François Ozon rememora el verano del descubrimiento

François Ozon ha dejado de lado cualquier atisbo de pudor en su nueva película, 'Verano del 85', para centrarse en la historia más pasional y visceral posible: la de un amor adolescente. Ha afrontado el desafío que eso supone y, aun a riesgo de parecer exagerado y situarse al borde del telefilme, ofrece un relato iniciático digno y en varios momentos brillante en el que ahonda en la importancia de las promesas, en el deseo, en las desilusiones, en la incomprensión de la muerte y en el paso a la vida adulta.

La nueva película de Ozon llega este viernes a los cines españoles después de haber pasado por la Sección Oficial de la reciente edición del Festival de San Sebastián, que heredó este título después de que la pandemia de coronavirus obligase a cancelar el Festival de Cannes, del que formaba parte. Precisamente, el contacto estrecho con una persona con Covid-19 impidió la presencia del cineasta en la ciudad donostiarra, donde ya recogió en 2012 la Concha de Oro por su cinta 'En la casa'.

'Verano del 85' ('Eté 85') cuenta la historia de una muerte e interpela al espectador, a quien le pregunta si está preparado para escuchar lo que le va a contar. En la cinta, el joven Alexis, a quien da vida un encumbrado Félix Lefebvre, está a punto de cumplir 16 años. Un día, y tras la temeridad de no mirar al cielo cuando se navega por alta mar, no puede evitar ver cómo su barco vuelca. David (Benjamin Voisin), un joven dos años mayor, le salva del naufragio. Ambos comienzan la amistad de sus sueños, que se pondrá a prueba en el verano de 1985.

Ozon da en el clavo y empatiza desde el comienzo con parte de los espectadores, gracias a la banda sonora de la película. 'In between days', de The Cure, primer corte del disco 'The head on the door', se publicó ese mismo verano y acompaña a los protagonistas como lo hizo con quienes disfrutaron de un verano de playa y mar a mediados de los 80. Ese inevitable caramelo está acompañado por otra canción, 'Sailing', interpretada por Rod Stewart, que protagoniza quizás el instante llamado a erizar la piel de quienes en ese momento ya se hayan entregado a la propuesta del director de 'Potiche' y 'Frantz': un paréntesis romántico en una discoteca abarrotada que baila a ritmo frenético.