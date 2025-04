Eva Libertad, directora de 'Sorda': "Los oyentes vivimos ensimismados"

Eva Libertad creció observando cómo su hermana se tenía que enfrentar a barreras comunicativas y hacer el esfuerzo por formar parte de una sociedad que, al mismo tiempo, la dejaba de lado. La historia y las dudas de Míriam Galo, como se hace llamar esta actriz, centró la trama del cortometraje Sorda (2021), y ahora la directora debuta en el largometraje con la continuación de aquella película, que se despega de la biografía de su hermana para indagar en el universo de quienes no pueden oír.

Tras su puesta de largo en la pasada edición de la Berlinale y tras ganar la Biznaga de Oro en la reciente edición del Festival de Málaga, esta película, protagonizada por Míriam Galo y Álvaro Cervantes, llega este viernes a los cines dispuesta a replicar la emoción vivida hasta ahora. Eva Libertad ha hablado con Vozpópuli sobre el rodaje de esta película, las barreras de quienes no pueden oír y el futuro de su carrera como cineasta.

Pregunta: ¿Qué hay de autobiográfico en Sorda?

Respuesta: Antes de esta película hubo un corto que sí estaba inspirado en un momento real de la vida de Míriam, en el que empieza a plantearse ser madre y me comparte los miedos que le sobrevenían cuando se imaginaba como una madre sorda en un mundo oyente. De esas conversaciones nació el corto y yo me pregunté por este personaje. Pensé en qué ocurriría si esto se materializaba. En el largometraje ya me despegué de la biografía de Míriam y de la nuestra, porque ninguna de las dos hemos dado a luz. Lo que hice fue hacer entrevistas a madres sordas para que me compartiesen sus experiencias durante el parto y la crianza y a partir de ahí empecé a construir la estructura de guion.

P: La maternidad es el detonante para abordar otros asuntos.

R: En el largo tenía muchas ganas de adentrarme entre este vínculo entre el mundo oyente y el mundo sordo, y también hablar de la pareja y la maternidad como eso que sacude. En el caso de Ángela y Héctor, que han construido esa burbuja de amor, de comunicación, donde todo fluye, la criatura les hace abrirse al mundo, esa burbuja se rompe y empiezan a enfrentarse con sus propios demonios y con los del otro.

P: Llama la atención la participación de quienes parecen ajenos al mundo del cine, como si la cámara se introdujese en la vida real.

R: Todo el personal médico es real, la profesora es real y el grupo de la clase lo es, salvo Daniela, la actriz bebé. Además de ese sustrato real que saqué de las entrevistas a madres sordas, para las escenas del parto lo que hice fue ensayar con el equipo médico sin Míriam ni Álvaro para que no viviesen la escena hasta el momento del rodaje, para que me fuesen dando información y verdad a esa secuencia. La escena del parto es un cúmulo de experiencias de mujeres sordas y el equipo médico me dio veracidad con el vocabulario técnico. En el momento del rodaje, ellos solo tenían que fluir durante 16 tomas.

P: ¿Hay ánimo de sacudir a un espectador oyente, al situarle en un lugar en el que no ha estado?

R: Nunca me coloqué en ese lugar como guionista y directora, porque no me servía mucho a nivel creativo. Me servía mucho más contar o meterme en sitios que me movilizaban o me conmovían, pero siempre hubo un deseo de mostrar algo que está invisibilizado. Hay algo de rabia también porque llevo toda la vida viendo como Míriam ha tenido que enfrentarse a barreras comunitativas y haciendo ese esfuerzo de ser parte de una sociedad que la está dejando fuera, porque no es accesible ni la cultura ni la información, y porque en el mundo oyente vivimos ensimismados en nosotros mismos. Hay rabia, pero la he transformado porque quería hablar desde el amor, que es como Míriam lo vive.

