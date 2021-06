El Festival de Cannes está de regreso y esta es una de las mejores noticias para el cine internacional. Después de año y medio de pandemia a causa de la covid, en el que el festival se vio obligado a cancelar su edición de 2020, el escaparate más importante del universo cinematográfico vuelve a la carga con una jugosa edición en la que competirán por la Palma de Oro grandes nombres, entre los que destacan los de Asghar Farhadi, Paul Verhoeven, Mia Hansen-Love, Jacques Audiard, Nanni Moretti o Wes Anderson.

Lamentablemente, España no estará representada ni en la sección oficial ni en ninguno de las otros apartados que el director del festival, Thierry Frémaux, ha desgranado este jueves en rueda de prensa. La 74 edición del Festival de Cannes, más tarde de lo habitual, tendrá lugar entre el 6 y el 17 de julio y contará con estrictas medidas sanitarias para evitar contagios. Entre ellas, la renovación cada 48 horas de la prueba PCR para todos los acreditados.

Sin duda, la ausencia española es una mala noticia para el cine nacional y en cierto modo también un tirón de orejas para el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, al que le toca analizar por qué la falta de películas nacionales en los grandes eventos del cine empieza a ser una constante que solo interrumpen grandes nombres -ya consagrados, eso sí- como Pedro Almodóvar, presente en la edición de 2019, o Fernando Trueba -único español seleccionado para competir en 2020 con una cinta que, sin embargo, era una producción colombiana-, así como excepciones como las de Óliver Laxe y Albert Serra.

Al margen de esta cuestión, lo cierto es que la selección para Cannes 2021 es muy potente y cuenta en su Sección Oficial a competición con algunos nombres imprescindibles del mejor cine contemporáneo, según recoge Vozpópuli. Así, destacan Benedetta, de Paul Verhoeven; Bergman Island, de Mia Hansen-Love; Paris 13th District, de Jacques Audiard; The french dispatch, de Wes Anderson; Tre piani, de Nani Moretti; Tous s'est bien passé, de François Ozon; o A heros, de Asghar Farhadi.

Asimismo, entre las películas candidatas a la Palma de Oro también se encuentran Annette, de Leos Carax -cinta de inauguración-; The story of my Life, de ldikó Enyedi; Drive my car, de Ryusuke Hamaguch; Flag Day, de Sean Penn; Ahed's knee, de Navad Lapid; Casablanca beats, de Nabil Ayouch; Compartment No. 6, de Juho Kuosmanen; The worst person in the world, de Joachim Trier; Le fracture, de Catherine Corsisi; The restless, de Joachim Lafosse; Lingui, de Mahamat-Saleh Haroun; Memoria, de Apichatpong Weerasethakul; Nitram, Justin Kurzel; France, Bruno Dumont; Petrov's flue, de Kirill Serebrennikov; Red rocket, de Sean Backer; y Titane, de Julia Ducournau.

Festival de Cannes: fuera de competición

Al margen de los filmes que optan a la Palma de Oro, máximo galardón del festival, destacan también las premieres de Jane par Charlotte, el debut en la dirección de la actriz francesa Charlotte Gainsbourg, hija de Serge Gainsbourg y Jane Birkin; In front of your face, de Hong Sang-Soo; Deception, de Arnaud Desplechin; o JFK revisited: through the looking glass, de Oliver Stone. Además, fuera de competición también se podrán ver The Velvet Underground, de Todd Haynes, o Stillwater, de Tom McCarthy, el director y guionista de la oscarizada Spotlight.

En cuanto a la sección Un Certain Regard, que pretende reconocer el talento joven y fomentar las obras innovadoras, entre los cineastas presentes se encuentran los debutantes en la dirección C.B. Yi, Gessica Généus, Valdimar Jóhansson, Teodora Ana Mihai, Na Jiazuo y Laura Wandel. Junto a ellos, también se encuentran Justin Chon, Alexey German Jr. o Tatiana Huezo, única representación iberoamericana en esta edición del Festival de Cannes.