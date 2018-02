La publicación de la lista de nominados a los Oscar 2018 ha dado lugar a todo tipo de especulaciones acerca de quién será el gran vencedor de la noche. En un principio, la cinta de Guillermo del Toro, ‘La forma del agua’, y la de Christophen Nolan, ‘Dunkerque’, parecían ser las favoritas por acumular el mayor número de nominaciones, 13 y 8, respectivamente. Sin embargo, después de que los expertos hicieran sus predicciones, todo es posible en esta 90 edición de los Oscar.

La lista de nominados a los Oscar 2018 se caracteriza por ser una de las más diversas hasta la fecha, con una fuerte presencia afroamericana y femenina. Uno de los hitos de esta edición lo marca la cineasta Rachel Morrison, al convertirse en la primera mujer nominada en la categoría de mejor fotografía por ‘Mundbound’. La cantante Mary J. Blige también hace historia este año, al ser la primera vez que una mujer negra está nominada en múltiples categorías en una misma edición.

Favoritas a mejor película para los Oscar 2018

La opción más obvia para hacerse con el Oscar más codiciado es la cinta de Guillermo del Toro, ‘La forma del agua’, después de haber hecho las delicias de la crítica y ganar el premio Producers Guild, considerado el predictor más fiable para esta categoría. Este cuento de fantasía también se vio reforzado en los Globos de Oro, haciéndose con los principales galardones a los que optaba.

Sin embargo, algunos expertos apuntan a otra candidata para coronarse como mejor película de esta edición: ‘Tres anuncios en las afueras’, la comedia negra de Martin McDonagh, que está nominada en siete categorías, se ha convertido en una de las favoritas de última hora. No obstante, la cinta se encuentra en el centro de la polémica después de ser acusada de plasmar frívolamente la brutalidad policial contra la población negra, lo que dificulta su victoria. Puede que la Academia opte por evitar darle el galardón para así no volver a enfrentarse a las críticas recibidas en el pasado por su falta de diversidad.

Favoritas a mejor dirección para los Oscar 2018

La experiencia reciente nos indica que los premios a mejor película y mejor dirección no tienen por qué coincidir. De hecho, en los últimos cinco años, sólo una cinta ha logrado hacerse con los dos galardones. Fue ‘Birdman’, en 2015. En esta edición, la favorita en esta categoría, ‘Dunkerque’, no figura como potencial ganadora a mejor película.

‘Dunkerque’, la segunda cinta más nominada de los Oscar 2018, parecía ser una de las candidatas más fuertes. Sin embargo, después de que los expertos hicieran sus predicciones, parece que la única de las categorías principales que puede ganar es la de mejor dirección. Y es que el director de esta cinta, Christopher Nolan, nunca ha recibido un Oscar a pesar de su larga y reputada carrera en Hollywood, por lo que ésta es la oportunidad perfecta para que la Academia reconozca su trabajo.

La única candidata que puede hacer frente a la cinta de Nolan en esta categoría es ‘La forma del agua’, ya que su director, Guillermo del Toro, tampoco ha recibido nunca un Oscar a pesar de ser uno de los cineastas más aclamados por la crítica.

Favoritas a mejor actriz para los Oscar 2018

Esta es una de las categorías más disputadas de esta edición, con Frances McDormand, Saoirse Ronan y Sally Hawkins como opciones fuertes. Sin embargo, su recalcable victoria en los Screen Actors Guild Awards hace de McDormand la opción más obvia para hacerse con el Oscar. La actriz, que ya fue galardonada en 1997 por ‘Fargo’, hace un increíble trabajo interpretativo al meterse en la piel de Mildred Hayes, la madre coraje de ‘Tres anuncios a las afueras’.

Sin embargo, el poderoso discurso de McDormand en la ceremonia de los SAG Awards, en el que pedía que se reconociese el trabajo de los actores más jóvenes, puede volverse en su contra, ya que la protagonista de ‘Lady Bird’, Soirse Ronan, es otra de las favoritas de la crítica para ganar el Oscar. Tampoco se debe olvidar que en esta categoría también se encuentra nominada Meryl Streep por su trabajo en 'Los papeles del pentágono', de Steven Spielberg. La veterana de los Oscar no figura como favorita pero la Academia ya ha demostrado su predilección por ella en muchas ocasiones.

