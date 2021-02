Los premios Goya serán un "espectáculo de televisión" sin presencia física de nominados

La 35º edición de los premios Goya se ha adaptado a las circunstancias de la covid y la gala que se celebrará el próximo 6 de marzo en el Teatro Soho Caixabank de Málaga será un "espectáculo de televisión" al que no acudirán los nominados a los galardones más importantes del cine español, que participarán de manera telemática en esta ceremonia. Sus casas se convertirán de esta forma en el "patio de butacas" desde donde estarán pendientes de los nombres de los galardonados que, como es tradición desde el origen de estos premios, no se conocerá hasta el último momento.

Los maestros de ceremonia de esta gala, Antonio Banderas y María Casado, así como el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, han avanzado este martes en la sede de la Academia algunas de las claves de la próxima edición de la fiesta del cine español que, a diferencia de otras ediciones, tendrá poco de fiesta y mucho de espectáculo televisivo, con una duración "corta" que rondará las "dos horas y poco" y que será "elegante y sobria", así como "emotiva" por las circunstancias obvias del coronavirus.

Barroso ha insistido en algo que ya avanzó durante el anuncio de los nominados. "Estos premios serán excepcionalmente responsables y excepcionalmente cuidadosos. Son medidas que cambian cada día y nosotros cambiamos con ellas", ha destacado el presidente de la Academia, minutos después de que la Junta Directiva decidiera realizar una entrega "telemática" en lugar de física. Ahora, según ha señalado, tendrán que adaptar esta situación y resolver las dificultades que esto conlleva, teniendo en cuenta, además, que el nombre de los premiados será secreto hasta el momento de abrir el sobre. Eso sí, según ha prometido, "cada premiado tendrá la oportunidad de agradecer y celebrar el premio en directo".

Antonio Banderas ha preferido no hablar de improvisación sino de una "adaptación" que ha tenido como resultado una "gala híbrida": telemática y física, algo que, según ha reconocido, "no está siendo fácil". Ahora quedan varias preguntas en el aire, que los periodistas presentes han planteado y que aún es pronto para responder, aunque solo queda un mes para la gala. ¿Cómo se realizará la entrega de los premios? ¿Habrá alfombra roja? ¿Afectará el toque de queda a la celebración de la gala?

Música en directo y homenaje a Berlanga

A pesar de las incógnitas que aún hay que despejar, sí hay algunas certezas. "No podemos tener 178 goyas en 178 motos circulando por todo el mundo, pero vamos a hacerlo virtual, y cada premiado tendrá su Goya. No lo tendrá en su preciso momento, pero el Goya no deja de ser un objeto, un símbolo de algo importante", ha avanzado. Además, han asegurado que habrá actuaciones en directo, entre ellas las de Vanesa Martín y Aitana; asistirá la galardonada con el Goya de Honor, Ángela Molina; y finalmente no se entregarán dos de los galardones en Valencia, con motivo del año Berlanga, ya que finalmente no habrá público. Eso sí, el cineasta valenciano, cuyo centenario se conmemora este año, tendrá una fuerte presencia con un homenaje a su trascendencia artística en el cine español. Todo esto, como ya avanzó Barroso, se llevará a cabo con un estricto sistema de seguridad que incluye distancia de seguridad y pruebas PCR.

Hay una voluntad inherente en el ser humano a vivir, y eso no es solo existir, sino celebrar rituales que forman parte de nuestra existencia. No queremos abandonarlos, es una forma de resistencia", afirma Antonio Banderas

"Hay una voluntad inherente en el ser humano a vivir, y eso no es solo existir, sino celebrar rituales que forman parte de nuestra existencia. No queremos abandonarlos, es una forma de resistencia", ha destacado Banderas, quien asimismo ha señalado que su presencia en Madrid se justifica no solo por la rueda de prensa, sino también para pedir el apoyo de los compañeros cineastas y académicos para que esta gala se celebre con éxito. "Necesitamos la comprensión y la ayuda de los compañeros para esta gala, que será la gala de los Covid, y así quedará señalada", ha recalcado el actor malagueño.

Otra de las sorpresas que ha desvelado es la participación de personalidades del audiovisual de todo el mundo (Francia, Italia, Estados Unidos o Argentina, entre otros puntos), a quienes el actor ha pedido un "saludo" a la cinematografía española, y que de esta manera van a formar parte de la gala, aunque no ha desvelado ninguno de esos nombres. Con todo, Banderas espera que los premios Goya se conviertan en el "pistoletazo de salida de la recuperación", no solo del cine español, sino "anímica". "Estamos agotados todos, necesitamos besos y abrazos", ha dicho, al tiempo que afirma que en la situación a la que se enfrenta el mundo "hay que saber meterse por las grietas que permite la realidad".

Durante este encuentro con la prensa, la ocasión ha permitido conocer algunos detalles sobre otras cuestiones que afectan a la Academia de Cine, como es el debate sobre la inclusión de otras obras audiovisuales -especialmente, series- en estos galardones. Barroso ha precisado que eso conllevaría multiplicar la capacidad de la institución, algo que no es posible, pero María Casado, presidenta de la Academia de la Televisión, ha avanzado que en su caso se está trabajando en el reconocimiento de otras producciones y que "en breve" habrá noticias. Sobre este asunto, Antonio Banderas ha señalado que hay que tener "mano izquierda" para ver hacía dónde se dirige el audiovisual. "No cerraría los ojos a eso", ha dicho, en referencia al cambio del cine a lo largo de los años.