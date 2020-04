Los promotores musicales denuncian que la "inacción" del Gobierno pone "en peligro" al sector

La Asociación de Promotores Musicales (APM) considera que el plan de 'desescalada' del Gobierno deja fuera "prácticamente a la totalidad de la música en directo" y exigen que, con "urgencia", se establezca una fecha para la vuelta de los conciertos en vivo y festivales con "aforo completo" para poder estar amparados por el marco legal.

La industria musical aún está a la espera de que el Ejecutivo marque una fecha para saber "cuándo se van a poder celebrar conciertos y festivales". De esta manera, aseguran, podrán comenzar a trabajar, tomar decisiones y, si lo necesitan, "cancelar o aplazar" estos eventos y comunicarlo al público.

Asimismo, piden aplicar el concepto de fuerza mayor y saber las medidas concretar y plazos para así poder estar amparados por el marco legal. Desde la APM aseguran que necesitan que se aplique la fuerza mayor hasta que la actividad no vuelva a la normalidad para poder aplicar, por ejemplo, ERTEs, si lo ven necesario.

La asociación recuerda que la industria del directo es un motor cultural y económico de España del que dependen 300.000 profesionales de forma directa o indirecta. Además, señala que "la inacción del Gobierno pone en peligro" la continuidad de los festivales, conciertos y giras que "han dado prestigio internacional a la marca España".

Es inviable realizar eventos multitudinarios con una reducción del aforo, ya que no se cubre ni el importe de la producción"

Tras varias reuniones y vaivenes del Ministerio de Cultura, dirigido por José Manuel Rodríguez Uribes, los promotores denuncian que siguen sin tener respuestas claras para el sector. De hecho, desde la APM se afirma que las medidas solo añaden confusión e inseguridad jurídica y laboral a todas las empresas.

Fases de la 'desescalada' para la música

El Gobierno de Pedro Sánchez comunicó este martes que dentro de las cuatro etapas de su protocolo de 'desescalada', podrían volver a celebrarse espectáculos en la fase 1 en salas con menos de 30 personas y un tercio del aforo, así como al aire libre con menos de 200 personas y siempre con el público sentado.

En la fase 2, se mantendría el tope de un tercio de la capacidad del aforo, pero subirían en espacios cerrados hasta un máximo de 50 personas y a 400 en eventos al aire libre si el público está sentado.

A partir de las fase 3 llegarían a la mitad del aforo del recinto, con menos de 80 personas en salas y con menos de 800 personas en el exterior, todas sentadas, cuotas que para la mayoría del sector no cubrirían ni los costes de producción de los eventos ya organizados.

Los eventos multitudinarios son "inviables"

"Es inviable realizar eventos multitudinarios con una reducción del aforo, ya que no se cubre ni el importe de la producción", ha recalcado la asociación. Los promotores aseguran que no pueden organizar conciertos de miles de personas con solo un tercio del público porque no pueden "hacer un sorteo" para ver quienes podrán ir y quienes perderán su entrada.