Favoritos a mejor actor para los Oscar 2018

Los expertos apuntan a que la Academia reconocerá la trayectoria del veterano Gary Oldman otorgándole este premio, que sería el primer Oscar de su carrera. El actor hace un trabajo impecable en ‘El instante más oscuro’ al convertirse en el primer ministro británico Winston Churchill, y ya ha logrado cosechar varios premios gracias a él.

No obstante, Oldman se enfrenta a una dura competencia. Daniel Day-Lewis también está nominado, y es el actor con más premios Oscar hasta la fecha. Además, todo apunta a que su trabajo en ‘El hilo invisible’ será su despedida en la industria, por lo que puede que la Academia le otorgue la estatuilla a modo de homenaje.

Favoritas a mejor actriz de reparto para los Oscar 2018

La clara favorita de esta categoría es Allison Janney gracias a su papel como LaVona Fay Golden, la madre maltratadora de la patinadora Tonya Harding en la biopic ‘Yo, Tonya’. La actriz es una leyenda de los premios Emmy, pero todavía no ha cosechado ningún Oscar, por lo que puede que la Academia le conceda esta vez el reconocimiento que merece.

Sin embargo, su papel pierde fuerza al compararlo con el de otras candidatas. Tanto Mary J. Blige en ‘Mudbound’ como Laure Metcalfe en ‘Lady Bird’ hacen de madres en sus respectivas películas, con enfoques que podrían resultar más interesantes que el de LaVona en ‘Yo, Tonya’. Sin embargo, la larga carrera de Janney y sus victorias en otras entregas de premios de esta temporada hacen que su victoria resulte casi obvia.

Favoritos a mejor actor de reparto para los Oscar 2018

Hasta el momento, Sam Rockwell parecía ser la opción más fuerte para ganar el Oscar a mejor actor de reparto, ya que se ha llevado la mayoría de los premios a los que optaba por su papel en ‘Tres anuncios en las afueras’. Sin embargo, la controversia que rodea a la película puede hacer que pierda contra el otro gran favorito de esta categoría, Willem Dafoe, considerando que el personaje de Rockwell, un violento policía, está en el centro de la polémica.

Favoritas a mejor guion original para los Oscar 2018

La candidata favorita para ganar este premio es la aterradora ‘Déjame salir’. Los mensajes ocultos, las metáforas y las bromas sutiles del guion de Jordan Peele han enamorado a los críticos, que coinciden en elogiar su cuidada estructura y su potencia. La película también encandiló a la audiencia, convirtiéndose en una de las más taquilleras de 2017.

El resto de candidatas no parecen tener mucha opción a hacerse con el premio: ‘La enfermedad del amor (The Big Sick)’ tiene un guion dulce y buenos golpes de humor, pero las comedias no suelen ganar en esta categoría. Por su parte, ‘La forma del agua’ parece centrarse más en lo visual que en el guion en sí, y el de ‘Lady Bird’ parece demasiado ligero para ganar. ‘Tres anuncios en las afueras’ es la mayor competencia de ‘Déjame salir’, pero, una vez más, su victoria podría verse truncada por la controversia racial en la que está envuelta y de la que tanto tratan de alejarse los premios Oscar en esta edición.

Favoritas a mejor guion adaptado para los Oscar 2018

‘Call Me By Your Name’ podría lograr el reconocimiento que merece en esta categoría. La adaptación de James Ivory de la novela de André Aciman dota al relato de una atmósfera especialmente intimista gracias a sus cuidados diálogos. Por otro lado, el guion de ‘Molly’s Game’ de Aaron Sorkin también parece una buena opción. Al fin y al cabo, Sorkin es el único nominado de esta categoría que ya cuenta con un premio Oscar.

‘Mudbound’, por su parte, podría salir perjudicada por la reticencia de la Academia a dar premios a producciones de Netflix, y aunque ‘Logan’ y ‘The Disaster Artist’ son buenas opciones, no son las típicas candidatas al Oscar, por lo que parece que la batalla estará entre ‘Call Me By Your Name’ y ‘Molly’s Game’.

Comprobaremos si nuestras prediccionesde los Oscar 2018 son correctas en la gala, que se celebrará el próximo 4 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.