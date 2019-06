Florencia Etcheves: "Quise hablar sobre el poder de los débiles"

Veinticinco años de carrera periodística dan para mucho, sobre todo si se trata de informar sobre crímenes. La realidad empuja hacia la novela, que es lo que le ha ocurrido a la argentina Florencia Etcheves, que regresa con su cuarta novela, Errantes, una historia que se vale de la muerte de cuatro adolescentes como gran telón de fondo de las sectas y cómo afectan por partida doble a las mujeres.

Periodista de éxito en Argentina, Etcheves retoma el crimen y la temática femenina. Ambos adquieren mayor profundidad en esta novela, que se vale del razonamiento criminal para colocar la lupa sobre el significado de un tipo de violencia. “Algunos crímenes nos permiten ver cómo funciona la lógica del patriarcado”, dice la escritora y periodista, que en visitó España para promocionar el libro.

Todo comienza con el hallazgo de una fotografía olvidada que hace una periodista en casa de su madre. Las muertes misteriosas de cuatro adolescentes y aparición de un exconvicto puesto en libertad construyen los pilares de Errantes, en cuyas páginas Etcheves construye un rompecabezas de historias aparentemente aisladas con un nexo común: un cascabel atado a una cinta negra. El trasfondo de las sectas cruza toda la historia.

Comenzó escribiendo libros peirodísticos, hasta que decidió volcarse de lleno en la ficción. Aunque sus tres novelas anteriores estaban protagonizadas por el policía Franciso Juánez, Errantes tiene como personaje central a Carmen Hidalgo, una periodista que actúa comopersonaje que investiga y esclarece. “En Argentina resultaría poco verosímil que un comisario o un policía se volcaran en una investigación con tanta libertad”, explica. “Esta es una historia que condensa distintas mecánicas criminales para reflejar la problemática real de las sectas", asegura Florencia Etcheves, que durante años ha sido presentadora de noticias especializada en sucesos y cuya protagonista es una mujer con la que comparte profesión.

Tras encontrar una foto antigua entre los recuerdos de su madre, Sonia, una mujer que decidió escudarse en el olvido para seguir viviendo, Hidalgo comienza a mirar hacia el pasado para descubrir qué ocurrió con la desaparición de un grupo de chicas. "En un país como Argentina en el que la memoria histórica es una virtud, la decisión de Sonia es heroica", asegura Florencia Etcheves, que comenzó a escribir la novela con una actriz como personaje principal.

Entrevistas a víctimas de sectas

Para construir su relato, Etcheves entrevistó a víctimas de sectas distintas y recurrió también a casos conocidos como el de Colonia Dignidad en Chile o el asedio de Waco en Texas para dibujar una secta que, asegura, "tiene la misma esencia que todas, aunque utilice mecanismos distintos para anular la voluntad.Quería hablar sobre el poder de los débiles y analizar si cuando muchos débiles se juntan pueden conformar un poder lo suficientemente fuerte como para torcerle el brazo a los poderosos".

Además de periodista, Florencia Etcheves se denomina a sí misma activista por los derechos de la mujer. Es de sobre conocida su participación en el movimiento a favor de la legalización del aborto en Argentina, según ella "un grupo de supuestas débiles que nos hemos juntado para demostrar su valía".

Aunque sus novelas anteriores -La virgen de tus ojos (2012), La hija del campeón (2014) y Cornelia (2016), que será adaptada al cine- componen una serie están protagonizadas por el inspector Francisco Juánez, Etcheves no se plantea una saga a partir del personaje de Carmen Hidalgo porque "no tiene alma de investigadora, su motivación es personal y no profesional". Alejada del periodismo, que dejó tras una larga carrera para escribir ficción, Etcheves compagina su actividad creativa con su militancia en los movimientos a favor de los derechos de las mujeres.