De la exposición inmersiva de 'Friends' a una ópera en el Teatro Real y otros planes para el finde

Penúltimo fin de semana de marzo, marcado en muchos puntos de España por las lluvias. A pesar del temporal, estas son las diez propuestas de Vozpópuli para realizar los próximos días que van desde revivir momentos clásicos de Friends a acudir a uno de los festivales más esperados de la temporada.

Una experiencia inmersiva

Si eres fan de la serie Friends estás de suerte. Después de triunfar por todo el mundo llega por primera vez a España la exposición: 'The FRIENDS™ Experience: The One in Madrid’. Se trata de una experiencia inmersiva de una de las series más populares de la televisión. Los asistentes podrán revivir momentos inolvidables, como posar detrás de la famosa puerta morada de Rachel y Mónica, relajarse en los sillones reclinables de Chandler y Joey, descansar en el legendario sofá naranja o pasar por la famosa cafetería de la serie, Central Perk. Se podrá visitar hasta el 29 de junio en Ifema (Madrid).



Los sillones reclinables de Chandler y Joey FOTO: The Friends Experience

Visitar uno de los pueblos más bonitos de España

Los Pueblos Más Bonitos de España se unen este sábado para celebrar un evento muy especial. Se trata de la iniciativa ‘El Pueblo de los Deseos’ que tendrá lugar simultáneamente en los 122 pueblos de la red durante la noche del solsticio de primavera. Cada participante podrá aprovechar la energía renovadora del cambio de ciclo para escribir sus deseos sobre un papel. Estos deseos, relacionados con la salud, el éxito o el amor serán reunidos y quemados juntos en una gran hoguera simbólica.



Un Festival de cine de moda

Hasta el próximo domingo se celebra en Barcelona la novena edición de ‘El Moritz Feed Dog’, el único festival de cine documental dedicado a la moda en España. Los 50 años de la Semana de la Moda de París, un diagnóstico sobre el modelo de negocio de la moda española, y personajes menos mediáticos, pero con "historias fascinantes" como Martin Greenfield, el sastre de los presidentes norteamericanos, o la modelo y fotógrafa Lee Miller, serán los ejes protagonistas estos días. También habrá espacio para títulos que se acercan a las carreras de gigantes de la talla de John Galliano, Elsa Schiaparelli, Coperni, Paco Rabanne o Adolfo Domínguez.



La modelo y actriz británica Twiggy posa a su llegada a la presentación del documental sobre su vida en el Festival FOTO: EFE/ Enric Fontcuberta

Un libro

Para leer este fin de semana recomendamos el último trabajo de Tom Hindle: ‘Asesinato en el lago de Garda’. Este 'thriller' cuenta la historia de la ilustre familia Heywood reunida en la isla privada de Castello Fiore para celebrar la esperada boda de su hijo con una influencer italiana. Lo que iba a ser una boda de ensueño se convierte en una pesadilla tras el asesinato de la flamante novia. Con los huéspedes atrapados en la isla a la espera de que llegue la policía, salen a la luz viejos secretos. Todos están ansiosos por averiguar quién es el asesino. ¿Lograrán encontrarlo antes de que vuelva a cometer un crimen?



Un estreno en plataforma

Elena Rivera, Manu Baqueiro y Miquel Fernández protagonizan la serie española 'Perdiendo el juicio', una ficción sobre cómo un brote de Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) puede derrumbar la carrera de una abogada durante un juicio importante. La nueva serie original de AtresMedia TV se puede ver desde el domingo 23 de marzo en AtresPlayer Premium. Posteriormente aterrizará en el prime time de Antena 3.



Visitar dos espacios históricos segovianos

El Palacio Real de la Granja de San Ildefonso y la Real Fábrica de Cristales han firmado un convenio por el que ya disponen de una entrada conjunta, que permitirá a los visitantes recorrer los dos espacios históricos más emblemáticos de la localidad. La entrada conjunta costará 15 euros en visita libre y se podrá comprar en las web de Patrimonio Nacional y de la Real Fábrica o en la taquilla del Palacio Real. Una vez visitado uno de los dos espacios, la entrada tendrá validez de una semana.





Palacio Real de La Granja. FOTO: Patrimonio Nacional

Una ópera

La ópera 'Mitridate, re di Ponto', un "milagro" escrito con 14 años por un Mozart que quería demostrar su genialidad, se representará entre el domingo 23 de marzo y el 9 de abril en el Teatro Real con una trama que conecta con Donald Trump y la serie 'Succession', según su director de escena, Claus Guth. Es la primera vez que esta obra de intrigas y traiciones estrenada con gran éxito durante el carnaval de Milán de 1770 se verá en versión escenificada en España, aunque sus exigentes ejemplos de virtuosismo vocal sí se desplegaron en concierto tanto en el Teatro Real, hace veinte años, como en el Liceo.



El Teatro Real estrena 'Mitridate'

Un concierto

¿Quién no conoce los grandes éxitos de Rosario? Tras su paso por Salamanca, llega a Sevilla con su gira ‘Universo de Ley’, una tour muy especial para la artista en el que cantará muchos de sus grandes clásicos como: '¡Qué bonito!', 'Como quieres que te quiera' o 'Mi Gato'. El concierto, en el que realizará un repaso de toda su trayectoria profesional, tendrá lugar el sábado 22 de marzo en el Cartuja Center. Las siguientes paradas de su gira serán Barcelona, Girona, Logroño y Granada.



Un Festival

Llega una nueva edición de Polar Sound Occident, uno de los festivales más esperados de la temporada. Nieve y música se unen en un entorno idílico del que disfrutarán 17.000 personas. El evento se celebrará el viernes 21 de marzo y el sábado 22 en la Estación de esquí de Baqueira Beret. Entre los conciertos destacados para este evento destaca Dani Fernández, Viva Suecia, el espectáculo Fuzzz By DJ Nano o Nil Moliner, entre otros.



Cartel de esta edición del Polar Sound Occident

En el cine

En una cartelera dominada por una comedia española, 'Wolfgang', entrará fuerte otra comedia española. Los cuatro padres vascos de 'Los aitas' aspiran a conquistar al público en unas salas que esperan, además, el aterrizaje de la ambiciosa reconstrucción de 'Blancanieves' hecha por Disney. La primera película animada del fundador de la compañía, de 1937, vuelve en 2025 con una versión con sello 'Wicked' y con el objetivo de romper la taquilla. No lo tendrá fácil, sin embargo, porque, además de 'Los aitas', Robert De Niro desembarcará en los cines con una película en la que aparece por partida doble, 'The Alto Knights'.