El fin del abuso digital en las aulas: vuelve el protagonismo del libro

El pasado 19 de marzo la Comunidad de Madrid anunció que el próximo curso escolar, 2025/26, será la primera región de España que haga desaparecer de sus colegios el uso individual de dispositivos digitales en alumnos de Educación Infantil y Primaria, sin vulnerar la adquisición de las competencias digitales. La medida afectará a colegios públicos y concertados, que supone 2.000 centros con más de medio millón de estudiantes y también a los maestros, que tampoco podrán programar tareas en las que tengan que utilizar tablets, ordenadores, móviles o similares fuera del horario escolar.

El uso de la tecnología será moderado, compartido -entre dos o tres alumnos-, pedagógico y gradual. En la etapa de 0 a 3 años no habrá ningún contacto con las pantallas, de 3 a 8 años -Infantil y 1º y 2º de Primaria- habrá un uso supervisado de los dispositivos de una duración de una hora a la semana, en 3º y 4º de Primaria de una hora y media a la semana y en 5º y 6º de dos horas a la semana. En la ESO -13 a 16 años- el criterio dependerá del colegio o instituto en función de las características y madurez de sus alumnos, la materia y la metodología. Habrá excepciones en algunos caso como los alumnos con necesidades específicas de apoyo que necesiten de materiales digitales, que así lo manifieste un informe psicopedagógico.

Esta medida intrusiva parece haber sido bien recibida por parte de padres y profesores. Al margen de la polémica clásica de pantallas sí o no, continúa el eterno debate de las nuevas metodologías. Después del boom en el que se puso en alza lo “nuevo”, ahora viene la época de lo “bueno”. Luri habla en estos términos para dejar claro que no se trata de innovar por innovar, si que tiene que aportar. Las habilidades básicas en la educación Primaria que tiene que desarrollar cualquier metodología se pueden reducir a algunas habilidades lingüísticas básicas para que sea “buena”: leer, escribir, escuchar y hablar. Hay otras muchas habilidades como el cálculo, la atención, el razonamiento... Pero desarrollando éstas cuatro que son las fundamentales, podremos alcanzar fácilmente las demás.

La lectura es la primera y más importante

El momento ideal para comenzar a leer es cuando el cerebro del niño está preparado para esta actividad. Es decir, cuando muestra interés y capacidad para empezar a leer las primeras palabras de los rótulos de las tiendas, títulos de libros o pantallas. Enseñarle a leer antes de tiempo no supone que aprenda a leer mejor y más rápido. Es más, nunca compensa forzar el comienzo de la lectura, ya que es un proceso imposible de llevar a cabo si neurológicamente no ha despertado de manera natural. Como dice el psicólogo y orientador Hernández Pallarés: “Enseñar a leer antes de los cuatro o cinco años es biológicamente precipitado y potencialmente contraproducente en muchos casos”. Cada lector lleva su ritmo y por eso unos empiezan a leer en los últimos años de Infantil, otros en 1º y como tarde en 2º de Primaria.

A estas edades y en curso posteriores es muy importante que las madres, los abuelos, los profesores... Lean en voz alta con una adecuada entonación y haciendo las pausas marcadas, para que escuchen cómo debe ser una lectura bien llevada a cabo. Este ejemplo sirve de modelo para aprender a leer bien en voz alta, y es muy necesario a esta edad.

La revolución intelectual de un alumno o dicho de otra manera, el curso esencial en la vida del novel lector es 3º de Primaria, como nos cuenta el filósofo y pedagogo Gregorio Luri. ¿Por qué? Porque en ese curso los alumnos pasan de “aprender a leer” a “aprender leyendo". Esto tiene una repercusión muy importante, porque las competencias lingüísticas de un lector acaban generando trayectorias muy diversas, según el nivel que posean. A tenor del dominio lingüístico de ese momento, aumentará su rendimiento académico o se estancará. La clave está en la riqueza de su vocabulario. Por lo que la inversión más importante en este curso, y para el futuro, es potenciar la adquisición de nuevas palabras para aumentar la comprensión lectora.

Los cursos de 5° y 6º de Primaria son cursos fundamentales para consolidar la lectura como herramienta de aprendizaje y también para desarrollar el gusto por ella. En todo caso, es esencial para el fomento de la lectura tener clara una estrategia global, como ya hemos ido insinuando, entre colegio, casa y amigos. Como dice Hernández Pallarés, el desarrollo lector no acaba en los primeros años de la Primaria, sino 10 años después del comienzo del proceso. Es decir, aproximadamente en 4º de la ESO, porque la mielinización de las neuronas es un proceso largo y necesario para leer bien, y no acaba hasta esa edad. Por lo tanto, durante toda la Educación Obligatoria podemos mejorar nuestra capacidad lectora.

