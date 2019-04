La exposición sobre Pink Floyd llegará a Madrid el próximo 10 de mayo

La exposición The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains llegará el próximo 10 de mayo al Espacio 5.1 de Ifema en Madrid con más de 350 objetos recopilados a lo largo de la trayectoria de la banda responsable de álbumes como The Dark Side of the Moon.

España es el cuarto país elegido para alojar esta muestra, que se inauguró en el Victoria and Albert Museum de Londres en 2017 --con más de 400.000 visitantes--. Cada capítulo de la historia de Pink Floyd está representado por objetos y artefactos, muchos de los cuales se exhiben por primera vez en esta exposición.

Así, la exhibición acerca al público letras de canciones escritas a mano, instrumentos musicales, cartas, diseños originales y elementos escénicos. Algunos de los artículos expuestos permanecieron en almacenes, estudios de grabación y en las colecciones privadas de los miembros del grupo durante años antes de ser redescubiertos para esta exposición.

El espacio comienza con una visita a los psicodélicos comienzos de la banda en 1967, con ejemplos gráficos de sus atmosféricas proyecciones, elaboradas con aceites y luces, así como el equipamiento utilizado por el diseñador de iluminación el grupo durante la década de los 60, Peter Wynne Willson.

La exposición se estructura como un recorrido cronológico por la trayectoria de Pink Floyd, conectando música, arte, diseño, tecnología de sonido y actuaciones en directo de la mano de discos tan referenciales como The Dark Side Of The Moon, Wish You Were Here, Animals, The Wally The Division Bell.

No obstante, la muestra también celebra el arte y la tecnología, exponiendo por ejemplo una pintura original de Syd Barrett, que estudió arte en Londres y en Cambridge, su ciudad natal, antes de convertirse en músico a tiempo completo.

También se puede contemplar el Azimuth Co-Ordinator, el dispositivo personalizado que utilizaba Richard Wright para balancear el sonido en directo del grupo, a través de un 'joystick', en cada concierto que ofrecía.

Este artefacto jugó un papel fundamental en las teatrales actuaciones en vivo de Pink Floyd de finales de los 60, en lugares como el Royal Festival Hall o el Royal Albert Hall de Londres, además de participar en la grabación del collage de los relojes de 'Time', tema extraído del álbum The Dark Side of the Moon.

El recorrido durante los años 70 muestra a Pink Floyd abrazando el despuntar de las nuevas tecnologías aplicadas a la ingeniería de sonido y utilizando todos los recursos a su disposición en el Abbey Road Studio de EMI, con discos como Meddle, The Dark Side Of The Moon y Wish You Were Here.

Aquí se exponen muchos de los instrumentos empleados durante estos años, incluyendo el juego de batería 'Hokusai Wave' de Nick Mason, de 1975, y una selección de las famosas guitarras que utilizó David Gilmour a lo largo de toda su carrera, como la Fender Custom Telecaster con la que grabó Animals.

La cubierta de 'The dark side of the moon'

El mundialmente famoso diseño de la cubierta de The Dark Side Of The Moon, de 1973, fue obra de Hipgnosis, el estudio de diseño fundado por el co-comisario de la exposición Aubrey 'Po' Powell y Storm Thorgerson, ya fallecido.

Ya en 1979, Roger Waters concibió The Wall, un personal trabajo en el que exploraba la alienación de la infancia, la Segunda Guerra Mundial y la pérdida de su padre a través de los ritos de iniciación de una estrella del rock. El sorprendente diseño del álbum y su grotesco elenco de personajes, entre ellos el mítico profesor que blandía su vara de castigo, son obra del dibujante e ilustrador Gerald Scarfe.

El nivel y la ambición de la imaginería y los espectáculos en directo de Pink Floyd continuó en los 80 y los 90 con las giras mundiales de los álbumes A Momentary Lapse Of Reason y The Division Bell. La exposición rinde tributo a estos logros con una reconstrucción especial del traje de bombillas que vestía un modelo en la fotografía de portada del disco Delicate Sound Of Thunder, de 1988.

Hablan los músicos

El discurrir de la exhibición, planteada en orden cronológico, está realzado en todo momento por la música y las palabras de los componentes presentes y pasados de Pink Floyd: Syd Barrett, Roger Waters, Richard Wright, Nick Mason y David Gilmour, hablando sobre sus experiencias y su investigación musical a través del sistema intuitivo Audio guide, de la compañía experta en sonido Sennheiser.

Las entradas ya están a la venta en la web www.pinkfloydexhibition.es y a través de StubHub. The Pink Floyd Exhibition es un espectáculo global de Michael Cohl, de Concert Productions International. En Madrid, la exposición está producida en asociación con DG Entertainment y Sold Out.