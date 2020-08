MTV VMAs 2020: Lady Gaga, protagonista de la noche tras ganar cinco astronautas

La 36ª entrega de los MTV Video Music Awards (VMAs) 2020 ha tenido lugar este domingo en Nueva York, en el icónico Empire State Building. Lady Gaga ha sido la protagonista de la noche, tras alzarse con la victoria en cinco de las categorías: 'Artista del año', 'Canción del año', 'Mejor colaboración' y el primer premio MTV 'Tricon', que reconoce el talento de un artista en tres o más disciplinas distintas.

"Quiero compartir este premio con todos en casa esta noche. Quiero que pienses ahora mismo en tres cosas que definen quién eres y que te tomes un momento para recompensarte por tu valentía. Este no ha sido un año fácil para mucha gente. Pero lo que veo en el mundo es un enorme triunfo de la valentía", ha dicho la artista de 'Born This Way'.

La actriz Keke Palmer ha sido la responsable de dirigir la ceremonia, que se ha realizado en cinco barrios de la ciudad de Nueva York: El Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island.

La anfitriona ha comenzado la gala con unas palabras en memoria de Chadwick Boseman, anunciando que el evento estaba dedicado al astro de 'Black Panther': "Dedicamos el espectáculo de esta noche a un hombre cuyo espíritu tocó a muchos. Es un verdadero héroe, no sólo de la pantalla"."Su impacto vivirá por siempre".

'Vídeo del año' para The Weeknd

The Weeknd ha sido el ganador de 'Vídeo del año' con su tema'Blinding Lights'. Además, también obtuvo el galardón de 'Mejor Vídeo de R&B'. El artista ha sido el encargado de inaugurar las actuaciones de los VMAs 2020.

El canadiense ha mostrado un rostro serio durante toda la gala y quiso reflejar la oleada de protestas que se está viviendo en todo Estados Unidos por injusticia racial, haciendo referencia a dos víctimas de la brutalidad policial: "Una vez más, es complicado celebrar. Justicia para Jacob Blake y Breonna Taylor".

Ariana Grande y BTS

Ariana Grande también ha sido una de las más galardonadas de la noche, que con el éxito de 'Rain on Me' ha conseguido la 'Canción del año' y con su colaboración con Justin Bieber en 'Stuck With You', ha sido galardonada como 'Mejor Vídeo Hecho desde Casa'.

El grupo norcoreano BTS tampoco le fue mal la noche, puesto que en sus primera nominaciones en los VMAs ha conseguido tres premios por su videoclip 'On', dentro de las categorías 'Mejor canción Pop', 'Mejor canción K-Pop', y 'Mejor coreografía'. Además, ha sido nombrado como 'Mejor grupo musical.

si alguna vez alguien os pregunta quien es @BTS_twt yo lo que haría sería enseñarles directamente este video, para que vean la profesionalidad de unos artistas después de 7 años trabajando como locos para llegar a donde estan ahora #VMAspic.twitter.com/1o9U29hsmk — laia⁷ DYNAMITE 100M (follow limit) (@v7nteshome) August 31, 2020

Se trataba de la primera vez que BTS debutaba en televisión su single 'Dynamite', una canción en inglés cuyo videoclip en YouTube ha alcanzado los 259 millones de visualizaciones.

Maluma, 'Mejor vídeo Latino'

El cantante colombiano Maluma y su 'Qué pena' ha recibido el 'Mejor vídeo latino'. Después de cantar su nuevo single 'Hawái', el artista ha recogido su estatua de astronauta en Brooklyn. J Balvin no pudo acudir al evento tras haber comunicado el pasado 14 de agosto que se estaba recuperando de coronavirus.

Su actuación tuvo lugar en un escenario al aire libre rodeado de coches, desde los que le observaban algunos de sus fans.

"Gracias a todos los fanáticos por su amor y su cariño que me dan todos los días. Es increíble que, desde Medellín, Colombia, hayamos salido J Balvin y yo, que hicimos esta canción", ha dicho Maluma.

Otras actuaciones

Miley Cyrus subida a una bola de discoteca gigante ha cantado su nuevo single 'Midnight Sky', haciendo un guiño al famoso videoclip 'Wrecking Ball', que recientemente cumplió siete años. También, el grupo latino CNCO ha cantado por primera vez su single 'Beso'.

Miley Cyrus haciéndose referencia a si misma es que esta mujer es una reina😭💔 pic.twitter.com/MroxjHlzjJ — Angy Haku🌙 (@AngyHaku) August 31, 2020

Este año los encargados de cerrar la ceremonia de los VMAs fueron los Black Eyed Peas y Tyga, que interpretaron 'Vida loca'.

La gala ha sido totalmente virtual, no ha contado con público y los únicos asistentes han sido la presentadora del certamen y los nominados. Algunas de las actuaciones fueron previamente grabadas, para respetar las restricciones y medidas recomendadas para evitar contagios ante la pandemia de covid-19.