Un ejemplo de método de escritura “nuevo” y “bueno”

Todo comenzó en una escuela de Staten Island de New York que padecía fracaso escolar, como tantas otras. Un día de claustro los profesores detectaron que uno de los males de sus alumnos era que no sabían razonar y decidieron buscar un método que les sirviera para enseñar a pensar. Después de mucho indagar, encontraron un método adecuado, creado en una escuela de monjas católicas en los años 50 del siglo pasado, consistía en pensar gracias a la escritura. La escuela estadounidense reelaboró y actualizó el sistema, poniendo en marcha el método en su colegio, además de impartir cursos de su muestra en práctica y escribir un libro, como se explica en su web.

El filósofo, pedagogo y escritor, Gregorio Luri, el gran descubrimiento que ha supuesto el evidente método de The Writing Revolution (TWR) y nos cuenta que para aprender a redactar no basta con leer mucho y bien, hay que practicar la escritura. Cuando nos enfrentamos al folio en blanco, a escribir “nuestra ideas”, éstas se aclaran y definen. Porque escribir no es solo transmitir ideas, como muchos piensan, sino también una forma de tenerlas. La escritura además es una manera de poner a prueba nuestros pensamientos. La idea fundamental de este método consiste en poner negro sobre blanco nuestros pensamientos, como manera de confrontar ideas. Porque cuando escribimos razonamos.

El método TWR parte de la elaboración de oraciones, que son la base de todo lo escrito. Para su redacción utilizamos conectores, que son palabras clave que nos sirven para unir ideas. Partiendo de éstas pasamos a los párrafos y después a textos. Las dos fases más importantes de este proceso de escritura son, la planificación y la revisión. Este método para escribir, en el fondo, es una manera de clarificar ideas y de estudiar cualquier materia, que se complementa con la lectura.

En un artículo titulado “La necesidad de una instrucción explícita para enseñar a los estudiantes a escribir bien”, de Judith C. Hochman y Natalie Wexler, autoras del Libro The Writing Revolution, dicen: “La suposición ha sido que si los estudiantes leen lo suficiente, simplemente aprenderán a escribir a través de una especie de ósmosis. Pero escribir es lo más difícil que les pedimos a los estudiantes que hagan, y la evidencia es clara de que muy pocos estudiantes se convierten en buenos escritores solos. Muchos estudiantes, incluso en el nivel universitario, tienen dificultades para construir una oración coherente, y mucho menos un ensayo fluido y coherente”. Esta idea que parece evidente, no lo es para muchos profesores de todos los niveles educativos. En el mismo artículo, más adelante, refuerza este pensamiento cuando dice: “Así como los buenos lectores no son necesariamente buenos escritores, los estudiantes que pueden hablar de manera coherente aún pueden escribir de manera incoherente”. La conclusión es clara: hay que aprender a redactar.

El método no consiste sólo y exclusivamente en enseñar a redactar, ya que va más allá. Permite aprender cualquier materia, ya que cuando escribimos reelaboramos las ideas que estamos asimilando y las consolidamos al hacerlas propias con nuestra personal escritura. Pero sobre todo es una manera de pensar, ya que en las incongruencias de nuestra redacción estamos depurando y generando nuevas ideas.

El método puede servir para resolver problemas de matemáticas, para razonar en filosofía o para entender conceptos de cualquier materia. También como manera de asimilar otra lengua, alcanzando una profunda inmersión, además del aprendizaje que nos pueda prestar un estancia en el extranjero.

Es la gran asignatura pendiente de la escuela sin duda alguna, aprender a hablar en público. Requiere el buen ejemplo de los adultos, algunas indicaciones y correcciones, pero sobre todo práctica. Algunas maneras clásicas para facilitar que en la escuela aprendan a expresarse bien son memorizar y recitar poesías, representar personajes en una obra de teatro o en un sencillo diálogo, exponiendo un tema de alguna asignatura, lo que supone además una mayor profundización en la materia. Enseñar a argumentar y a exponer sus ideas es una buena manera de facilitar que estén en el debate público. Un programa de radio o la grabación de un podcast es otra gran manera de vocalizar y expresar pensamientos. Existen múltiples concursos de teatro, retórica y podcast que ayudan a motivar a los alumnos.

Los profesores de Primaria pueden facilitar la escucha atenta de sus alumnos, despertar el gusto por la lectura y aumentar la atención y el interés, hablando y explicando bien de múltiples temas. Dice Gregorio Luri en su libro Sobre el arte de leer. 10 tesis sobre la educación y la lectura al respecto: "Los maestros deben hablar mucho en clase y, sobre todo, deben hablar muy bien. Nada nos impide hablar con los más pequeños de mitología, de leyendas, de geografías lejanas, de Mesopotamia, de historia, de biografías, de refranes, de juegos de palabras, de los grandes acontecimientos que recuerda periódicamente el calendario, de matemáticas, contar chistes, cantar canciones, leer en voz alta, aprender poemas de memoria o representar pequeñas escenas teatrales. El juego con la propia lengua contribuye significativamente a la predisposición favorable del niño hacia la lectura".