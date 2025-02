'Cónclave' y Timothée Chalamet sorprenden en los SAG, última cita antes de los Oscar

El Sindicato de Actores y Actrices de Hollywood (SAG, por sus siglas en inglés) ha concedido sus premios a los trabajos audiovisuales de esta temporada. Tanto el cine como las series han sido protagonistas en unos galardones que han dejado más de una sorpresa. En esta gala, que se celebra escasos días antes de la cita más relevante del séptimo arte, los premios Oscar, se han perfilado nuevos nombres como favoritos para hacerse con las 'estatuillas' el próximo 2 de marzo.

SAG fue protagonista durante meses en 2023 por una huelga histórica para pedir la actualización de los convenios y la restricción del uso de la Inteligencia Artificial en la industria. Unas protestas que pusieron en jaque a la industria del cine. Poco más de un año después de llegar a un acuerdo con los estudios, el Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles (California) volvió a brillar con una gala muy esperada y que puede marcar la línea del próximo domingo.

El sindicato concedió el reconocimiento más deseado -mejor reparto- a la película 'Conclave', dirigida por Edward Berger sobre la junta de cardenales que se reúne para elegir a un nuevo Papa. En la cinta, además, aparece un magistral Ralph Fiennes como protagonista, aunque el galardón a mejor actor principal se lo llevó un inesperado Timothée Chalamet por dar vida a Bob Dylan en 'Un completo desconocido' ('A Complete Unknown'). El actor neoyorkino, con sus 29 años, se convirtió, así, en el intérprete más joven en recibir este premio.

Fiennes sí se pudo ir contento de la ceremonia ya que, aunque no logró el de mejor actor -aunque todo apuntaba a Adrien Brody por 'The Brutalist'-, la cinta sí se hizo con el galardón a mejor reparto, una película que cuenta con hasta 12 actores coprotagonistas después del británico. Además, 'Cónclave' logró imponerse a los otros filmes que partían como favoritos: la mencionada 'The Brutalist', 'Anora' o 'Emilia Pérez'.

El que no fue ninguna sopresa fue el premio a mejor actriz protagonista, que cayó en manos de Demi Moore por su papel en 'La sustancia' ('The Substance'), una interpretación que está recibiendo el máximo calor del público y la crítica -ha ganado el Globo de Oro- y por la que, previsiblemente, recibirá el primer Oscar de su larga carrera. También era predecible el SAG a mejor actriz de reparto, que recibió Zoe Saldaña, por 'Emilia Pérez'.

El galardón a mejor actor de reparto fue para otro ya acostumbrado a recibir premios, el actor Kieran Culkin, gracias a su papel en 'A Real Pai​n'.

La mejor descripción de asombro llegó al rostro de Selena Gomez, protagonista de 'Solo asesinatos en el edificio' ('Only Murders in the Building'), serie que se llevó el galardón a mejor reparto de comedia o musical, arrebatando el premio a las favoritas y que llevan años cosechando reconocimientos: 'Hacks' y 'The Bear'. Además, Martin Short​ venció a Jeremy Allen White como mejor actor en este género.

Donde no hubo dudas fue en conceder a Jean Smart ('Hacks') el de mejor actriz del género y el mejor elenco de una serie de drama fue para 'Shogun', por la que también salieron victoriosos Hiroyuki Sanada y Anna Sawai como mejores protagonistas.

Finalmente, el reconocimiento de SAG a las miniseries fue para el actor Colin Farrell como mejor protagonista, por 'El Pingüino' ('The Penguin') y Jessica Gunning, hizo lo propio en la categoría femenina por 'Mi reno de peluche' ('Baby Reindeer').

Lista completa de ganadores de los premios SAG

Mejor reparto en una película

'Cónclave' - GANADORA

'Un completo desconocido'

'Anora'

'Emilia Pérez'

'Wicked'

Mejor actriz protagonista en cine

Demi Moore, por 'La sustancia' - GANADORA

Pamela Anderson, por 'La última showgirl' ('The Last Showgirl')

Cynthia Erivo, por 'Wicked'

Karla Sofía Gascón, por 'Emilia Pérez'

Mikey Madison, por 'Anora'

Mejor actor protagonista en cine

Timothée Chalamet, por 'Un completo desconocido' ('A Complete Unknown') - GANADOR

Adrien Brody, por 'The Brutalist'

Daniel Craig, por 'Queer'

Colman Domingo, por 'Sing Sing'

Ralph Fiennes, por 'Cónclave'

Mejor reparto en una serie de comedia

'Solo asesinatos en el edificio' ('Only Murders in the Building') - GANADOR

'Colegio Abbott' ('Abbott Elementary')

'The Bear''

'Hacks

'Terapia sin filtro' ('Shrinking')

Mejor reparto en una serie dramática

'Shōgun' - GANADOR

'Los Bridgerton'

'Chacal'

'La diplomática'

'Slow Horses'

Mejor actriz de reparto en cine

Zoe Saldaña, por 'Emilia Pérez' -GANADORA

Monica Barbaro, por 'Un completo desconocido' ('A Complete Unknown')

Jamie Lee Curtis, por 'La última showgirl' ('The Last Showgirl')

Danielle Deadwyler, por 'La lección de piano'

Ariana Grande, por 'Wicked'

Mejor actor protagonista en una película para televisión o serie limitada

Colin Farrell, por 'El pingüino' ('The Pneguin') - GANADOR

Javier Bardem, por 'Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez'

Richard Gadd, por 'Mi reno de peluche'

Kevin Kline, por 'Disclaimer'

Andrew Scott, por 'Ripley'

Mejor actriz protagonista en una película para televisión o serie limitada

Jessica Gunning, por 'Mi reno de peluche' - GANADORA

Kathy Bates, por 'The Great Lilian Hall'

Cate Blanchett, por 'Disclaimer'

Jodie Foster, por 'True Detective: Night Country'

Lily Gladstone, por 'Under the Bridge'

Cristin Milioti, por 'El pingüino'

Mejor actriz en una serie de comedia

Jean Smart, por 'Hacks' - GANADORA

Kristen Bell, por 'Nadie quiere esto'

Quinta Brunson, por 'Abbott Elementary'

Liza Colón-Zayas, por 'The Bear'

Ayo Edebiri, por 'The Bear'

Mejor actor en una serie de comedia

Martin Short, por 'Solo asesinatos en el edificio' - GANADOR

Adam Brody, por 'Nadie quiere esto'

Ted Danson, por 'Un hombre de dentro'

Harrison Ford, por 'Shrinking'

Jeremy Allen White, por 'The Bear'

Mejor actor en una serie dramática

Hiroyuki Sanada, por 'Shōgun' - GANADOR

Tadanobu Asano, por 'Shōgun'

Jeff Bridges, por 'The Old Man'

Gary Oldman, por 'Slow Horses'

Eddie Redmayne, por 'Chacal'

Mejor actriz en una serie dramática

Anna Sawai, por 'Shōgun' - GANADOR

Kathy Bates, por 'Matlock'

Nicola Coughlan, por 'Los Bridgerton'

Allison Janney, por 'La diplomática'

Keri Russell, por 'La diplomática'

Mejor actor de reparto en cine

Kieran Culkin, por 'A Real Pain' - GANADOR

Jonathan Bailey, por 'Wicked

Yura Borisov, por 'Anora

Edward Norton, por 'A Complete Unknown

Jeremy Strong, por 'El aprendiz

Mejor grupo de especialistas en una película

'The Fall Guy' - GANADORA

'Deadpool y Lobezno'

'Dune: segunda parte'

'Gladiator II'

'Wicked'

Mejor grupo de especialistas en una serie