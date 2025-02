Francisco José Jurado y su novela 'Plomo en las alas': "Siempre me ha cabreado la chulería de los poderosos"

En el panorama de la novela negra española, Francisco José Jurado se ha hecho un hueco con su estilo directo y su manera de abordar temas incómodos. Su última novela, 'Plomo en las alas', se llevó el VII Premio Policía Nacional y no deja indiferente a nadie. Con una trama que toca la biomedicina y la explotación de menores, Jurado nos cuenta qué hay detrás de esta historia y cómo ve el mundo que retrata en sus páginas.

Para Jurado, esta novela tiene una raíz muy personal. “La primera chispa surgió en un hospital, cuando a uno de mis mellizos le diagnosticaron una de esas enfermedades que nadie quiere ni nombrar”, confiesa. A partir de ahí, empezó a interesarse por el tema de la biogenética y su potencial para curar enfermedades graves.

Pero además, su enfado con las injusticias y la desigualdad social ha sido otro motor de la historia. “Siempre me ha cabreado la chulería de los poderosos, esos que aplastan a los de abajo y hacen que la pobreza sea un círculo sin salida”. Con esa mezcla de experiencia personal e indignación social, 'Plomo en las alas' tomó forma.

¿Ficción o realidad?

Aunque la historia es totalmente inventada, Jurado admite que la realidad muchas veces supera la ficción. “La novela es ficción, sí, pero lo que cuento no está tan lejos de lo que pasa en la vida real”, dice. Hay tramas que recuerdan a casos que han salido en la prensa española, y eso hace que el libro tenga un aire de inquietante credibilidad.

Por ejemplo, la subtrama sobre el tráfico de ataúdes en tanatorios nació de una noticia real que leyó, aunque en la novela la sitúa en Córdoba.

El título tiene un significado muy claro: el inspector Benegas, el protagonista, está intentando resolver un caso, pero desde arriba le ponen todo tipo de trabas para que no llegue muy lejos. “Le ponen plomo en las alas, en los pies y donde haga falta para que no levante el vuelo y no salpique a los peces gordos de la ciudad”, explica el autor.

Para Jurado, el género negro no es solo entretenimiento, también es una herramienta para contar verdades que muchas veces se intentan ocultar. “Con la censura y la corrección política que hay ahora, la ficción es el mejor vehículo para denunciar injusticias y los tejemanejes del poder”, asegura.

El inspector Benegas, un policía ‘de los de verdad’

Benegas apareció por primera vez en 2009 y ha ido evolucionando con los años. “Quiero pensar que ha ganado en profundidad, que ahora ve las cosas con más calma, con más experiencia”, dice Jurado. A diferencia de los detectives típicos de novela negra, Benegas es un tipo normal. “No es el clásico poli atormentado. Tiene familia, pocas relaciones sociales, pero es un tío como cualquiera de nosotros, con sus problemas, como todo el mundo”, comenta.

Esta visión más realista ha gustado especialmente a los policías de verdad, que le han dicho más de una vez que, por fin, ven a un inspector que no es una caricatura.

Uno de los personajes clave de la novela es una joven sin identidad. Para construirla, Jurado se basó en testimonios reales de personas que pasaron por centros de acogida. “No hay mejor manera de contar su historia que a través de quienes han vivido esa realidad”, dice.

Corrupción y resistencia

El dinero y el poder lo mueven todo en Plomo en las alas, pero siempre hay quien no se deja comprar. Ese es Benegas. “Por más que intenten pararle los pies, él sigue adelante con la investigación. Porque es un buen tipo y, sobre todo, porque es un buen profesional”, explica Jurado.

Ganar el VII Premio Policía Nacional ha sido un gran impulso para la novela y para su autor. “Es un gran reconocimiento y, sobre todo, me permite llegar a más lectores”, admite.

Uno de los temas más complejos de la novela es la biomedicina y la investigación con células madre. Para Jurado, documentarse sobre esto fue lo más difícil. “Es un mundo complicadísimo, pero si quieres escribir sobre algo así, tienes que hacerlo bien”, dice.

Mantener el suspense sin pasarse de rosca

La clave para enganchar al lector, según Jurado, es saber dosificar la intriga. “Tienes que dejar la historia en un punto donde el lector quiera seguir, pero sin hacer trampas ni volverte loco con giros innecesarios”, explica.

Uno de los grandes temas del libro es el tráfico y la explotación de menores, y Jurado espera que Plomo en las alas haga reflexionar a la gente. “Ojalá genere debate, sobre todo en lo que tiene que ver con el poder público y las ONG’s protegidas”, apunta.

Porque si algo tiene claro este escritor es que hay muchas cosas en este mundo que necesitan ser contadas, aunque a algunos no les guste escucharlas.