje a los Países Bajos, un viaje de aceptación de mi identidad sexual, de búsqueda y una huida hacia delante. Todo lo que sucede, me sucedió a mí y los personajes están inspirados en personas a las que yo conocí. No tiene una voluntad de biopic, porque Mario Casas no pretende interpretarme, pero sí hay un alter ego en el contenido de lo que le sucede", cuenta.

El fútbol es el contexto en el que arranca esta historia, un mundo "muy instalado en la sociedad masculina" al que en esta cinta se atribuye la "heteronormatividad que tiene". Sin embargo, apunta que su intención ha sido matizar para no verse abocado a generalizar y alimentar al clickbait.

"Siempre busco la contradicción y no dar por sentado. Te puede gustar el fútbol y ser homosexual, puedes insultar a alguien por su color de piel y en el siguiente plano mirarlo con deseo", comenta en referencia a su película, una suerte de cine intimista que abraza el cine social de cineastas como los hermanos Dardenne, una de sus influencias claras, según confiesa.

Mario Casas: trabajo y amistad

Gerard Oms se refiere a Muy lejos como un "late coming of age", es decir, una película de un despertar tardío, en la treintena, para lo que se centraron en buscar al "adolescente que hay en Mario" y conseguir así mirar al mundo "con curiosidad y con duda". Además, recurrieron a clases de danza contemporánea, con el fin de "desbloquear la armadura" del actor.

"Más de una persona me ha dicho que al minuto cuatro se ha olvidado de que es Mario Casas y esto me hace feliz, porque por un lado te olvidas del personaje público y entras en la historia y, por otro, borras de un plumazo este prejuicio, el imaginario colectivo que Mario arrastra", señala Oms, que firma uno de los trabajos más interesantes de la primera parte del cine español y que puede colgarse la medalla de haber introducido a Mario Casas en una nueva dimensión.

Su complicidad va más allá de lo profesional. Según cuenta, además de trabajar juntos desde hace seis años, Casas pertenece a su "círculo más cercano", por lo que destaca el "amor y el compromiso" que han puesto los dos y sobre el que hasta el momento hay unanimidad entre crítica y público.

"Mario, en este tipo de cine y con esta manera de rodar, no había trabajado nunca. Entendió muy bien el lugar que tenía que ocupar en este tono y salió de su zona de confort, fruto de esta confianza tan bonita que tenemos el uno con el otro", destaca Oms sobre el trabajo actoral de Mario Casas, que un año después de debutar en la dirección sorprende con una interpretación que le traerá sorpresas en la temporada de premios.