Francisco, el Papa que puso a los pobres en el centro de la Iglesia

El sacerdote argentino Adrián Luis Santarelli, de la parroquia de Santo Tomás Moro, tiene una frase que ayuda a comprender a Francisco que no suelen destacar los medios de comunicación: "Las personas que viven en las villas de Buenos Aires son la gente que más fotos tiene de Bergoglio, más que la de cualquier otro barrio de la ciudad", destaca. “No solo eso, sino que se escapaba sin avisar a estas ciudades miseria y siempre que se desplazaba allí —muchas veces, por sorpresa— se negaba a poner límites temporales a la visita”, añade. Jadier Flores, un chaval de 22 años de las villas miseria, aseguró que "cientos de veces lo vi bajar del colectivo y caminar hasta la iglesia del barrio, como un vecino más".

Los pobres siempre han estado en el centro del papado de Francisco. “Ellos tienen mucho que enseñarnos”, recordó en su exhortación apostólica Evangelium Gaudium (2013). En particular, nos acercan al Cristo sufriente a partir de sus propios padecimientos actuales. “Podríamos definir la pobreza como una carencia: de bienes, de afecto, de inserción, de respeto….Y los pobres, ¿no sirven también como chivos expiatorios de los males de la sociedad?”, pregunta en modo retórico. Lo explicó en una entrevista de cien páginas titulada De los pobres al Papa, del Papa al mundo (diálogo), que publicó en 2023 la editorial Voz de papel. Cuando Bergoglio confiesa a algún creyente, siempre le pregunta si da dinero a los pobres. “Cuando me responden que no, les hablo con la mirada; a quienes contestan que sí, les pregunto si cuando dan limosna miran al pobre a los ojos. Ellos me responden: ‘¿Cómo? No entiendo…’. El primer modo de hacer sentir importante a esa persona es mirarle a los ojos. Y luego les pregunto si cuando dan limosna tocan la mano del pobre o la retiran enseguida, si hay ternura en su mirada y en su gesto”, comparte el santo padre.

Para su primera visita oficial como Papa, en verano de 2013, escogió una favela brasileña, la de Varginha en Río de Janeiro. Sus primeras palabras fueron reveladoras: “Es hermoso estar con ustedes”. Luego elaboró su mensaje: “El pueblo brasileño, especialmente las personas más sencillas, pueden dar al mundo una valiosa lección de solidaridad, una palabra a menudo olvidada u omitida, porque es incómoda”, explicó. El Papa se dirigió en primer lugar a la pequeña iglesia de San Jerónimo Emiliani, apóstol de los pobres, tan abundantes en este país donde más de 11 millones de personas , el 6 por ciento de la población, vive en favelas. La visita De Francisco no se quedó en bonitas palabras: también denunció que el barrio sufre carencia de infraestructuras, algo que les deja indefendsos frente a lluvias torrenciales, “sin que las autoridades ni siquiera estudien el problema para solucionarlo”.

Siempre con los pobres

En febrero de 2015, Francisco visitó un barrio de clase trabajadora en Roma, Tiburtina. De camino a una parroquia, pidió a sus ayudantes que le llevaran a la zona más pobre, un poblado donde se refugian inmigrantes sin recursos. “Salió del vehículo y la gente se sorprendió cuando le vieron frente a sus viviendas”, dijo el párroco Aristide Sana, que se trasladó a toda prisa al lugar cuando se enteró a último minuto de la parada imprevista del Papa. Las imágenes televisivas mostraron a Francisco rodeado de vecinos, en su mayoría de Perú y Ecuador. Salieron de sus hogares, hechos de cemento, madera y metal corrugado. Francisco conoce bien las zonas más pobres de la Ciudad Eterna: durante los famosos ‘Viernes de la Misericordia’, durante el Jubileo de la Misericordia, se dedicó a visitar lugares ‘en los márgenes’ de la capital.

El faro de Francisco para pensar sobre privaciones materiales es un español: San Ignacio de Loyola, que predicó que 'la pobreza de los eclesiásrticos es la madre y la muralla de la vida'

El pasado noviembre, durante la Jornada Mundial de los Pobres, Francisco compartió el siguiente mensaje en el transcurso una comida con personas desfavorecidas: “Un teólogo del siglo XX decía que la fe cristiana debe suscitar en nosotros una mística de ojos abiertos. No una espiritualidad que huye del mundo, sino, por el contrario, una fe que abre los ojos frente al sufrimiento y frente a la infelicidad de los pobres, para ejercitar la misma compasión de Cristo”, destacó. “Nos volvemos Iglesia de Jesús en la medida en la cual servimos a los pobres”, remató en su homilía durante la misa, en el Aula Pablo VI del Vaticano, a modo de mensaje fundamental,.

Además del santo de Asís del que tomó el nombre, el gran referente del Papa para estos asuntos es un español: San Ignacio de Loyola. De él aprendió que “la pobreza de los eclesiásticos es la madre y la muralla de la vida. ¿Por qué es una madre la pobreza? Porque engendra la generosidad, el don de sí a los demás. El hecho de vivir para los demás es una alabanza de Dios. Por eso es una madre. Y es una muralla porque defiende nuestra vida frente al Señor del Mundo, que son las riquezas. Si alguien ve a un eclesiástico rico, que rece por él, y si tiene posibilidad que hable con él. Es lo que puedo deciros a propósito de esta pregunta compleja de por qué es rica la iglesia”, señala.