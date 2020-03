Todos los festivales que se han cancelado por el coronavirus y los que siguen adelante

La crisis del coronavirus, que ya ha dejado más de 400 fallecidos y más de 11.000 contagios en el país, está suponiendo un duro golpe a cada sector económico. En el caso de la cultura, desde el cierre de museos a la ópera, hasta el incesante impacto en el cine y la música. En concreto, ya hay varios festivales de música que han tomado la decisión de cancelar o aplazar sus ediciones.

Esta puede ser una de las temporadas más complicadas para los eventos musicales más esperados del año. Con el tiempo estival, las ciudades preparan sus calles y recintos para los festivales de música, que dejan grandes sumas de ingresos. Sin embargo, el Covid-19 afectará directamente a estos conciertos y varios ya se han visto obligados a cancelar o aplazar sus actividades, tanto a nivel nacional como internacional.

Tomorrowland Winter

Las organizaciones de festivales internacionales de gran envergadura como el Tomorrowland Winter 2020, la edición invernal y alpina de este evento de música electrónica, ha anunciado la cancelación del mismo. Estaba previsto que se celebrase entre los días 14 y 21 de marzo en los alpes franceses, concretamente en la estación de esquí Alpe d'Huez.

Para esta cita, se esperaba la asistencia de un público de alrededor de 25.000 personas que verían, entre otros, a DJs de calado internacional como Djibril Cissé, Afrojack, Hush Hefner y Steve Aoki.

Coachella

Otro gran festival de música que ha decidido, en este caso, aplazar su próxima edición ha sido el Coachella (California). De esta manera, no celebrará su próxima edición en el mes abril como estaba previsto. No obstante, sí lo hará, previsiblemente, el próximo mes de octubre.

Así, las nuevas fechas de Coachella, que tiene lugar durante dos fines de semana, serán el 9, 10 y 11 de octubre, y el 16, 17 y 18 de ese mismo mes. En un principio, este evento iba a ser en primavera, del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril.

A este festival acudirán artistas como Frank Ocean, Travis Scott, Rage Against the Machine, Calvin Harris, Thom Yorke y Lana del Rey, artistas que por el momento no han anunciado cambios.

Asimismo, hace unas semanas se anunció que dos de los eventos musicales más importantes de EEUU, el festival SXSW de Austin (Texas) y el Ultra Music Festival de Miami (Florida), también han sido cancelados por el mismo motivo.

Festivales cancelados en España

En España, ha sido aplazado el San San Festival, que se iba a celebrar los próximos 9, 10 y 11 de abril y ahora lo hará, previsiblemente, los próximo 9, 10 y 11 de octubre en Benicàssim (Alicante). Para esta edición, estaba previsto que actuasen artistas como Leiva, Dorian, Zahara o Miss Cafeina, entre tantos.

Por otro lado, el Guitar BCN ha tenido que aplazar ocho de sus conciertos, entre ellos, los de Second, que será el próximo 24 de abril si las circunstancias lo permiten; el de India Martínez, que será el 17 de mayo; el concierto de Nil Moliner, que tendrá lugar el 21 de junio; y el de El Kanka, que será el 13 de noviembre.

Por su parte, otros festivales como el Madrid Pop Festival, que estaba previsto para los días 13 y 14 de marzo en la capital; el Festival locos por la música, que iba a celebrarse el 14 de este mes en Vitoria-Gasteiz; el Marea Rock, que tendría lugar esa misma fecha en Alicante; o el Iruña Rock, que iba a ser los días 19, 20 y 21 de marzo en Pamplona, también se han visto obligados a cancelar sus ediciones por el momento.

Mad Cool, Primavera Sound, BBK...

Por contra, la mayoría de los festivales continúa con su actividad hasta nuevo aviso. Los más importantes del país se están acogiendo al comunicado enviado por la Asociación de Promotores Musicales (APM), que indicó que, por el momento, se "seguirán los protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad que insiste en que la situación en España continúa en fase de contención reforzada".

Desde la organización del Mad Cool, por ejemplo, aseguran a 'Vozpópuli' que seguirán esos protocolos pero que, por el momento, se "mantiene el desarrollo del festival programado para el próximo mes de julio, al igual que se mantiene el calendario de festivales y conciertos establecidos en el resto del país".

Esperan, así, que en julio, la situación haya mejorado. Su celebración está prevista para los próximos días 8, 9, 10 y 11 de julio, fechas en las que también tendrá lugar el BBK de Bilbao.

"Estudian otras posibilidades"

En el caso del Primavera Sound, otra de las grandes apuestas del periodo estival, la organización ha colgado comunicados en castellano, catalán e inglés, informando de que "a día de hoy" su "principal objetivo es garantizar la seguridad y bienestar del público, artistas y de todas las personas involucradas en el festival".

"Por el momento, seguiremos trabajando desde casa en la planificación y organización de las ediciones de este año", dicen. Aún así, anuncian que, de la mano de las autoridades sanitarias, están "estudiando otras posibilidades para que los festivales [Barcelona y Porto] puedan celebrarse este año".

Esta edición está prevista para los próximos días 3, 4, 5, 6 y 7 de junio en Barcelona y del 11 al 13 de junio en Porto (Portugal).