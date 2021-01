Fellini: ignorado por la izquierda, incomprendido por la Iglesia

Federico Fellini es uno de los directores imprescindibles del cine italiano, junto a nombres como los de Michelangelo Antonioni, Roberto Rossellini, Pier Paolo Pasolini, Vittorio de Sica, Bernardo Bertolucci o Luchino Visconti. Sin embargo, no siempre recibió el reconocimiento y el apoyo que años más tarde y de manera unánime le brindó el mundo del cine. El maestro del neorrealismo italiano, ganador de cinco premios Oscar, entre ellos el honorífico en reconocimiento a toda su carrera, fue más admirado durante un tiempo en territorios como Francia que en su propio país natal, donde la izquierda lo ignoró y lo desterró, y donde la Iglesia católica no comprendió sus preocupaciones espirituales. Ahora, el documental 'Fellini de los espíritus' aborda el lado más místico de esta figura imprescindible del cine y la acogida que tuvieron sus películas.

Fellini adoraba el misterio y así lo transmitió en una de sus películas más icónicas: 'La dolce vita' (1960), protagonizada por Marcello Mastroianni, Anita Ekberg y Anouk Aimée, y galardonada con la Palma de Oro en el Festival de Cannes. La cinta, que supuso un éxito y que está considerada hoy una obra maestra, tenía para el director una clara inspiración cristiana, tal y como destaca este documental, y el propio Pasolini detectó elementos católicos en esta película tan compleja. Sin embargo, la cinta dividió al mundo católico y, mientras que los jesuitas la defendieron, el entonces arzobispo de Milán, Giovanni Batisti Montini, y más tarde Papa Pablo VI, mostró una fuerte oposición. Fellini "lloró" al comprobar la falta de comprensión de la Iglesia hacia su película, en la que reflexionó sobre la pérdida de trascendencia de lo que luego fue la sociedad del espectáculo.

No obstante, la película que refleja la relación del director con la religión es 'La strada' (1954), protagonizada por Anthony Quinn y Giulietta Masina, la esposa de Fellini. En el Festival de Venecia, donde fue candidata al León de Oro y ganó el León de Plata a la mejor dirección, esta cinta tuvo una gran recepción por parte de la prensa francesa, y más tarde fue galardonada con el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. En su país, en cambio, la izquierda no la acogió con el mismo fervor.

El humor desvirtúa las cosas importantes de la vida. Fellini siempre veía las cosas de manera sarcástica. A mí siempre me hacía sonreír, pero claro, un marxista no puede sonreír", afirma Terry Gilliam

Sobre este asunto, uno de los cineastas invitados en este documental, el estadounidense Terry Gilliam ('Doce monos'), destaca que a Fellini "casi siempre le machacaban". "¿Era porque Fellini entretenía demasiado? Tenía sentido del humor, no eran películas taciturnas. Y si eres marxista... Es como lo que pasa ahora. Ya no se puede hacer broma de nada. El humor desvirtúa las cosas importantes de la vida. Fellini siempre veía las cosas de manera sarcástica. A mí siempre me hacía sonreír, pero claro, un marxista no puede sonreír", apunta el cineasta y antiguo miembro de los Monthy Python.

Psicoanálisis, LSD y espiritismo

Federico Fellini no tenía "padres" artísticos y tampoco reconocía ninguna influencia. Sin embargo, sentía atracción por el psicoanálisis y considera a Carl Gustav Jung una especie de "científico vidente" que fue capaz de tocar "las cuerdas más profundas y sagradas del misterio humano". Aunque el cineasta no tuvo nunca la intención de convertir '8 1/2' (1963), su película sobre la crisis creativa, en un relato psicoanalista, sí pensaba que el interior del hombre podía ser abordado por el arte y por la ciencia. "Cada uno de la manera que sabe, la mía es con la cámara", señala el director en una entrevista que recoge este documental, que se podrá ver en cines y en plataformas a partir de este viernes día 22. Pero lo cierto es que Fellini siempre llevaba consigo al psicoanalista junguiano Ernst Bernhard, e incluso los críticos de cine coinciden en su mayoría en que '8 1/2' no existiría sin él, puesto que la pauta de la película es una sesión de psicoanálisis.

Fellini también sentía una fuerte atracción hacia los sueños, lo espiritual, lo oculto y lo extrasensorial, lo que le llevó a probar el LSD. Su experiencia con el ácido lisérgico no fue tan especial como esperaba y en cierto modo incluso le decepcionó. Según sus propias declaraciones, que recoge esta película, los médicos le transmitieron que "los artistas que viven siempre en la imaginación" no notan tanto los efectos de esta droga como otras personas. Su sed de experiencias nuevas, más allá de lo elemental, le llevaron también a practicar sesiones de espiritismo, en las que, según algunos testimonios, sufría mucho, al tiempo que acudía también a tarotistas, quienes afirmaban que el cineasta tenía el "don de leer el interior del alma".

Los sueños eran para Fellini lo más "sincero" de la mente humana, por lo que se resistía a interpretaciones corrientes. Según destaca el actor y director italiano Roberto Benigni en este documental, este era el motivo por el que prefería a Jung antes que a Freud. "Jung te lleva al borde del abismo y te invita a mirar", apunta. El propio Fellini señaló que no había "nada más auténtico y relevante en la realidad física que la persona que sueña", aunque, al mismo tiempo, añadía que "el sonador es un visitante en su propio sueño".