"Los bebés tardan alrededor de un año en empezar a hablar, pero los signos los hacen a los seis meses, pueden comunicarse mucho antes"

P: La película puede sacar los colores, porque los oyentes pueden decir palabras en otros idiomas pero no comunicarse con quienes no pueden escucharles.

R: No se ha estrenado, pero en los coloquios con el público es sorprendente ver las ganas que tiene la gente de ponerse manos a la obra. Vivimos ensimismados porque hay una lógica de vida de no tener tiempo para digerir lo que sentimos, como para encima volvernos a mirar otras realidades. Es una sociedad en la que todos tienen que encajar en un molde, lo que nos genera sufrimiento a todos, a unos más que a otros. Hay personas que directamente es imposible que encajen. Estamos haciendo un esfuerzo por encajar y nos estamos perdiendo toda la riqueza que conlleva lo que supone no encajar en nada, sino diversidad y nutrirnos de las diferencias de todos. Sin embargo, creo en la capacidad de empatizar de la gente.

P: Del mismo modo, hay un esfuerzo por ser cuidadosos con el vocabulario, pero no hay un equivalente en la educación a los más pequeños. ¿Vamos tarde?

R: Los bebés tardan alrededor de un año en empezar a hablar, pero los signos los hacen a los seis meses, pueden comunicarse mucho antes. Además, toda la riqueza que lleva la lengua de signos, cómo trabaja ciertas partes del cerebro y la expresividad. Son cosas sencillas, pero depende de dónde pongas el foco a la hora de educar.

Míriam Galo y Álvaro Cervantes

P: ¿Qué es lo que conmueve de esta película?

R: Lo que nos llega del público oyente es una sensación de impacto, de empatizar y ponerse por primera vez en la piel de una persona sorda. Del público sordo lo que me llega es que está bien, se identifican y es su día a día. Cuando hacía la película esperaba que la gente que fuera a ver una película de una mujer sorda encontrara una historia que está más cerca de lo que en un principio parece. Por muy diferentes que estemos, luego nos encontramos más cerca de lo que pensamos.

P: ¿En qué momento llega Álvaro Cervantes?

R: Fue el único actor al que vimos. Un año antes convocamos una prueba para verlo a él con Míriam y pasamos una tarde juntos. Primero estuve hablando con él y luego estuvimos unas horas improvisando. La idea era que pasasen por experiencias muy cercanas a las que hubiesen pasado si la historia fuese real. ¿Qué pasa entre un hombre oyente y una mujer sorda? Tenían que vivirlo. Nos llevamos unos cascos antirruido y él se los puso para sentirlo. Él nos sorprendió con lengua de signos, porque había tomado ya unas clases sin que lo supiésemos. Quería ver eso que se llama química, que al final es estar uno con otra. Él tuvo un año para aprender lengua de signos y seguir construyendo.

P: ¿Hubo voluntad por no confeccionar un personaje protagonista demasiado simpático o blanco?

R: Había una decisión por no hacer un personaje femenino sordo ejemplar, sino una mujer sorda con sus fallas, que pudiese meter la pata y que pudiese amotinarse. Del mismo modo, había una decisión de hacer un personaje masculino ejemplar, que supiese cuidar, que fuese el empático, que fuese el que está disponible emocionalmente. Hay muy pocos referentes en el cine de hombres así y yo los he visto, he tenido parejas masculinas así. Quería que fuese él quien hiciese el viaje de adaptarse a ella, que siempre sucede al contrario.

P: ¿Cómo enfocas ahora tu carrera una vez has hecho una película tan importante y que está en un lugar destacado?

R: Por suerte, aún no he tenido que plantearme eso porque no he tenido tiempo. Tengo muchas ganas. Ya tengo en la cabeza el siguiente proyecto, pero no he podido sentarme a escribir. Ya me vienen miedos. No sabemos qué va a pasar, pero este arranque ha sido increíble. Esto pasa una vez, pero las ganas de seguir contando historias están ahí.