La historia del Woodstock: el fin de un festival que contó con The Who, Janis Joplin o Jimi Hendrix

No es el primero ni será el último, pero lo cierto es que que un festival con 50 años de historia y que ha visto subir a sus escenarios a rostros como los de Jimi Hendrix, Janis Joplin o The Who tenga que cancelar una edición días antes de su comienzo no es buena noticia. El Woodstock Festival de Bethel (Nueva York) ha confirmado que su medio siglo de historia no tendrá celebración.

Ha sido la propia organización del evento estival la que ha asegurado que a pesar de haber realizado "los máximos esfuerzos", el festival que habían planeado "ha sido cancelado". "Le damos las gracias a todos los artistas, fans y promotores que han aguantado con nosotros", dicen.

Problemas con el Woodstock Festival

El cofundador del festival Michael Lang ha asegurado que están "tristes por la serie de imprevistos que han hecho imposible celebrar el festival". Y es que, Lang se refiere a una serie de hechos que han ido desinflando la idea de que 50 años después se celebrase de nuevo el verano del amor.

En un origen, el evento iba a tener lugar en Watkins Glen, también en Nueva York, no obstante, esta hizo público que no permitirían la celebración del festival porque no se cumplían los permisos esenciales.

La organización trató de que se celebrase en Vernon Downs, pero tampoco fue posible. Aquí, aseguran desde la organización, intentaron "tomar otro camino para no cancelar el festival".

Al final, el Woodstock tendría lugar en Merriweather Post Pavilion (Maryland). En esta ocasión, fueron los propios artistas los que renunciaron a formar parte del cartel.

La organización del festival asegura que "la desafortunada disputa" con su socio financiero y "las resoluciones legales" les pusieron en "una situación crítica".

En esta edición, que se iba a celebrar del 16 al 18 de agosto, el cartel del evento contaba con artistas como Miley Cyrus, The Killers, Imagine Dragons, The Black Keys, Jay-Z y Santana, entre otros.

Este último, ya estuvo en su edición original, en la que compartió programación con otros como Joe Cocker, Joan Baez, Neil Young y Creedence Clearwater Revival, además de los ya mencionados.

Qué es el Woodstock Festival

El evento que a finales de los 60 congregó a personas y a artistas de toda índole espera que este momento les sirva para "reforzar los valores de compasión, dignidad humana y la belleza de la diversidad que abrazó al festival en el año 1969".

Y es que de esa fecha data el Woodstock Festival. En 1969, un grupo de hippies amantes de la música rock celebró desde el 15 hasta el 18 de agosto tres jornadas en una granja de 240 hectáreas en Bethel, un pueblo del condado de Sullivan (Nueva York) en el que ahora se cuentan alrededor de 4.200 habitantes.

En esos tres días de rock, drogas y sexo, Woodstock contó con 32 actuaciones con las que logró albergar a unas 400.000 personas. Asistentes que se encontraban en un momento delicado de la historia: una generación que pregonó la paz en una sociedad harta de las guerras -en pleno conflicto armado en Vietnam- y se posicionó en contra de lo establecido.

Así, el evento de Bethel se convirtió en un momento clave para el movimiento hippie en EEUU. Fue grabado y la cinta se hizo con el premio Oscar a mejor documental de 1970.

Sexo, drogas, rock n' roll y muertes

Se recoge que en esas noches, además de la música, también fueron protagonistas las drogas y el sexo. El LSD y la marihuana estaban a la orden del día y todo ello con rostros legendarios del séptimo arte que proclamaban la paz.

Además, durante la inauguración de este festival murieron tres personas, una por una sobredosis de heroína.